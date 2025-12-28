La plataforma de streaming, Netflix, estrenó este 2025 un producto que promete mantenerte clavado al sillón durante varias horas. Se trata de "Las esposas cazadoras" ('The Hunting Wives' en inglés), una miniserie que logró meterse entre los títulos más vistos del servicio, con apenas ocho episodios que no superan la hora de duración cada uno.
"IMPOSIBLE DEJAR DE VERLA"
La miniserie de 8 capítulos que la crítica obliga a maratonear ya
Con solo ocho episodios, esta miniserie de Netflix se volvió una de las más vistas del año gracias a su trama provocadora y un tono no apto para todo público.
La propuesta nació de la mente de Rebecca Cutter, quien decidió armar un elenco de lujo para darle vida a esta historia. Malin Akerman encabeza el proyecto acompañada por nombres como Brittany Snow, Dermot Mulroney, Jaime Ray Newman, Chrissy Metz, Katie Lowes, Evan Jonigkeit y George Ferrier. Todos ellos se meten de lleno en una trama que no esquiva absolutamente nada, hay escenas de sexo explícito, desnudos y diálogos que definitivamente no son aptos para menores. La clasificación por edad no miente, y quien decida arrancar el primer capítulo tiene que saber exactamente qué terreno está pisando.
¿De qué va todo esto? Simple, pero efectivo: un círculo exclusivo de mujeres vive rodeado de opulencia y desenfreno, entregándose a placeres que escapan de cualquier convención social. Pero como en toda buena historia de suspenso, la tranquilidad se desmorona cuando aparece un cadáver. A partir de ese momento, las protagonistas deben enfrentarse no solo a la investigación policial, sino también a la posibilidad de que sus oscuros secretos salgan a la luz.
Críticos coinciden en el impacto de esta miniserie
La recepción por parte de quienes se dedican profesionalmente a analizar contenido audiovisual fue contundentemente positiva. Lacy Baugher, crítica de Paste Magazine, no anduvo con vueltas: "Es descaradamente entretenida, el equivalente televisivo a una lectura playera de ritmo rápido. Pero te aseguro que el viaje va a ser divertido".
Jonathon Wilson, de Ready Steady Cut, también le metió fichas a la producción, aunque reconociendo cierta cuota de exageración: "Todo es ridículo, pero está diseñado con precisión para que sea imposible dejar de verlo".
Por su parte, Dana Feldman de Forbes, fue todavía más específica sobre cómo consumir la serie: "Un atracón muy divertido, pero no es una de esas series que pueda ver toda la familia junta. Es un atracón que se disfruta mejor en solitario o en pareja". Y tiene razón absoluta. El contenido y las situaciones comprometedoras hacen que mirarla en el living con tus padres o tus hermanos menores sea directamente incómodo.
"Las esposas cazadoras" llegó para quedarse en el catálogo como esa opción perfecta para un fin de semana sin planes. No revoluciona el género del thriller dramático, pero tampoco lo necesita. Su propósito es otro: agarrarte desde el arranque y no soltarte hasta los créditos finales.
