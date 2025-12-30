Pobreza, más arriba: El informe que revela la estrategia de Javier Milei para "disimular" pobres

Hay consenso sobre las distorsiones en medición oficial de la pobreza

Según los investigadores, existe consenso sobre distorsiones en la medición oficial, y proponen dos cambios clave para corregirlas:

- actualizar la Canasta Básica Total utilizando la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares 2017/18, en lugar de la obsoleta de 2004/05, y

- ajustar la subdeclaración de ingresos en la EPH mediante coeficientes dinámicos basados en fuentes administrativas.

image La pobreza alcanzaría el 42% en el primer semestre de 2025, lo que representa 10.3 puntos porcentuales por encima del 31.7% oficial.

Los resultados tras estas correcciones son contundentes. La pobreza, calculada excluyendo gastos en restaurantes, alcanzaría el 42% en el primer semestre de 2025, lo que representa 10.3 puntos porcentuales por encima del 31.7% oficial.

E incluso incluyendo esos gastos, la cifra ajustada es de 31.4%, similar a la oficial, pero con un nivel históricamente más alto a lo largo del período.

El informe atribuye la reducción de la pobreza, desde su pico de 2024, en gran medida, a mejoras técnicas en la captación de ingresos de la EPH —como la incorporación de nuevas preguntas y un contexto de menor inflación— y no a una mejora real en las condiciones socioeconómicas.

Además, señala que, frente al gobierno de Alberto Fernández, solo entre 2.6 y 3 puntos porcentuales de la baja oficial de 8.3 puntos serían "genuinos", explicándose el resto por cambios metodológicos.

La conclusión del trabajo es que, sin estas correcciones en la captación de ingresos y la actualización de la canasta, la reducción de pobreza reportada por Javier Milei no mostraría avances significativos, lo que pone en duda la efectividad de las políticas económicas aplicadas en los últimos dos años...

