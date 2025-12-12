Finalmente, luego de poco más de un mes que debutó por la pantalla de El Trece el programa Tarde o temprano, bajo la conducción de María Belén Ludueña, anunciaron su final. Es que el objetivo de achicar la diferencia en la audiencia con Telefe, su principal competidor, fracasó y para colmo la conductora decidió dar un paso al costado.
NO VA MÁS
El Trece se decidió: Tarde o temprano llega a su fin y María Belén Ludueña rompió el silencio
María Belén Ludueña mediante una nota televisiva se refirió al final del ciclo televisivo que conduce por las tardes en el canal perteneciente al Grupo Clarín.
Los números no reflejaron lo que pretendían desde el Grupo Clarín y la comunicadora decidió darse de baja. En diálogo con el ciclo Sálvese quien pueda, la esposa de Jorge Macri con quien espera su primer hijo rompió el silencio y expresó: "Lo tomo con nostalgia porque es un proyecto que se termina a fin de año, y con mucha felicidad por lo que se viene: mi maternidad".
Y posteriormente, aclaró: "El canal creía que podíamos continuar un ratito más para seguir en enero, pero ahí nos sentamos a charlar y decidí que lo mejor para mí en este momento era poder dedicarme a la maternidad". Asimismo, indicó que su intención luego de convertirse en madre es retornar a la pantalla chica: "Quiero seguir trabajando porque me encanta lo que hago, soy una apasionada, pero pensaré en qué proyecto se viene para después de mi maternidad".
María Belén Ludueña hizo público su deseo de dejar su programa de El Trece
En la mañana del jueves (11/12) desde el ciclo televisivo Puro show revelaron la decisión que había tomado María Belén Ludueña en medio de su embarazo.
"Acaba de ocurrir, tiene que ver con Belén Ludueña que pidió ella una reunión con las autoridades del canal y decidió finalmente, después de muchas charlas, a fin de año finalizar con su programa", dijo al aire Pampito.
Además, el conductor aclaró que lo que la tenía intranquila a su colega era el hecho de que su decisión no perjudicara al resto de sus compañeros que la acompañan por las tardes.
"Estaba muy pendiente de no dejar en banda a su equipo", habría manifestado la comunicadora, de 39 años, que optó por priorizar su embarazo para posteriormente retomar con los compromisos laborales.
