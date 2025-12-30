Franco Colapinto recibió la peor noticia desde la Fórmula 1: "Difícil"

"Una caída en la Q1 en su primera salida en Imola fue un mal comienzo y sus primeras siete salidas fueron irregulares, aunque logró entrar en la pelea para puntuar en Montreal, camino del 12 puesto", agregaron en este medio. Lo cierto es que Colapinto fue de menor a mayor, sin poder sumar puntos pero afirmándose con una escudería que sin duda fue muy irregular durante todo 2025. A pesar de que su posición en la Fórmula 1 no es la que él hubiera esperado, todos culpan al auto de Alpine sabiendo que sus cualidades pueden llevarlo mucho más alto con un monoplaza adecuado.