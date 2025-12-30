El gobierno de Estados Unidos atacó con drones un muelle clandestino del narcotráfico en Venezuela. También hizo volar por los aires un laboratorio donde se producían precursores de cocaína.
FASE EN TIERRA FIRME
La CIA detrás del ataque estadounidense al muelle y laboratorio narco en Venezuela
Trump dio más detalles sobre el ataque con drones a un muelle narco en Venezuela, marcando una nueva fase de ataques terrestres de EE.UU. contra el crimen organizado vinculado a Maduro, lo que podría violar convenios internacionales.
“Hubo una gran explosión”, dijo este domingo el presidente Donald Trump sobre el ataque estadounidense contra un muelle remoto en la costa venezolana que Washington creía que estaba siendo utilizado por el cártel venezolano Tren de Aragua para almacenar drogas y trasladarlas en embarcaciones para su posterior envío, según fuentes familiarizadas con el asunto que dialogaron en exclusiva con la agencia CNN.
La CIA ejecutó el ataque con drones a principios de este mes contra una instalación portuaria en la costa de Venezuela, dijeron las fuentes a CNN. Este ataque marca el primer asedio terrestre de Estados Unidos en Venezuela, lo que ha generado temor en otros países, ya que temen ser los próximos en ser atacados bajo el argumento de la lucha contra el narcoterrorismo.
“Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas”, aseguró Trump durante su reunión en Florida con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. “Cargan los barcos con drogas, así que atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona. Es la zona de implementación. Ahí es donde se implementan. Y eso ya no existe”, sentenció.
Aunque no especificó qué agencia gubernamental estuvo a cargo de la operación, en ocasiones previas Trump ha señalado que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela.
Cómo fue la primera operación terrestre de Estados Unidos en Venezuela que destruyó un muelle y un laboratorio
El ataque estadounidense con drones contra territorio venezolano, que destruyó un muelle del Tren de Aragua y un laboratorio en Maracaibo donde se fabrican precursores de cocaína, fue una operación liderada por la CIA en conjunto con las Fuerzas de Operaciones Especiales de EE.UU., que proporcionaron apoyo de inteligencia a la operación, señalaron fuentes a la agencia de noticias CNN.
Sin embargo, la coronel Allie Weiskopf, vocera del Comando de Operaciones Especiales de EE.UU., negó públicamente dicha afirmación, declarando: "Operaciones Especiales no apoyó esta operación, incluido el apoyo de inteligencia".
De todas maneras, Trump reconoció el ataque durante su comparecencia de este lunes y en una entrevista de la semana pasada, aunque ofreció pocos detalles al respecto.
En la entrevista periodística también se refirió a un ataque contra una supuesta fábrica de drogas en Maracaibo, donde los cárteles venezolanos supuestamente fabrican precursores de cocaína. El diálogo con John Catsimatidis, dueño de la emisora WABC de Nueva York, fue grabado el viernes 26/12 y trascendió el domingo 28/12.
"Hubo una gran explosión en la zona de un muelle donde cargan las embarcaciones con drogas. Cargan los barcos con drogas, así que atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona. Es la zona de implementación. Ahí es donde implementan. Y eso ya no existe. No quiero decir quién fue. Pero sabes, fue a lo largo del litoral", dijo.
Desde agosto, Estados Unidos ha desplegado al menos ocho destructores, varios buques anfibios y soldados de operaciones especiales en el Mar Caribe y el Pacífico Oriental, como parte de un asedio contra el crimen organizado transnacional, que se cobra más de cien mil vidas estadounidenses al año. De hecho, ha lanzado ataques contra supuestas narcolanchas, destruyendo 30 embarcaciones y matando al menos a 99 presuntos narcotraficantes, aunque tanto Venezuela como Colombia aseguran que han abatido por error a simples pescadores.
En el último tiempo, Trump ha amenazado abiertamente a Nicolás Maduro con iniciar ataques terrestres en su territorio, debido a su supuesta connivencia y financiamiento desde los cárteles del narcotráfico, y ha advertido que "tiene los días contados".
En la entrevista el 26 de diciembre, Trump reconoció que EE.UU. destruyó una "gran instalación de donde salen los barcos", al referirse a la campaña de su Gobierno contra Venezuela. Consultado nuevamente sobre el tema el lunes, indicó que EE.UU. atacó "en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas". Sin embargo, se negó a comentar cuando le preguntaron si el ataque fue realizado por las Fuerzas Militares o la CIA.
