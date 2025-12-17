Se le acabó lo zen a Maru Botana: La grave denuncia que la deja en la lona

El cronograma de pagos tampoco es menor. "El 9 de diciembre ya pagaron la suma de $22.000.000 y después va todo en cuotas de 11 mil dólares", detalló el periodista, evidenciando que el golpe al bolsillo será considerable y prolongado.

Embed - America TV on Instagram: " DENUNCIARON AL MARIDO DE MARU BOTANA POR ACOSO Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @angeldebritooki" View this post on Instagram Publicación en Instagram de América TV.

Ahora bien, lo que más inquieta de todo este asunto no son solo los números ni los tecnicismos jurídicos. Es la sombra que estas acusaciones proyectan sobre una marca que vendió durante años valores como la familia, el esfuerzo honesto y el bienestar. La pregunta que todos se hacen es: ¿cuántos casos más quedaron ocultos detrás de acuerdos express? Si esto salió a la luz, ¿qué otras historias permanecen en silencio? La justicia dirá si hubo o no responsabilidades concretas, pero el daño ya está hecho. Y en un mundo donde la imagen lo es todo, este golpe puede doler tanto o más que los 50 millones que deberán pagar.

