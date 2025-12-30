El martes pasado, Mirtha Legrand grabó su último programa del año de La noche de Mirtha, que se vio este sábado 27/12, pero detrás de cámaras la situación es dudosa sobre su futuro en pantalla. La relación con Juana Viale y las decisiones de El Trece podrían definir si la diva hace su temporada en Mar del Plata.
¿SE QUEDA AFUERA?
La interna que sacude El Trece y pone en peligro el futuro de Mirtha Legrand
Mirtha Legrand ya grabó y emitió su último programa del año y en El Trece crece una duda que incomoda. ¿Su programa queda en pausa por una decisión ajena?
El comentario de Juana Viale que paralizó El Trece
Para Mirtha Legrand, Mar del Plata siempre fue el lugar donde se siente conectada con su trabajo y con su mundo, donde cada mesa y cada cámara tienen un valor que trasciende la televisión.
Por eso, la posibilidad de no hacer temporada la afecta de manera directa y emocional. En esa línea, el periodista Santiago Sposato, en A la tarde, dejó en evidencia que la agenda de su nieta amenaza con desarmar toda la estructura de la temporada: "Tenían todo arreglado para arrancar a grabar en Mar del Plata en el mes de enero, pero Juana Viale dijo: 'No estoy, me bajo en febrero'".
Según fuentes de El Trece, la continuidad de los programas depende de un combo que incluye Almorzando con Juana los domingos y La noche de Mirtha los sábados. La logística de mover a todo el equipo a la costa y mantener la calidad de la producción es costosa, y el canal solo aprueba el presupuesto si ambos programas salen adelante.
Como explicó Sposato, sin la participación de Juana, la temporada no es viable: "Ella (Mirtha) no puede grabar dos programas por día. ¿Qué hacemos? O estás o buscamos un reemplazo para Juana. Y si no se busca un reemplazo, al canal no le rinde que sea solo los sábados con Mirtha Legrand".
Cómo afecta la ausencia de verano a Mirtha Legrand
Más allá de lo económico, lo que realmente importa es cómo impacta esto en Mirtha. A sus 98 años, seguir frente a las cámaras es su motor vital, lo que le da ritmo y alegría día a día. Sposato lo resumió con precisión: "Toda la familia sabe que necesita trabajar porque le hace bien". No hacer la temporada, entonces, sería un golpe emocional importante para la conductora, que siempre encontró en la televisión un espacio para expresarse, debatir y conectarse con la gente.
Ahora, el entorno de Mirtha está tratando de buscar soluciones: convencer a Juana, rearmar la producción o encontrar alternativas que permitan que la diva cumpla su deseo de estar en Mar del Plata. La decisión de otra persona puede definir si la temporada se hace o no, y mientras el canal espera y analiza, la sensación entre los que conocen a Mirtha es de alarma: su trabajo no es solo un oficio, sino un espacio que le da sentido a su vida y a su vínculo con el público.
La temporada de verano, que parecía inamovible, ahora pende de un hilo, y todos en los pasillos de El Trece saben que lo que suceda con Juana marcará el destino de la Chiqui en la costa.
