Mar del Plata privatizada, poca arena y carpas caras; Redrado-Salazar, no se suspende por vacaciones

En sus declaraciones, acusó al economista de mentir en todas sus exposiciones públicas y mantuvo su tono confrontativo

3-Playas libertarias: ¿Toda la arena para el privado?

Tras la gestión del ex intendente Guillermo Montenegro, la Perla del Atlántico fue privatizando cada vez más los mejores espacios junto al mar.

El avance de carpas, mesas, sombrillas y paradores se profundiza año tras año, reduciendo el acceso libre a la playa.

Con atraso cambiario, abusos de empresarios argentinos y un Brasil barato como competencia, la controvertida salida del secretario de Turismo Daniel Scioli sería dejar de contratar al INDEC para mostrar mejores estadísticas.

4-Viral: una familia llevó al Grinch para Navidad pero los chicos lloraron

Se volvió viral en redes la ocurrencia de una familia argentina que colocó al Grinch junto a Papá Noel para arruinarle la Navidad a los más chicos.

El resultado fue inesperado: los adultos muertos de risa y los niños llorando, convencidos de que el personaje era real y que podían perder sus regalos.

En tiempos de crispación social, la grieta terminó llegando incluso a los festejos y regalos navideños.