Mariana Brey ya no tiene de donde agarrarse: El juicio en su contra que amenaza con empeorar

Sin embargo, Godoy no se quedó llorando sola en un rincón. Arrancó con todo, demandó a Brey por difamación y, según sus palabras, la panelista no tiene cómo defenderse. "Ella se está comiendo un juicio y no presentó ninguna prueba. Está probado que yo nada tenía que ver", disparó sin filtro.

"Soy una laburante. No me van a llevar puesta", sentenció con firmeza.

"Bajá el tono"

De todas formas, ahora viene lo más pesado. Godoy reveló que desde que inició el juicio, las amenazas no pararon. "Recibí muchísimas amenazas. De un medio en particular me dijeron: 'Ojo, nunca más vas a ir a la TV. Bajá el tono y sacá el juicio'", contó, dejando claro que hay presiones turbias intentando frenarla. Pero en lugar de ceder, reforzó aún más su defensa: “No retiro nada. Si algún día voy a LAM, voy a hablar de este tema. Me deben una gran disculpa”.

El expediente judicial ya tiene 27 páginas. Godoy y sus abogados Juan Cruz Caimi Villanueva y Miguel Eduardo Mirmi reclaman un resarcimiento que arrancó en $5.000.000, pero con los intereses que se fueron acumulando, al menos hasta julio de 2025, la cifra ascendería a $20.000.000.

