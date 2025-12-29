urgente24
RESUMEN AUDIOVISUAL 29/12

Mar del Plata privatizada, poca arena y carpas caras; Redrado-Salazar, no se suspende por vacaciones

En Mar del Plata cobran las carpas $ 3 millones por mes y dejan poco espacio a los bañistas; Martín Redrado y Luciana Salazar no aflojan ni en vacaciones.

29 de diciembre de 2025 - 18:55
1-Una carpa por un mes en Mar del Plata cuesta como 2 paquetes a Miami (vuelos y hotel)

El atraso cambiario en Argentina provocó que en 2025 hayan salido al exterior unos 12 millones de personas, mientras que solo ingresaron alrededor de 6 millones.

En Mar del Plata, por ejemplo, ya se cobran hasta 3 millones de pesos por el alquiler mensual de una carpa en la playa.

Con ese mismo dinero, una pareja puede pasar una semana en Miami con pasaje aéreo y hotel incluidos, una comparación que expone el desequilibrio de precios. Con ese mismo dinero, una pareja puede pasar una semana en Miami con pasaje aéreo y hotel incluidos, una comparación que expone el desequilibrio de precios.

Seguir leyendo

2-La guerra Salazar-Redrado no se suspende por vacaciones

Luciana Salazar arribó a Punta del Este y fue entrevistada por la prensa local a su llegada.

La modelo y actriz se tomará 20 días de vacaciones, aunque su conflicto con Martín Redrado sigue sin tregua.

En sus declaraciones, acusó al economista de mentir en todas sus exposiciones públicas y mantuvo su tono confrontativo

Embed - Salazar en Punta del Este: vacaciones sin paz judicial

3-Playas libertarias: ¿Toda la arena para el privado?

Tras la gestión del ex intendente Guillermo Montenegro, la Perla del Atlántico fue privatizando cada vez más los mejores espacios junto al mar.

El avance de carpas, mesas, sombrillas y paradores se profundiza año tras año, reduciendo el acceso libre a la playa.

Con atraso cambiario, abusos de empresarios argentinos y un Brasil barato como competencia, la controvertida salida del secretario de Turismo Daniel Scioli sería dejar de contratar al INDEC para mostrar mejores estadísticas. Con atraso cambiario, abusos de empresarios argentinos y un Brasil barato como competencia, la controvertida salida del secretario de Turismo Daniel Scioli sería dejar de contratar al INDEC para mostrar mejores estadísticas.

Embed - Mar del Plata privatizada: playas caras y una polémica solución

4-Viral: una familia llevó al Grinch para Navidad pero los chicos lloraron

Se volvió viral en redes la ocurrencia de una familia argentina que colocó al Grinch junto a Papá Noel para arruinarle la Navidad a los más chicos.

El resultado fue inesperado: los adultos muertos de risa y los niños llorando, convencidos de que el personaje era real y que podían perder sus regalos.

En tiempos de crispación social, la grieta terminó llegando incluso a los festejos y regalos navideños.

Embed - El Grinch llegó a la Navidad argentina y armó polémica

