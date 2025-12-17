Maru Botana siempre fue sinónimo de dulzura, recetas caseras y motivación para llevar una vida saludable. La reina de los postres, que durante años construyó un imperio basado en la calidez y la cercanía con su público, hoy atraviesa uno de los episodios más amargos de su carrera. Su esposo, Bernardo Solá, quedó en el centro de una tormenta judicial por hostigamiento laboral, mientras que ella también aparece involucrada en reclamos por deudas salariales.
"YA PAGARON LA SUMA DE..."
Se le acabó lo zen a Maru Botana: La grave denuncia que la deja en la lona
Maru Botana fue denunciada junto a su esposo Bernardo Solá por una exempleada. ¿Cuánto tuvieron que pagar?
La bomba la tiró Ángel de Brito en LAM, donde reveló detalles escalofriantes de una denuncia presentada por una exempleada del local ubicado en la calle Echeverría, en Belgrano R. Pero esto no es nuevo. Según el conductor, hace un tiempo esta trabajadora ya había intentado contar su versión. "Hace un tiempo nos escribió una chica que se sentía hostigada por el marido de Maru Botana. Quería dar una nota, iba a dar la nota y casualmente llegaron a un arreglo judicial y la nota no se hizo", reveló De Brito.
La denuncia radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia N.º 47 manifiesta que una exempleada acusó formalmente a la pareja por deudas económicas, pero lo verdaderamente explosivo apunta directamente contra Solá. Las acusaciones pintan un ambiente laboral tóxico donde el esposo de la pastelera habría generado situaciones de profunda incomodidad. "El señor Solá habitualmente observaba partes específicas del cuerpo de la actora, incluso del cuerpo de otras trabajadoras, lo que no solo la incomodaba, sino que la obligó a dejar de maquillarse, llegar al trabajo más desprolija", leyó el conductor del programa, exponiendo un cuadro que erizó la piel de las panelistas.
Imagínate tener que cambiar tu forma de vestirte, de arreglarte, de presentarte ante el mundo porque tu jefe te hace sentir observada e incómoda. Eso es precisamente lo que describe la denuncia: un acoso velado, pero constante que obligó a esta mujer a modificar hasta su apariencia personal para evitar miradas no deseadas. Y acá viene lo interesante: no hablamos de un caso de palabra contra palabra que quedó en la nada. Los abogados de ambas partes actuaron con celeridad hacia un acuerdo transaccional, para cerrar rápido "algo que puede complicarse".
Cuánto dinero acordó pagar Maru Botana
De Brito fue implacable al detallar los números: "La actora reajusta el monto de su demanda, incluyendo intereses calculados hasta la fecha en la suma de 50 millones de pesos. Los demandados, sin reconocer hechos ni derecho y el solo efecto conciliatorio, prestan conformidad a lo manifestado por la actora en la cláusula anterior y se obligan a abonar dichos montos a la actora".
El cronograma de pagos tampoco es menor. "El 9 de diciembre ya pagaron la suma de $22.000.000 y después va todo en cuotas de 11 mil dólares", detalló el periodista, evidenciando que el golpe al bolsillo será considerable y prolongado.
Ahora bien, lo que más inquieta de todo este asunto no son solo los números ni los tecnicismos jurídicos. Es la sombra que estas acusaciones proyectan sobre una marca que vendió durante años valores como la familia, el esfuerzo honesto y el bienestar. La pregunta que todos se hacen es: ¿cuántos casos más quedaron ocultos detrás de acuerdos express? Si esto salió a la luz, ¿qué otras historias permanecen en silencio? La justicia dirá si hubo o no responsabilidades concretas, pero el daño ya está hecho. Y en un mundo donde la imagen lo es todo, este golpe puede doler tanto o más que los 50 millones que deberán pagar.
