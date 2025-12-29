urgente24
Matías Soulé brilla en la Roma pero un fantasma lo persigue en la Selección

Matías Soulé fue determinante en la Roma pero un inesperado problema físico opacó su gran tarde. El dilema de Scaloni ante un jugador que no para de crecer.

29 de diciembre de 2025 - 20:23
Matías Soulé pide pista

Matías Soulé pide pista. Tiene 22 años y es unas de las figuras argentinas con mayor proyección. Se muere por la Selección Argentina, pero todavía no suma minutos. Este lunes, el volante de la Roma demostró que puede hacerlo. Y lo hizo con un gol.

El joven marplatense, que lleva la casaca número 18 en su espalda, hizo uno de los tantos que le sirvieron a su equipo, la Roma, para vencer al Genoa en una nueva fecha de la Serie A.

Matías Soulé abrió el marcador al minuto 14', tras aprovechar un desacierto en la defensa rival. De zurda, no desaprovechó y puso el 1-0 parcial. Luego aumentaría Kone a los 19' y después Ferguson a los 31'. Para el Genoa descontó Ekhator a los 87'.

Triunfo en casa de la Roma

La mala noticia para el argentino es que debió retirarse por una dolencia muscular, pero hasta el momento no parece nada grave. Aun así, con el gol volvió a ser determinante en un gol de la Roma. Hace unos días, en el partido ante Como 1907 de Nico Paz, cuando dio una asistencia.

Asentado como titular indiscutido en la nueva gestión de Gian Piero Gasperini al mando del equipo, Matías Soulé hace el trabajo que tiene que hacer, con humildad, esfuerzo y persistencia. Corre de atrás en la consideración de la Selección Argentina y su presencia en el Mundial 2026 parece más un anhelo utópico que una realidad concreta.

Gasperini, DT de la Loba

A pesar de haber tenido una sola convocatoria a la Mayor (por Eliminatorias ante Chile, donde solo quedó en el banco de suplentes), no duda de su amor por la Albiceleste. Al posible llamado de la selección de Italia lo despejó casi de forma automática.

Soulé por ahora solo tuvo minutos con las juveniles de la Selección; espera por la Mayor

"La Selección de Argentina no está a discusión. Soy argentino y quiero jugar para mi selección", dijo en una entrevista. "Ni lo pensé, porque obviamente soy argentino y quiero jugar para mi Selección".

