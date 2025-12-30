La CIA detrás del ataque estadounidense al muelle y laboratorio narco en Venezuela

Cómo fue la primera operación terrestre de Estados Unidos en Venezuela que destruyó un muelle y un laboratorio

El ataque estadounidense con drones contra territorio venezolano, que destruyó un muelle del Tren de Aragua y un laboratorio en Maracaibo donde se fabrican precursores de cocaína, fue una operación liderada por la CIA en conjunto con las Fuerzas de Operaciones Especiales de EE.UU., que proporcionaron apoyo de inteligencia a la operación, señalaron fuentes a la agencia de noticias CNN.

Sin embargo, la coronel Allie Weiskopf, vocera del Comando de Operaciones Especiales de EE.UU., negó públicamente dicha afirmación, declarando: "Operaciones Especiales no apoyó esta operación, incluido el apoyo de inteligencia".

De todas maneras, Trump reconoció el ataque durante su comparecencia de este lunes y en una entrevista de la semana pasada, aunque ofreció pocos detalles al respecto.

image Antes de sus declaraciones de este domingo junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Trump había mencionado que Estados Unidos “atacó” una gran instalación en Sudamérica durante una intervención telefónica el viernes pasado en el programa de radio del presentador John Catsimatidis en WABC.

En la entrevista periodística también se refirió a un ataque contra una supuesta fábrica de drogas en Maracaibo, donde los cárteles venezolanos supuestamente fabrican precursores de cocaína. El diálogo con John Catsimatidis, dueño de la emisora WABC de Nueva York, fue grabado el viernes 26/12 y trascendió el domingo 28/12.

No sé si lo has leído o lo has visto. Tienen una gran planta o gran instalación de donde vienen los barcos. Hace dos noches la destruimos. Así que les dimos muy fuerte No sé si lo has leído o lo has visto. Tienen una gran planta o gran instalación de donde vienen los barcos. Hace dos noches la destruimos. Así que les dimos muy fuerte

"Hubo una gran explosión en la zona de un muelle donde cargan las embarcaciones con drogas. Cargan los barcos con drogas, así que atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona. Es la zona de implementación. Ahí es donde implementan. Y eso ya no existe. No quiero decir quién fue. Pero sabes, fue a lo largo del litoral", dijo.

Desde agosto, Estados Unidos ha desplegado al menos ocho destructores, varios buques anfibios y soldados de operaciones especiales en el Mar Caribe y el Pacífico Oriental, como parte de un asedio contra el crimen organizado transnacional, que se cobra más de cien mil vidas estadounidenses al año. De hecho, ha lanzado ataques contra supuestas narcolanchas, destruyendo 30 embarcaciones y matando al menos a 99 presuntos narcotraficantes, aunque tanto Venezuela como Colombia aseguran que han abatido por error a simples pescadores.

En el último tiempo, Trump ha amenazado abiertamente a Nicolás Maduro con iniciar ataques terrestres en su territorio, debido a su supuesta connivencia y financiamiento desde los cárteles del narcotráfico, y ha advertido que "tiene los días contados".

En la entrevista el 26 de diciembre, Trump reconoció que EE.UU. destruyó una "gran instalación de donde salen los barcos", al referirse a la campaña de su Gobierno contra Venezuela. Consultado nuevamente sobre el tema el lunes, indicó que EE.UU. atacó "en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas". Sin embargo, se negó a comentar cuando le preguntaron si el ataque fue realizado por las Fuerzas Militares o la CIA.

