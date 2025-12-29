“En cuanto a las expectativas, Javier Milei ha caído 4 puntos la esperanza en la sociedad argentina: hace un año eran alentadoras para el 49 % pero hoy llegan hasta el 45%” agregó el experimentado consultor Hugo Haime en el programa Minuto Uno de C5N.
HUGO HAIME, CRÍTICO
"La aprobación de Javier Milei a fines de 2025 está un punto por debajo de la que tenía en 2024"
El presidente Milei pasó de 47% a 46 % tras 12 meses muy intensos donde atravesó varias elecciones provinciales y una nacional, según el analista Hugo Haime
“Hay un sector de la población que cree que el ajuste ha valido la pena porque bajó la inflación y se generó una estabilidad económica. Sin embargo, el tema del aumento de precios ha vuelto”.
“El peronismo perdió el pulso de la calle”
“El justicialismo hoy habla de cosas sobre las cuales la sociedad dejó de hablar. Las demandas de hoy sobre el rol del Estado no son las mismas de hace algunos años”.
“Hasta el que votó a Sergio Massa hoy ya no quiere más un Estado que te resuelva todo. La idea del Estado paternalista está quebrada”.
El consultor se refirió tambièn a la posibles estrategias para enfrentar al actual Jefe de Estado:
“Lo que espera a Milei son partidas que va a tener que jugar con cartas complicadas. Sería el momento ideal para generar un cambio dirigencial en el peronismo”.
“La conducción política de Cristina Kirchner hoy está cuestionada. Esto no se resuelve solamente con una interna sino con la oferta de una alternativa diferente de cara al futuro”.