El dólar blue marcó un récord, marcó el máximo desde octubre cuando cerró hoy a $1.540 para la venta, una suba de $10 en el último lunes del año. La semana pasada había subido $45, y la racha alcista parece no detenerse.
Dólar blue récord antes del cierre del año
El dólar blue tocó $1.540. El mercado llega tensionado a la última rueda del año y se prepara para un 2026 con cambios.
Con la llegada de las vacaciones, la demanda de dólares aumenta. Aunque muchos puedan acceder al mercado oficial, en el que el dólar mayorista cerró hoy en $1.457, $4,5 más que la última jornada, la economía informal no frena y se vuelca al blue. Incluso, ante la expectativa que genera la ampliación de las bandas de flotación, muchos podrían querer hacerse de verdes antes de que aumente el espacio para un dólar más caro.
El dólar MEP cerró hoy en $1.484,35, casi $2 menos que el viernes.
La presión alcista hizo que el Tesoro tuviese que vender dólares para que el precio no llegara a tocar la banda superior.
Así se llega a la ultima rueda del año, que será mañana 30/12. Todos los ojos están puestos en las tasas de caución, que llegaron a 140% hoy.
Cauciones
Tal como informó Urgnete24, mañana 30 de diciembre se operaría la última rueda del año, y el telón de fondo podría ser más que desafiante. La tasa de caución a 1 día escaló hasta el 140% de TNA en el cierre, un nivel extremo que podría anticipar mayor estrés sobre los bonos en pesos en el cierre definitivo de 2025.
El dato no habría pasado inadvertido en la City. Por el contrario, podría haber encendido alertas entre los operadores.
Podría interpretarse como una señal de un mercado tensionado, con jugadores dispuestos a pagar tasas excepcionalmente altas con tal de hacerse de pesos, aun cuando eso implicara convalidar costos financieros poco habituales para operaciones a un día.
Una tasa que podría anticipar presión vendedora
La lectura dominante sería relativamente clara. La caución al 140% podría funcionar como un anticipo de lo que se vería mañana en la curva en pesos. Cuando el fondeo de muy corto plazo se encarecería de esta manera, el mercado suele reaccionar ajustando carteras, reduciendo exposición y priorizando liquidez inmediata.
El fenómeno podría impactar por dos vías. Por un lado, elevaría el costo de sostener posiciones apalancadas, lo que podría forzar a algunos inversores a desarmar tenencias para evitar pagar tasas que diluirían cualquier rendimiento esperado.
Por otro, podría debilitar la lógica del carry trade en el margen, ya que una caución efectiva muy por encima de las TNA implícitas de letras y bonos cortos haría que la ecuación riesgo-retorno deje de resultar atractiva.
