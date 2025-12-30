Un informe del Observatorio Universitario de Economía de la Universidad Nacional de La Pampa (FCEyJ-UNLPam) y del centro de análisis Equilibra revela cómo el Gobierno de Javier Milei distorsiona los datos para difundir una supuesta "caída de la pobreza" que no es tal.
Pobreza, más arriba: El informe que revela la estrategia de Javier Milei para "disimular" pobres
Pese a que Javier Milei afirma que desde su llegada a la Rosada la pobreza bajó, cierto es que según estimaciones privadas alcanzaría el 42%, 11 puntos más que la cifra oficial. Y desnudan la maniobra del Gobierno para dar esa cifra.
El trabajo se llama "Nuevas líneas de pobreza en Argentina: actualización de canastas y corrección por subdeclaración de ingresos", y fue realizado por Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de Equilibra; Gonzalo Carrera, economista senior de Equilibra; Sebastián Lastiri, investigador del Observatorio Universitario de Economía (FCEyJ) y Micaela Bassi, secretaria del citado Observatorio.
En el análisis indican que la baja en la tasa de pobreza reportada por el INDEC durante el primer semestre de 2025 se debe principalmente a mejoras en la captación de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y a la falta de actualización de la Canasta Básica Total (CBT), "no a una reducción genuina del flagelo".
El estudio, que introduce correcciones metodológicas que elevan la estimación de pobreza respecto a las cifras oficiales, fue elaborado por economistas de dichas instituciones.
Para su análisis, utilizaron datos del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de ANSES, contrastando luego los resultados con los períodos de los gobiernos de Alberto Fernández y Mauricio Macri.
Hay consenso sobre las distorsiones en medición oficial de la pobreza
Según los investigadores, existe consenso sobre distorsiones en la medición oficial, y proponen dos cambios clave para corregirlas:
- actualizar la Canasta Básica Total utilizando la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares 2017/18, en lugar de la obsoleta de 2004/05, y
- ajustar la subdeclaración de ingresos en la EPH mediante coeficientes dinámicos basados en fuentes administrativas.
Los resultados tras estas correcciones son contundentes. La pobreza, calculada excluyendo gastos en restaurantes, alcanzaría el 42% en el primer semestre de 2025, lo que representa 10.3 puntos porcentuales por encima del 31.7% oficial.
E incluso incluyendo esos gastos, la cifra ajustada es de 31.4%, similar a la oficial, pero con un nivel históricamente más alto a lo largo del período.
El informe atribuye la reducción de la pobreza, desde su pico de 2024, en gran medida, a mejoras técnicas en la captación de ingresos de la EPH —como la incorporación de nuevas preguntas y un contexto de menor inflación— y no a una mejora real en las condiciones socioeconómicas.
Además, señala que, frente al gobierno de Alberto Fernández, solo entre 2.6 y 3 puntos porcentuales de la baja oficial de 8.3 puntos serían "genuinos", explicándose el resto por cambios metodológicos.
