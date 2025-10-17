Nicolás Vázquez está enfrentando varios rumores desde su separación de Gimena Accardi. Tras blanquear que está en un romance con su compañera de obra Dai Fernández, también salió a la luz que el actor será padre. Él mismo se encargó de hablar de este tema y dejó todo muy claro.
Nicolás Vázquez confirmó lo que todos querían saber sobre el embarazo de Dai Fernández
El actor habló sinceramente sobre su vínculo con Dai Fernández y tras esto, el periodista Augusto Tartúfoli se refirió a la posibilidad de que Nicolás Vázquez y su pareja sean padres en el corto plazo. Esto desató una ola de comentarios en redes sociales.
Nicolás Vázquez y los rumores de embarazo de Dai Fernández
"Nico Vázquez y Dai Fernández van a ser padres. Nico Vázquez va a ser papá por primera vez en su vida", dijo Tartu a modo de premonición. Sin embargo, las redes sociales (sobre todo X) empezaron a agrandar este comentario y el actor salió a aclarar todo.
"No puedo creer que tenga que decir esto, pero hay una noticia de que voy a ser papá y es totalmente falsa", comenzó diciendo Nicolás Vázquez en una historia de Instagram. Sin duda es un tema bastante sensible para él y Gime Accardi cuando estaban juntos.
"Esto es un ejemplo más de 'clickbait' (información falsa y engañosa). De esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho", soltó Nico Vázquez confirmando que este embarazo no es para nada cierto.
