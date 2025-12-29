Dólar blue récord antes del cierre del año

Cauciones

Tal como informó Urgnete24, mañana 30 de diciembre se operaría la última rueda del año, y el telón de fondo podría ser más que desafiante. La tasa de caución a 1 día escaló hasta el 140% de TNA en el cierre, un nivel extremo que podría anticipar mayor estrés sobre los bonos en pesos en el cierre definitivo de 2025.

El dato no habría pasado inadvertido en la City. Por el contrario, podría haber encendido alertas entre los operadores.

Una caución en esos niveles no respondería únicamente a un fenómeno técnico ni a un simple ruido de fin de año.

Podría interpretarse como una señal de un mercado tensionado, con jugadores dispuestos a pagar tasas excepcionalmente altas con tal de hacerse de pesos, aun cuando eso implicara convalidar costos financieros poco habituales para operaciones a un día.

Una tasa que podría anticipar presión vendedora

La lectura dominante sería relativamente clara. La caución al 140% podría funcionar como un anticipo de lo que se vería mañana en la curva en pesos. Cuando el fondeo de muy corto plazo se encarecería de esta manera, el mercado suele reaccionar ajustando carteras, reduciendo exposición y priorizando liquidez inmediata.

En ese contexto, los bonos en moneda local quedarían expuestos.

El fenómeno podría impactar por dos vías. Por un lado, elevaría el costo de sostener posiciones apalancadas, lo que podría forzar a algunos inversores a desarmar tenencias para evitar pagar tasas que diluirían cualquier rendimiento esperado.

Por otro, podría debilitar la lógica del carry trade en el margen, ya que una caución efectiva muy por encima de las TNA implícitas de letras y bonos cortos haría que la ecuación riesgo-retorno deje de resultar atractiva.

