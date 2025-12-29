Córdoba: Agredieron al DT visitante, terminó en terapia y el partido siguió

El entrenador del visitante no se levantó, fue revisado por los médicos de encuentro y llevado en ambulancia a la Clínica de La Cañada de Río Tercero. En el nosocomio constataron que Andrés “El Pulga” Ríos había sufrido una fractura de cráneo, debido a esto estuvo dos días en terapia intensiva y ahora se encuentra en sala común. El encuentro se jugó el viernes por la noche.

Lo peor de todo es que el árbitro Marcelo Salguero, como no encontró un elemento contundente que lo haya impactado, como no vio la agresión, y como Ríos no mostró ninguna herida superficial, decidió reanudar el partido cuando regresó la ambulancia. El encuentro terminó con Recreativo Elenense consagrándose campeón por penales. Una locura.

Screenshot_20251229_163536~2 Marcelo Salguero, el arbitro que decidió reanudar el encuentro a pesar de la agresión al "Pulga" Ríos.

Pero hay algo peor todavía, la Liga Riotercerense no emitió ningún tipo de comunicado ni sanción para el local, y este martes 30 de diciembre llevará a cabo la Finalísima, copa que enfrentará al campeón del Torneo Apertura, Talleres de Berrotarán, y el ganador del Torneo Clausura, Recreativo Elenense.

Este tipo de locuras solo pasan en nuestro país, pero es de esperar si vemos lo que sucede en AFA todos los días. Lo peor es la falta de empatía por parte de los jugadores, cuerpo técnico e hinchas locales, la falta de acción de una liga que debería haber suspendido la Finalísima, haber puesto en suspenso inmediatamente el título que ganó Elenense, pero nada de eso sucedió, y todo al precio de que la pelota siga rodando.

+ de Golazo24

La noticia que nadie puede creer en River por el techo del Monumental

Boca evitó más especulaciones y confirmó el futuro de Claudio Úbeda

Impacto en River por todo lo que está pasando con Sebastián Villa