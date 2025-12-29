urgente24
"La aprobación de Javier Milei a fines de 2025 está un punto por debajo de la que tenía en 2024"

El presidente Milei pasó de 47% a 46 % tras 12 meses muy intensos donde atravesó varias elecciones provinciales y una nacional, según el analista Hugo Haime

29 de diciembre de 2025 - 22:05
Hugo Haime analizó a Javier Milei y al peronismo

“En cuanto a las expectativas, Javier Milei ha caído 4 puntos la esperanza en la sociedad argentina: hace un año eran alentadoras para el 49 % pero hoy llegan hasta el 45%” agregó el experimentado consultor Hugo Haime en el programa Minuto Uno de C5N.

“Hay un sector de la población que cree que el ajuste ha valido la pena porque bajó la inflación y se generó una estabilidad económica. Sin embargo, el tema del aumento de precios ha vuelto”.

image
A fines de 2025, 46% aprueba a Milei pero un 51% lo desaprueba, seg&uacute;n Hugo Haime

Al votante le preocupa mucho la corrupción, pero con una salvedad: al que es peronista le molesta ANDIS y $LIBRA mientras que al que es de derecha lo incomodan los casos judiciales del kirchnerismo. El gran tema nacional es el de los bajos salarios que perciben los trabajadores. Los informales y precarizados por ahora acompañan a Milei pensando que con el esfuerzo individual van a poder salir adelante

image
Hugo Haime entrevistado en C5N por Gustavo Sylvestre: criticó al presidente Milei y al peronismo

“El peronismo perdió el pulso de la calle”

“El justicialismo hoy habla de cosas sobre las cuales la sociedad dejó de hablar. Las demandas de hoy sobre el rol del Estado no son las mismas de hace algunos años”.

“Hasta el que votó a Sergio Massa hoy ya no quiere más un Estado que te resuelva todo. La idea del Estado paternalista está quebrada”.

El discurso del peronismo siempre se basó en la cultura del trabajo y en la inserción de los trabajadores en el aparato productivo. Hacer discursos sobre los planes sociales choca contra la memoria colectiva del movimiento. Hace falta un discurso que no sea solamente asistencialista porque la sociedad tiene otro lenguaje. Le hablan a la gente con palabras y conceptos de hace 20 años.

El consultor se refirió tambièn a la posibles estrategias para enfrentar al actual Jefe de Estado:

“Lo que espera a Milei son partidas que va a tener que jugar con cartas complicadas. Sería el momento ideal para generar un cambio dirigencial en el peronismo”.

“La conducción política de Cristina Kirchner hoy está cuestionada. Esto no se resuelve solamente con una interna sino con la oferta de una alternativa diferente de cara al futuro”.

