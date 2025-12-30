Asociación de Magistrados alerta a Milei: "Emergencia judicial" porque no cubre vacantes en juzgados

Esa función le corresponde al presidente Javier Milei que desde el inicio de su gestión no envió nuevos pliegos de jueces, fiscales ni defensores oficiales.

Incluso al asumir el nuevo Gobierno se retiraron más de 200 pliegos que estaban en tratamiento en el Congreso, una decisión que buscó revisar de manera integral el esquema de designaciones heredado pero que también respondía a la necesidad de la Admnistración libertaria de tener la mayoría calificada en la cámara alta que le evitara negociar con el peronismo.

Vacantes en aumento

Actualmente, el sistema judicial nacional y federal acumula 359 cargos vacantes. De ese total, 204 ternas están en condiciones de ser enviadas por el Poder Ejecutivo al Congreso, mientras que otras 155 continúan en trámite dentro del Consejo de la Magistratura, con distintos niveles de avance.

Las vacantes se distribuyen entre el fuero federal (145 cargos) y el nacional (214), y las proyecciones oficiales anticipan que durante los primeros meses de 2026 se sumarán al menos diez vacantes más.

De mantenerse esta dinámica, el porcentaje de cargos sin cubrir podría alcanzar el 36%, un nivel considerado crítico por especialistas del sector.

Además, la Justicia Nacional se puso en alerta tras el fallo de la Corte Suprema que estableció que el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires es el órgano revisor de sus decisiones, lo que fue interpretado como un inminente traspaso al fuero porteño, pese a que no fue lo que dijo el máximo tribunal.

Pero, más allá de los motivos por los cuáles se fueron, lo cierto es que las vacantes se siguen sumando y si se suman los jueces que están por cumplir 75 años durante este año a los que van a renunciar son alrededor de 142 magistrados. Si todos decidieran irse, al 31 de diciembre, las vacantes ascenderían a 471: el 49,3% de los cargos habilitados, es decir, la mitad del Poder Judicial vacante.

