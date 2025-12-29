Matías Soulé brilla en la Roma pero un fantasma lo persigue en la Selección

Asentado como titular indiscutido en la nueva gestión de Gian Piero Gasperini al mando del equipo, Matías Soulé hace el trabajo que tiene que hacer, con humildad, esfuerzo y persistencia. Corre de atrás en la consideración de la Selección Argentina y su presencia en el Mundial 2026 parece más un anhelo utópico que una realidad concreta.

image Gasperini, DT de la Loba @OfficialASRoma

A pesar de haber tenido una sola convocatoria a la Mayor (por Eliminatorias ante Chile, donde solo quedó en el banco de suplentes), no duda de su amor por la Albiceleste. Al posible llamado de la selección de Italia lo despejó casi de forma automática.

image Soulé por ahora solo tuvo minutos con las juveniles de la Selección; espera por la Mayor Foto NA

"La Selección de Argentina no está a discusión. Soy argentino y quiero jugar para mi selección", dijo en una entrevista. "Ni lo pensé, porque obviamente soy argentino y quiero jugar para mi Selección".

