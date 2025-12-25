Diciembre trae consigo ese vértigo particular que nos hace correr de un lado al otro: regalos de último momento, cenas que organizar, el colegio de los chicos que termina, las valijas que preparar. Justo en ese momento de caos, cuando nuestra atención está dividida en mil direcciones, los delincuentes digitales encuentran el terreno perfecto para desplegar sus operaciones. Y este año eligieron un disfraz particularmente efectivo: una estafa que se camufla detrás del logo rojo más reconocido del mundo.
"USTED HA SIDO SELECCIONADO COMO..."
La estafa navideña que explota por WhatsApp sin freno
Coca-Cola alertó por una estafa que promete regalos navideños, circula por WhatsApp y redirige a un portal falso que no pertenece a la empresa.
El engaño circula a través de las redes sociales y llega principalmente por WhatsApp. Te topás con un mensaje que te dirige hacia un supuesto portal de Coca-Cola, donde te invitan a completar un cuestionario sencillo. La promesa es tentadora: un "valioso premio gratis" para celebrar las fiestas. Pero atención, porque ahí empieza el problema.
Ese enlace no tiene absolutamente nada que ver con la multinacional de bebidas. La trampa está diseñada con astucia: aunque visualmente imita a la perfección el estilo corporativo de la marca, la dirección web termina con el dominio "xyz", algo que jamás usaría una compañía como esta. El sitio legítimo de Coca-Cola es coca-cola.com/ar, y esta promoción fantasma no figura en ninguno de sus canales oficiales verificados.
Así funciona la estafa que promete premios gratis por WhatsApp
Cuando ingresás al link fraudulento, te recibe una pantalla que exhibe el característico logo de la empresa junto a un mensaje que dice: "¡Felicidades! ¡Para celebrar la Navidad, usted ha sido seleccionado como uno de los pocos que recibirá un valioso premio gratis, ofrecido por Coca Cola!". Todo está calculado para generar esa sensación de urgencia y exclusividad que nos hace bajar la guardia.
Después te piden que hagas clic en un botón que dice "Continuar". Ahí se abre otra pestaña la cual señala: "¡Participá ahora y gana muchos premios valiosos!". En la parte inferior, se observa el formulario con las cinco preguntas.
Una vez que las completás, el sistema te avisa que "se está revisando el stock" de los premios disponibles. Después viene la parte del "juego": te dan tres intentos para seleccionar tu regalo haciendo clic sobre unas cajas que aparecen en la pantalla. Obviamente, siempre ganás.
Pero acá viene el verdadero objetivo de los estafadores. Cuando supuestamente te adjudicaste el premio, te solicitan que compartas el sorteo entre tus contactos de WhatsApp. Si cumplís con este paso, aparece una nueva pantalla donde te piden tus datos personales con la excusa de que necesitan esa información para "enviar el premio".
Para cerrar llega el golpe final: te muestran cuál es tu regalo y te explican cómo reclamarlo. Ahí surge el pedido de un pago "mínimo" por gastos de envío, que debés abonar con tarjeta de crédito. En ese preciso instante, los delincuentes obtienen lo que buscaban desde el principio: tus datos bancarios completos. Con esa información pueden vaciarte la cuenta o realizar compras a tu nombre.
Coca-Cola confirma que la estafa no viene de sus cuentas
Desde la empresa han alertado repetidamente sobre estas maniobras. El mensaje es contundente: promociones y sorteos solo se difunden por sus canales oficiales. Cualquier comunicación por otra vía debe generar sospechas. La regla de oro en estos tiempos es simple: verificar siempre antes de hacer clic, especialmente cuando algo parece demasiado bueno para ser cierto.
