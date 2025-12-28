La miniserie de 8 capítulos que la crítica obliga a maratonear ya

Por su parte, Dana Feldman de Forbes, fue todavía más específica sobre cómo consumir la serie: "Un atracón muy divertido, pero no es una de esas series que pueda ver toda la familia junta. Es un atracón que se disfruta mejor en solitario o en pareja". Y tiene razón absoluta. El contenido y las situaciones comprometedoras hacen que mirarla en el living con tus padres o tus hermanos menores sea directamente incómodo.

image "Las esposas cazadoras", disponible en Netflix.

"Las esposas cazadoras" llegó para quedarse en el catálogo como esa opción perfecta para un fin de semana sin planes. No revoluciona el género del thriller dramático, pero tampoco lo necesita. Su propósito es otro: agarrarte desde el arranque y no soltarte hasta los créditos finales.

