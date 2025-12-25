A qué hora TyC Sports pasará el especial de fin de año de Fernando Lavecchia

Clip de apertura

Burradas

Errados

Burradas de arqueros}

Atajadas

Goles del Ascenso

Goles del fútbol argentino

4 clips

Curiosidades

Patadas

Goles de Europa

Goles del resto del mundo

Goles de argentinos por el mundo

Paquete Mundial de Clubes

Este programa, que se emite desde 1998 y que recién en 2001 tuvo por primera vez una duración completa de una hora —tal como recordó el propio Lavecchia—, reúne goles, errores, curiosidades y hasta patadas, ofreciendo un repaso entretenido de todo lo que dejó el año futbolístico.

Además de la emisión del 24 de diciembre desde las 19 horas, el especial volverá a transmitirse el 31 de diciembre en el mismo horario. En tanto, el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026 se emitirán especiales correspondientes a años anteriores.

