"Me parece ridículo": Mariana Brey se indignó tras la demanda judicial que inició hizo Nancy Pazos

Analía Franchín criticó la decisión que tomó Nancy Pazos con Mariana Brey

Mediante el mismo programa a su vez fueron a buscar la palabra de Analía Franchín quien trabaja con ambas en el programa que conduce Georgina Barbarrosa.

"Me parece que la Justicia hay que utilizarla para cosas realmente importantes", expresó y sumó: "A mí me parece que entre compañeras no deberíamos llegar hasta la Justicia".

Asimismo, dejó en claro que en su lugar lo habría hablando fuera de cámara e incluso recordó cuando Nancy Pazos deslizó que su padre probablemente hubiese violado a su madre e indicó: "No la llevé a la Justicia".

"Me parece que es cuestión de correr los egos y sentarse a hablar", manifestó y aunque consideró que no le parece una "verguenza" dijo: "Entiendo todo pero llegar a la Justicia me parece un montón".

