La devastadora estafa que cada hora suma nuevas víctimas

El desenlace de esta historia criminal es tan predecible como doloroso para quienes cayeron en la trampa. Una vez consumado el robo, los estafadores desaparecen del mapa como si fuesen fantasmas. Cuando la víctima intenta volver a contactarse para reclamar, comprueba que el perfil fue eliminado de todas las plataformas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ansesgob/status/2001322747528355879&partner=&hide_thread=false Ante intentos de estafas donde se hacen pasar por personal de ANSES, recordamos que toda información oficial se publica solo en https://t.co/DjtvJvGu7q



No completes formularios ni respondas mensajes fuera de los canales oficiales. pic.twitter.com/hNIjDi4mEU — ANSES (@ansesgob) December 17, 2025 Publicación en X de @ansesgob.

Pasos básicos para no caer en este tipo de estafas

Para no atravesar escenarios como este, se recomienda seguir las siguientes indicaciones:

Verificá siempre la fuente oficial : Nunca confíes en mensajes que lleguen por WhatsApp, SMS o redes sociales prometiendo beneficios de ANSES. Ingresá directamente a anses.gob.ar escribiendo la dirección en tu navegador, jamás haciendo clic en enlaces que te envíen.

: Nunca confíes en mensajes que lleguen por WhatsApp, SMS o redes sociales prometiendo beneficios de ANSES. Ingresá directamente a anses.gob.ar escribiendo la dirección en tu navegador, jamás haciendo clic en enlaces que te envíen. Guardá tus claves como si fueran oro : Ninguna entidad legítima te va a pedir contraseñas, códigos de seguridad o tokens por mensaje. Si alguien te solicita esa información, aunque parezca del organismo más confiable del mundo, cortá la comunicación inmediatamente.

: Ninguna entidad legítima te va a pedir contraseñas, códigos de seguridad o tokens por mensaje. Si alguien te solicita esa información, aunque parezca del organismo más confiable del mundo, cortá la comunicación inmediatamente. Desconfiá de las oportunidades demasiado buenas : Los bonos sorpresa, pagos extras inesperados o beneficios que "solo vos ganaste" son señales de alarma. Si algo suena demasiado perfecto para ser verdad, probablemente sea una trampa.

: Los bonos sorpresa, pagos extras inesperados o beneficios que "solo vos ganaste" son señales de alarma. Si algo suena demasiado perfecto para ser verdad, probablemente sea una trampa. Contactá directamente al organismo ante cualquier duda: Si recibís un mensaje que te genera sospecha, pero querés asegurarte de que no sea legítimo, llamá al 130 (el número oficial de ANSES) o acércate a una oficina. Perder unos minutos en verificar puede ahorrarte perder todos tus ahorros.

-------------------------------

Más contenido en Urgente24

El increíble lugar que muchos eligen para pasar las fiestas

Se le acabó lo zen a Maru Botana: La grave denuncia que la deja en la lona

Fin de año con cambios en las estaciones de servicio: Qué tienen que saber los conductores

América TV cayó en la volteada: Conductora dejó expuestos los recortes del canal