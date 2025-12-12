Ángel de Brito reveló qué reconocida periodista dejará El Trece por "varias internas"

No obstante, los números no reflejan lo que pretendían y la conductora contó por qué decidió darse de baja. "Yo les conté en su momento que me había costado y ahora voy a enfocar toda mi energía ahí. Lo que sucede, conviene", explicó en diálogo con el programa Sálvese quien pueda.

Sobre el rendimiento de la apuesta, consideró: "Cuando uno arranca proyectos en televisión sabe que hay ciertas exigencias que cumplir. Es noviembre, una fecha complicada para poder instalar ciertos productos. Sobre todo con una competencia tan fuerte, es un horario duro".

Y más tarde, aclaró: "El canal creía que podíamos continuar un ratito más para seguir en enero, pero ahí nos sentamos a charlar y decidí que lo mejor para mí en este momento era poder dedicarme a la maternidad".

