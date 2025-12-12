En la noche del jueves (11/12) Ángel de Brito reveló por medio de LAM que El Trece, además de sufrir la baja de María Belén Ludueña que dejará Tarde o temprano antes de su final, quien también decidió dar un paso al costado del noticiero Mediodía Noticias ha sido Sandra Borghi.
TENSO CLIMA LABORAL
Ángel de Brito reveló qué reconocida periodista dejará El Trece por "varias internas"
El conductor de LAM explicó los motivos por el que su colega decidió poner un fin a su desempeño en el noticiero que se emite por la pantalla de El Trece.
“La conductora que no seguiría en la pantalla de eltrece es Sandra Borghi”, expresó tajante para la sorpresa de sus televidentes. Además, luego añadió algunos sustentos para comprender el origen de una decisión tan determinante, que causa sorpresa y conmoción.
El conductor comentó que las rispideces tomaron fuerza luego de la entrevista que le hizo a Fabiola Yáñez como así también el impedimento que le hicieron de formar parte de un canal de streaming mientras que a otras colegas como Carolina Amoroso se lo permitieron.
“Vienen de varias discusiones con Ricardo Ravanelli que es el gerente de noticias del canal, de gran trayectoria, parece que está todo pésimo”, manifestó el destacado comunicador y sumó: “No la quieren ni ver. El tema es con el canal y puntualmente con el noticiero".
María Belén Ludueña rompió el silencio tras hacer público su salida de El Trece
Hace poco más de un mes que debutó por la pantalla de El Trece el ciclo televisivo Tarde o temprano, bajo la conducción de María Belén Ludueña, con el fin de achicar la diferencia en la audiencia con su principal competidor: Telefe.
No obstante, los números no reflejan lo que pretendían y la conductora contó por qué decidió darse de baja. "Yo les conté en su momento que me había costado y ahora voy a enfocar toda mi energía ahí. Lo que sucede, conviene", explicó en diálogo con el programa Sálvese quien pueda.
Sobre el rendimiento de la apuesta, consideró: "Cuando uno arranca proyectos en televisión sabe que hay ciertas exigencias que cumplir. Es noviembre, una fecha complicada para poder instalar ciertos productos. Sobre todo con una competencia tan fuerte, es un horario duro".
Y más tarde, aclaró: "El canal creía que podíamos continuar un ratito más para seguir en enero, pero ahí nos sentamos a charlar y decidí que lo mejor para mí en este momento era poder dedicarme a la maternidad".
