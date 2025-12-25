Netflix tiene un amplio catálogo de series y películas de diferentes temáticas para hacer un maratón de fin de semana. Esta miniserie, que ya tiene varios años en la plataforma, es una de las más codiciadas y despierta muchísimo furor en los usuarios.
EXCELENTE
Tiene 10 capítulos y es la miniserie de Netflix que arrasa como ninguna
Netflix tiene en su catálogo una miniserie increíble de solo 10 episodios que no te vas a querer perder para cerrar el año.
Esta ficción no deja a nadie indiferente ya que es una de las series más aclamadas del último tiempo. Tiene una trama bastante subida de tono y además contiene otro tipo de condimentos que la hacen irresistible. Una de las producciones que no te podés perder.
La miniserie de Netflix ideal para ver este finde
Esta miniserie de apenas 10 episodios está basada en una producción brasileña que se llama Amores roubados. Sin embargo fue hecha por Telemundo Colombia y reúne escenas muy sensuales, románticas y de muchísimo drama. Una novela como las de antes.
Jugar con fuego es el nombre de esta miniserie que se ganó los aplausos de muchos usuarios. La misma fue muy halagada tras su estreno en 2019 y hasta hoy sigue siendo una de las más elegidas para hacer un maratón de fin de semana.
La trama de esta serie sigue a Fabrizio, un hombre joven que es muy atractivo y se mete de lleno en la vida de tres mujeres que, al parecer, son inseparables. Sin embargo, las cosas comienzan a nublarse y el coqueteo se convierte en fuego. Las mentiras y la traición se apoderan de la trama.
