Mariano Martínez es uno de los actores más populares del país y eso lo logró por haber empezado de tan pequeño a hacer participaciones en novelas diarias como también así por protagonizar grandes éxitos de la televisión argentina como fue por ejemplo "Son amores".
NO ACEPTÓ LAS DISCULPAS
"No tenés códigos": Mariano Martínez estalló contra un notero en plena entrevista
El actor Mariano Martínez no disimuló su enojo cuando el movilero le consultó por su presente amoroso tras pactar que no le preguntaría al respecto.
Si bien en la actualidad está más bien volcado a hacer contenido vía redes sociales, también decidió comenzar a trabajar en teatro junto a su colega Nicolás Cabré y en medio de una nota que parecía tener el foco en su faceta profesional, hubo una pregunta que lo sacó de las casillas.
El notero de Los Profesionales de Siempre le estaba haciendo la entrevista preguntándole sobre la obra teatral "Ni media palabra" y posteriormente para su sorpresa le preguntó sin rodeos con clara animosidad de saber sobre su presente amoroso: "¿Vos estás bien? ¿El corazón está contento?".
Fue en ese entonces que el actor se mostró molesto, aunque no evitó seguir sonriendo, para pararlo en seco y decirle: "No tenés códigos". Si bien el cronista insistió con el fin de obtener una respuesta, el artista dejó en claro que previamente habían pactado que no tenía intenciones de hablar sobre su situación sentimental. Ante la negativa en la contestación el movilero se disculpó pero ya no había vuelta atrás. "¿Por qué me pedís disculpas una vez que lo hacés? Está mal", apuntó para finalmente dar por terminada la nota.
Mariano Martínez contó detalles del trastorno que padece
A mediados de agosto, Mariano Martínez estuvo como invitado en el programa Otro día perdido contó que padece dislexia en diálogo con Mario Pergolini.
"De chico la pasé muy mal", recordó ante la atenta mirada del conductor y detalló: "Porque la dislexia es muy amplia y genera en los chicos sobre todo una frustración muy grande y eso después deriva en adicciones".
El actor destacó el rol de la Fundación Disfam que en 2016 consiguió que "los colegios se tienen que aggiornar en la forma en que hay que enseñarles" a los disléxicos como por ejemplo tener más exámenes orales. +
Asimismo, el reconocido artista contó que apartir de la lectura se puede detectar en lo más jóvenes si es que padecen del trastorno específico del aprendizaje.
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA
No hay salvavidas que alcance: Milei quema reservas para llegar al 26-O
Javier Milei N°55: Vienen 96 horas difíciles (¿Qué decirle a Donald Trump?)
Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo
Champions League: Arsenal aplastó 4 a 0 Atlético de Madrid, toda la fecha