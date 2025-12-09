Mariana Brey tiene un problema que no se resuelve con chicanas televisivas ni defensas al aire. La panelista arrastra una demanda de aproximadamente 20 millones de pesos que se originó en 2020, cuando decidió exponer a Mora Godoy en plena pandemia, acusándola de estafar a sus bailarines. Cinco años después, la bailarina histórica del tango volvió a hablar, y lo que contó dejó a más de uno con los pelos de punta.
Mariana Brey ya no tiene de donde agarrarse: El juicio en su contra que amenaza con empeorar
Mora Godoy no se guardó nada y volvió a cargar contra Mariana Brey. Hay acusaciones fuertes y un contexto más pesado.
La bomba explotó en pleno caos sanitario. Mientras el país estaba encerrado y la economía se desmoronaba, varios integrantes de la compañía de Godoy aparecieron en los medios denunciando una maniobra turbia. La versión que circuló fue demoledora: la artista les habría hecho firmar un documento supuestamente pensado para garantizar el pago de sueldos durante la crisis, pero ese papel escondía cláusulas que en realidad la liberaban de sus obligaciones laborales.
En ese entonces, Carlos Cisneros y Verónica López habían asistido a "Los Ángeles de la Mañana" para contar su verdad. Cisneros admitió que firmó "ilusionado", convencido de que se trataba de un pedido de préstamo para Tango Porteño destinado a conseguir fondos para los salarios. López fue más cautelosa, dado que su abogado le advirtió que algo no cerraba. Ella misma explicó que el contrato "tenía las cláusulas muy bien acomodadas" para que la empresa no tuviera que pagar. No puso su firma, pero el daño ya estaba hecho. El título en LAM fue lapidario: "Mora Godoy estafadora".
El duro relato de Mora Godoy que vuelve a poner en foco a Mariana Brey
Para la bailarina, ese momento destrozó mucho más que su reputación profesional. En una entrevista reciente con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Godoy reconstruyó el infierno personal que vivió desde entonces.
"Fue durísimo y tremendo lo que pasó con este tema porque se lo llevó puesto a mi papá", confesó con la voz rota. Y agregó un dato más que terrible: "Mi papá se enfermó después de lo que contó esta mujer que no es periodista, es una operadora. Al poco tiempo hizo metástasis y yo me dediqué dos años a cuidarlo".
Sin embargo, Godoy no se quedó llorando sola en un rincón. Arrancó con todo, demandó a Brey por difamación y, según sus palabras, la panelista no tiene cómo defenderse. "Ella se está comiendo un juicio y no presentó ninguna prueba. Está probado que yo nada tenía que ver", disparó sin filtro.
"Bajá el tono"
De todas formas, ahora viene lo más pesado. Godoy reveló que desde que inició el juicio, las amenazas no pararon. "Recibí muchísimas amenazas. De un medio en particular me dijeron: 'Ojo, nunca más vas a ir a la TV. Bajá el tono y sacá el juicio'", contó, dejando claro que hay presiones turbias intentando frenarla. Pero en lugar de ceder, reforzó aún más su defensa: “No retiro nada. Si algún día voy a LAM, voy a hablar de este tema. Me deben una gran disculpa”.
El expediente judicial ya tiene 27 páginas. Godoy y sus abogados Juan Cruz Caimi Villanueva y Miguel Eduardo Mirmi reclaman un resarcimiento que arrancó en $5.000.000, pero con los intereses que se fueron acumulando, al menos hasta julio de 2025, la cifra ascendería a $20.000.000.
