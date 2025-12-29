"La aprobación de Javier Milei a fines de 2025 está un punto por debajo de la que tenía en 2024"

El discurso del peronismo siempre se basó en la cultura del trabajo y en la inserción de los trabajadores en el aparato productivo. Hacer discursos sobre los planes sociales choca contra la memoria colectiva del movimiento. Hace falta un discurso que no sea solamente asistencialista porque la sociedad tiene otro lenguaje. Le hablan a la gente con palabras y conceptos de hace 20 años. El discurso del peronismo siempre se basó en la cultura del trabajo y en la inserción de los trabajadores en el aparato productivo. Hacer discursos sobre los planes sociales choca contra la memoria colectiva del movimiento. Hace falta un discurso que no sea solamente asistencialista porque la sociedad tiene otro lenguaje. Le hablan a la gente con palabras y conceptos de hace 20 años.

El consultor se refirió tambièn a la posibles estrategias para enfrentar al actual Jefe de Estado:

“Lo que espera a Milei son partidas que va a tener que jugar con cartas complicadas. Sería el momento ideal para generar un cambio dirigencial en el peronismo”.

“La conducción política de Cristina Kirchner hoy está cuestionada. Esto no se resuelve solamente con una interna sino con la oferta de una alternativa diferente de cara al futuro”.