El Trece se decidió: Tarde o temprano llega a su fin y María Belén Ludueña rompió el silencio

Y posteriormente, aclaró: "El canal creía que podíamos continuar un ratito más para seguir en enero, pero ahí nos sentamos a charlar y decidí que lo mejor para mí en este momento era poder dedicarme a la maternidad". Asimismo, indicó que su intención luego de convertirse en madre es retornar a la pantalla chica: "Quiero seguir trabajando porque me encanta lo que hago, soy una apasionada, pero pensaré en qué proyecto se viene para después de mi maternidad".

María Belén Ludueña hizo público su deseo de dejar su programa de El Trece

En la mañana del jueves (11/12) desde el ciclo televisivo Puro show revelaron la decisión que había tomado María Belén Ludueña en medio de su embarazo.

"Acaba de ocurrir, tiene que ver con Belén Ludueña que pidió ella una reunión con las autoridades del canal y decidió finalmente, después de muchas charlas, a fin de año finalizar con su programa", dijo al aire Pampito.

Además, el conductor aclaró que lo que la tenía intranquila a su colega era el hecho de que su decisión no perjudicara al resto de sus compañeros que la acompañan por las tardes.

"Estaba muy pendiente de no dejar en banda a su equipo", habría manifestado la comunicadora, de 39 años, que optó por priorizar su embarazo para posteriormente retomar con los compromisos laborales.

