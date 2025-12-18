La devastadora estafa que cada hora suma nuevas víctimas

La estafa digital encontró en Argentina un terreno fértil para crecer, y cada día que pasa los criminales afinan sus estrategias con mayor audacia. Lo que antes parecía un problema aislado, ahora se convirtió en una verdadera pesadilla cotidiana para miles de ciudadanos que confían en las instituciones públicas. Y justamente esa confianza es el arma que utilizan quienes están detrás de estas maniobras delictivas: disfrazarse de organismos oficiales para aprovecharse de sus víctimas.
En esta oportunidad, ANSES se vio obligada a levantar la voz y emitir una advertencia urgente después de que numerosas personas comenzaran a reportar intentos de robo que llevaban el sello falso de la entidad previsional.
El organismo nacional no se quedó callado frente a esta situación que amenaza el bolsillo de los argentinos. A través de sus redes sociales oficiales, la institución lanzó un mensaje contundente para frenar la ola de engaños: "Ante intentos de estafas donde se hacen pasar por personal de ANSES, recordamos que toda información oficial se publica solo en anses.gob.ar". La advertencia cerró con una recomendación: "No completes formularios ni respondas mensajes fuera de los canales oficiales".
Copian comunicaciones oficiales y ejecutan una estafa
Pero, ¿cómo operan exactamente estos delincuentes que están vaciando las cuentas de los usuarios? El modus operandi es simple y aprovecha uno de los momentos más emotivos del año. Los estafadores establecen contacto con sus potenciales víctimas mediante mensajes que prometen pagos adicionales, bonificaciones especiales o supuestos beneficios económicos vinculados a las fiestas de fin de año. La carnada está perfectamente diseñada, ya que, ¿quién no querría recibir un ingreso extra cuando los gastos se multiplican por las celebraciones navideñas y de Año Nuevo?
Una vez que logran captar la atención y despertar el interés de la persona, el segundo paso de esta maniobra criminal entra en acción. Los delincuentes solicitan que se ingresen o confirmen datos personales, claves bancarias o códigos de seguridad bajo el pretexto de "validar la identidad" o "activar el beneficio". Es ahí donde se produce el verdadero golpe, puesto que apenas obtienen esa información sensible, ingresan sin ningún tipo de obstáculo a las cuentas bancarias y proceden a retirar el dinero de manera instantánea.
El desenlace de esta historia criminal es tan predecible como doloroso para quienes cayeron en la trampa. Una vez consumado el robo, los estafadores desaparecen del mapa como si fuesen fantasmas. Cuando la víctima intenta volver a contactarse para reclamar, comprueba que el perfil fue eliminado de todas las plataformas.
Pasos básicos para no caer en este tipo de estafas
Para no atravesar escenarios como este, se recomienda seguir las siguientes indicaciones:
- Verificá siempre la fuente oficial: Nunca confíes en mensajes que lleguen por WhatsApp, SMS o redes sociales prometiendo beneficios de ANSES. Ingresá directamente a anses.gob.ar escribiendo la dirección en tu navegador, jamás haciendo clic en enlaces que te envíen.
- Guardá tus claves como si fueran oro: Ninguna entidad legítima te va a pedir contraseñas, códigos de seguridad o tokens por mensaje. Si alguien te solicita esa información, aunque parezca del organismo más confiable del mundo, cortá la comunicación inmediatamente.
- Desconfiá de las oportunidades demasiado buenas: Los bonos sorpresa, pagos extras inesperados o beneficios que "solo vos ganaste" son señales de alarma. Si algo suena demasiado perfecto para ser verdad, probablemente sea una trampa.
- Contactá directamente al organismo ante cualquier duda: Si recibís un mensaje que te genera sospecha, pero querés asegurarte de que no sea legítimo, llamá al 130 (el número oficial de ANSES) o acércate a una oficina. Perder unos minutos en verificar puede ahorrarte perder todos tus ahorros.
-------------------------------
Más contenido en Urgente24
El increíble lugar que muchos eligen para pasar las fiestas
Se le acabó lo zen a Maru Botana: La grave denuncia que la deja en la lona
Fin de año con cambios en las estaciones de servicio: Qué tienen que saber los conductores
América TV cayó en la volteada: Conductora dejó expuestos los recortes del canal