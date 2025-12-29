En la final de la Liga Riotercerense de Fútbol (Córdoba) que disputaban el local, Recreativo Elenense y Atlético Río Tercero, el DT del conjunto visitante Andrés “El Pulga” Ríos (ex jugador de Belgrano, Colón, Toluca y Atlas entre otros) recibió un golpe en la cabeza con un elemento contundente desde la hinchada local.
LOCURA EN ELENA
Córdoba: Agredieron al DT visitante, terminó en terapia y el partido siguió
En la final de la Liga Riotercerense (Córdoba) le fracturaron el cráneo a uno de los DT, se lo llevó la ambulancia y el árbitro reanudó el encuentro.
Debido a este golpe el DT de Atlético Río Tercero fue trasladado en ambulancia y estuvo dos días internado en terapia intensiva, ahora está en sala común en el Hospital de La Cañada de la ciudad de Río Tercero. Lo peor de todo, el árbitro, Marcelo Salguero, siguió el partido y el local fue campeón por penales.
Momento de locura en la Final de la Liga Riotercerense de Fútbol (Córdoba)
El Recreativo Elenese de la ciudad de Elena, y Atlético Río Tercero llegaron a la final del Torneo Clausura de la Liga Riotercerense de Fútbol. En la ida, disputada en Río Tercero el partido terminó en empate, la vuelta en la ciudad de Elena (Córdoba) fue una locura.
El equipo local se puso en ventaja 1 a 0 pero en el segundo tiempo el visitante, dirigido por Andrés “El Pulga” Ríos, ex jugador de Belgrano, Toluca de México entre otros, logró el empate. En el momento de los festejos ocurrió el hecho que podría haber terminado en tragedia.
El entrenador visitante, Ríos, recibió el impacto de un vaso con hielo en la cabeza, y cayó tendido al piso. El elemento contundente vino desde la hinchada local. En ese momento los jugadores del local y el cuerpo técnico increparon a Ríos diciéndole que se levantara, que estaba simulando.
El entrenador del visitante no se levantó, fue revisado por los médicos de encuentro y llevado en ambulancia a la Clínica de La Cañada de Río Tercero. En el nosocomio constataron que Andrés “El Pulga” Ríos había sufrido una fractura de cráneo, debido a esto estuvo dos días en terapia intensiva y ahora se encuentra en sala común. El encuentro se jugó el viernes por la noche.
Lo peor de todo es que el árbitro Marcelo Salguero, como no encontró un elemento contundente que lo haya impactado, como no vio la agresión, y como Ríos no mostró ninguna herida superficial, decidió reanudar el partido cuando regresó la ambulancia. El encuentro terminó con Recreativo Elenense consagrándose campeón por penales. Una locura.
Pero hay algo peor todavía, la Liga Riotercerense no emitió ningún tipo de comunicado ni sanción para el local, y este martes 30 de diciembre llevará a cabo la Finalísima, copa que enfrentará al campeón del Torneo Apertura, Talleres de Berrotarán, y el ganador del Torneo Clausura, Recreativo Elenense.
Este tipo de locuras solo pasan en nuestro país, pero es de esperar si vemos lo que sucede en AFA todos los días. Lo peor es la falta de empatía por parte de los jugadores, cuerpo técnico e hinchas locales, la falta de acción de una liga que debería haber suspendido la Finalísima, haber puesto en suspenso inmediatamente el título que ganó Elenense, pero nada de eso sucedió, y todo al precio de que la pelota siga rodando.
