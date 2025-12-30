La interna que sacude El Trece y pone en peligro el futuro de Mirtha Legrand

Cómo afecta la ausencia de verano a Mirtha Legrand

Más allá de lo económico, lo que realmente importa es cómo impacta esto en Mirtha. A sus 98 años, seguir frente a las cámaras es su motor vital, lo que le da ritmo y alegría día a día. Sposato lo resumió con precisión: "Toda la familia sabe que necesita trabajar porque le hace bien". No hacer la temporada, entonces, sería un golpe emocional importante para la conductora, que siempre encontró en la televisión un espacio para expresarse, debatir y conectarse con la gente.

image Para Mirtha, trabajar no es negociable: es salud emocional y rutina vital. A sus 98 años, quedar fuera de la temporada no sería solo televisivo, sino profundamente personal.

Ahora, el entorno de Mirtha está tratando de buscar soluciones: convencer a Juana, rearmar la producción o encontrar alternativas que permitan que la diva cumpla su deseo de estar en Mar del Plata. La decisión de otra persona puede definir si la temporada se hace o no, y mientras el canal espera y analiza, la sensación entre los que conocen a Mirtha es de alarma: su trabajo no es solo un oficio, sino un espacio que le da sentido a su vida y a su vínculo con el público.

tweet-2003559705654841424

Ver posteo original en X

La temporada de verano, que parecía inamovible, ahora pende de un hilo, y todos en los pasillos de El Trece saben que lo que suceda con Juana marcará el destino de la Chiqui en la costa.

