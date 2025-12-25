TyC Sports se caracteriza por emitir cada año un programa especial que muchos esperan en la previa de Navidad y Año Nuevo. Como suele ocurrir, una de las grandes incógnitas entre los televidentes es a qué hora se emitirá el tradicional especial de fin de año conducido por Fernando Lavecchia.
MUY ESPERADO
A qué hora TyC Sports pasará el especial de fin de año de Fernando Lavecchia
Tal como lo hace todos los años, TyC Sports tendrá su clásico especial de fin de año, conducido por Fernando Lavecchia. ¿A qué hora será?
En los últimos días, el propio conductor confirmó el horario del programa, que se transmitirá tanto el 24 como el 31 de diciembre de 2025.
TyC Sports y el especial de fin de año
El 24 de diciembre es una fecha muy esperada por muchos, ya que suele ser sinónimo de reuniones con familiares y amigos. Para otros, además, es un día especial porque TyC Sports emite su tradicional especial de fin de año, conducido por Fernando Lavecchia.
El pasado jueves 18 de diciembre, el conductor del exitoso ciclo anual publicó en su cuenta de X el spot que confirmó la emisión del programa. El especial se transmitirá el miércoles 24 de diciembre a partir de las 19 horas por TyC Sports.
Días más tarde, Lavecchia compartió una imagen en la que anticipó las secciones que formarán parte del programa. El especial contará con:
- Clip de apertura
- Burradas
- Errados
- Burradas de arqueros}
- Atajadas
- Goles del Ascenso
- Goles del fútbol argentino
- 4 clips
- Curiosidades
- Patadas
- Goles de Europa
- Goles del resto del mundo
- Goles de argentinos por el mundo
- Paquete Mundial de Clubes
Este programa, que se emite desde 1998 y que recién en 2001 tuvo por primera vez una duración completa de una hora —tal como recordó el propio Lavecchia—, reúne goles, errores, curiosidades y hasta patadas, ofreciendo un repaso entretenido de todo lo que dejó el año futbolístico.
Además de la emisión del 24 de diciembre desde las 19 horas, el especial volverá a transmitirse el 31 de diciembre en el mismo horario. En tanto, el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026 se emitirán especiales correspondientes a años anteriores.
+ EN GOLAZO 24
Festeja Morena Beltrán y llora Boca Juniors por lo que se dice de Lucas Blondel
Gastón Edul sacudió a todos con lo que dijo sobre Lionel Messi e Inter Miami CF
Temor en San Lorenzo por lo que pueda pasar con Marcelo Moretti (¿y Chiqui Tapia?)
Polémica en River Plate por lo que está pasando con Franco Armani