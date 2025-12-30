Franco Colapinto recibió la peor noticia desde la Fórmula 1: "Difícil"

Franco Colapinto se ganó una butaca en Alpine para 2026 después de un año muy complicado en la escudería. El piloto supo hacer lo posible ante un monoplaza que estaba en pésimas condiciones y ahora analizaron su desempeño en la Fórmula 1 con resultados que no son los mejores.
El medio británico The Race hizo un ranking de los novatos de la Fórmula 1 y Franco Colapinto recibió una dura noticia tras su 2025 con Alpine. Lo cierto es que muchos coinciden con que el auto de la escudería no dejó que el argentino pueda brillar como merecía.
Franco Colapinto y un 2025 difícil en la Fórmula 1
Este ranking posiciona a los mejores y peores novatos de la Fórmula 1 y también brinda un panorama de lo que deberán mostrar el siguiente año. Colapinto quedó en una posición bastante baja a comparación de Isack Hadjar -quien encabeza la lista- o Andrea Kimi Antonelli quien tuvo una temporada brillante.
Si bien Colapinto no fue de los mejores, este obtuvo el quinto puesto y desde The Race analizaron su actuación en la Fórmula 1: "Dado que tenía la desventaja de no tener pretemporada, un comienzo tardío después de Jack Doohan y un auto pobre en Alpine, siempre iba a ser difícil dejar una buena impresión", lanzaron.
"Una caída en la Q1 en su primera salida en Imola fue un mal comienzo y sus primeras siete salidas fueron irregulares, aunque logró entrar en la pelea para puntuar en Montreal, camino del 12 puesto", agregaron en este medio. Lo cierto es que Colapinto fue de menor a mayor, sin poder sumar puntos pero afirmándose con una escudería que sin duda fue muy irregular durante todo 2025. A pesar de que su posición en la Fórmula 1 no es la que él hubiera esperado, todos culpan al auto de Alpine sabiendo que sus cualidades pueden llevarlo mucho más alto con un monoplaza adecuado.
