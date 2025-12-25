La estafa navideña que explota por WhatsApp sin freno

Una vez que las completás, el sistema te avisa que "se está revisando el stock" de los premios disponibles. Después viene la parte del "juego": te dan tres intentos para seleccionar tu regalo haciendo clic sobre unas cajas que aparecen en la pantalla. Obviamente, siempre ganás.

Pero acá viene el verdadero objetivo de los estafadores. Cuando supuestamente te adjudicaste el premio, te solicitan que compartas el sorteo entre tus contactos de WhatsApp. Si cumplís con este paso, aparece una nueva pantalla donde te piden tus datos personales con la excusa de que necesitan esa información para "enviar el premio".

Para cerrar llega el golpe final: te muestran cuál es tu regalo y te explican cómo reclamarlo. Ahí surge el pedido de un pago "mínimo" por gastos de envío, que debés abonar con tarjeta de crédito. En ese preciso instante, los delincuentes obtienen lo que buscaban desde el principio: tus datos bancarios completos. Con esa información pueden vaciarte la cuenta o realizar compras a tu nombre.

Coca-Cola confirma que la estafa no viene de sus cuentas

Desde la empresa han alertado repetidamente sobre estas maniobras. El mensaje es contundente: promociones y sorteos solo se difunden por sus canales oficiales. Cualquier comunicación por otra vía debe generar sospechas. La regla de oro en estos tiempos es simple: verificar siempre antes de hacer clic, especialmente cuando algo parece demasiado bueno para ser cierto.

