Matías Soulé pide pista. Tiene 22 años y es unas de las figuras argentinas con mayor proyección. Se muere por la Selección Argentina, pero todavía no suma minutos. Este lunes, el volante de la Roma demostró que puede hacerlo. Y lo hizo con un gol.
¡QUÉ GOLAZO!
Matías Soulé brilla en la Roma pero un fantasma lo persigue en la Selección
Matías Soulé fue determinante en la Roma pero un inesperado problema físico opacó su gran tarde. El dilema de Scaloni ante un jugador que no para de crecer.
El joven marplatense, que lleva la casaca número 18 en su espalda, hizo uno de los tantos que le sirvieron a su equipo, la Roma, para vencer al Genoa en una nueva fecha de la Serie A.
El gol de Matías Soulé para el 3-1 de la Roma vs. Genoa
Fue 3-1 en favor de la Loba, que con este triunfo se adjudicó el puesto 4 del Calcio italiano, con 33 puntos. Está a 3 unidades del Inter de Lautaro Martínez, que es líder y acumula 36.
Matías Soulé abrió el marcador al minuto 14', tras aprovechar un desacierto en la defensa rival. De zurda, no desaprovechó y puso el 1-0 parcial. Luego aumentaría Kone a los 19' y después Ferguson a los 31'. Para el Genoa descontó Ekhator a los 87'.
La mala noticia para el argentino es que debió retirarse por una dolencia muscular, pero hasta el momento no parece nada grave. Aun así, con el gol volvió a ser determinante en un gol de la Roma. Hace unos días, en el partido ante Como 1907 de Nico Paz, cuando dio una asistencia.
Asentado como titular indiscutido en la nueva gestión de Gian Piero Gasperini al mando del equipo, Matías Soulé hace el trabajo que tiene que hacer, con humildad, esfuerzo y persistencia. Corre de atrás en la consideración de la Selección Argentina y su presencia en el Mundial 2026 parece más un anhelo utópico que una realidad concreta.
A pesar de haber tenido una sola convocatoria a la Mayor (por Eliminatorias ante Chile, donde solo quedó en el banco de suplentes), no duda de su amor por la Albiceleste. Al posible llamado de la selección de Italia lo despejó casi de forma automática.
"La Selección de Argentina no está a discusión. Soy argentino y quiero jugar para mi selección", dijo en una entrevista. "Ni lo pensé, porque obviamente soy argentino y quiero jugar para mi Selección".
