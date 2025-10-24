Finalmente se hizo público el hecho de que Nancy Pazos decidió llevar a la Justicia a Mariana Brey luego de que en uno de los tantos enfrentamientos televisivos que protagonizan en el ciclo A la Barbarossa la haya tildado de "golpista".
ES UN MONTÓN
"Me parece ridículo": Mariana Brey se indignó tras la demanda judicial que inició hizo Nancy Pazos
Luego de que la periodista recurriera a la Justicia por ser tildada de "golpista", Mariana Brey aclaró que le pareció desmedida la decisión que tomó su colega.
Al respecto la periodista se mostró molesta por la decisión que tomó su colega y en diálogo con Intrusos expresó: "Que haga lo que tenga que hacer. ¿Me quiere censurar, poner un límite para que no pueda opinar? Me invita a la reflexión, pero no me quita el sueño".
"Yo no molestaría nunca a la Justicia y menos para sacarle plata a alguien sin ningún tipo de fundamento", agregó posteriormente y sumó: "Molestar a la Justicia para algo tan banal e insignificante, me parece ridículo. No le encuentro el sentido ni la lógica".
Es preciso destacar que la cotinuidad de la panelista en el ciclo televisivo que se emite por la pantalla de Telefe es una incógnita teniendo en cuenta que actualmente cuenta con múltiples trabajos en diversos canales de streaming y de acuerdo a su relato no le pareció correcto la postura que tomó su compañera de equipo.
Analía Franchín criticó la decisión que tomó Nancy Pazos con Mariana Brey
Mediante el mismo programa a su vez fueron a buscar la palabra de Analía Franchín quien trabaja con ambas en el programa que conduce Georgina Barbarrosa.
"Me parece que la Justicia hay que utilizarla para cosas realmente importantes", expresó y sumó: "A mí me parece que entre compañeras no deberíamos llegar hasta la Justicia".
Asimismo, dejó en claro que en su lugar lo habría hablando fuera de cámara e incluso recordó cuando Nancy Pazos deslizó que su padre probablemente hubiese violado a su madre e indicó: "No la llevé a la Justicia".
"Me parece que es cuestión de correr los egos y sentarse a hablar", manifestó y aunque consideró que no le parece una "verguenza" dijo: "Entiendo todo pero llegar a la Justicia me parece un montón".
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
Los cambios que anunció reconocida sala vip en Aeroparque
Aeropuerto de Ezeiza: Atentos por cambios en Migraciones
Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo
La Pregunta: ¿Cuántos dólares más puede vender Scott Bessent por la Argentina?
Cuenta regresiva: Milei llega al 26-O en crisis (y con 'bozal')