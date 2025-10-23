"No tenés códigos": Mariano Martínez estalló contra un notero en plena entrevista

Mariano Martínez contó detalles del trastorno que padece

A mediados de agosto, Mariano Martínez estuvo como invitado en el programa Otro día perdido contó que padece dislexia en diálogo con Mario Pergolini.

"De chico la pasé muy mal", recordó ante la atenta mirada del conductor y detalló: "Porque la dislexia es muy amplia y genera en los chicos sobre todo una frustración muy grande y eso después deriva en adicciones".

El actor destacó el rol de la Fundación Disfam que en 2016 consiguió que "los colegios se tienen que aggiornar en la forma en que hay que enseñarles" a los disléxicos como por ejemplo tener más exámenes orales. +

Asimismo, el reconocido artista contó que apartir de la lectura se puede detectar en lo más jóvenes si es que padecen del trastorno específico del aprendizaje.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA

No hay salvavidas que alcance: Milei quema reservas para llegar al 26-O

Javier Milei N°55: Vienen 96 horas difíciles (¿Qué decirle a Donald Trump?)

Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo

Champions League: Arsenal aplastó 4 a 0 Atlético de Madrid, toda la fecha