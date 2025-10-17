urgente24
OCIO Nicolás Vázquez > Gimena Accardi > Dai Fernández

TODOS EN SHOCK

Nicolás Vázquez confirmó lo que todos querían saber sobre el embarazo de Dai Fernández

Nicolás Vázquez se separó de Gimena Accardi y comenzó un romance con su compañera Dai Fernández. Los rumores de embarazo ya se hicieron escuchar.

17 de octubre de 2025 - 11:37
Nicolás Vázquez habló del embarazo de Dai Fernández.

Nicolás Vázquez habló del embarazo de Dai Fernández.

Nicolás Vázquez está enfrentando varios rumores desde su separación de Gimena Accardi. Tras blanquear que está en un romance con su compañera de obra Dai Fernández, también salió a la luz que el actor será padre. Él mismo se encargó de hablar de este tema y dejó todo muy claro.

El actor habló sinceramente sobre su vínculo con Dai Fernández y tras esto, el periodista Augusto Tartúfoli se refirió a la posibilidad de que Nicolás Vázquez y su pareja sean padres en el corto plazo. Esto desató una ola de comentarios en redes sociales.

image
Nico V&aacute;zquez habl&oacute; de los rumores de embarazo.

Nico Vázquez habló de los rumores de embarazo.

Nicolás Vázquez y los rumores de embarazo de Dai Fernández

"Nico Vázquez y Dai Fernández van a ser padres. Nico Vázquez va a ser papá por primera vez en su vida", dijo Tartu a modo de premonición. Sin embargo, las redes sociales (sobre todo X) empezaron a agrandar este comentario y el actor salió a aclarar todo.

Seguir leyendo

"No puedo creer que tenga que decir esto, pero hay una noticia de que voy a ser papá y es totalmente falsa", comenzó diciendo Nicolás Vázquez en una historia de Instagram. Sin duda es un tema bastante sensible para él y Gime Accardi cuando estaban juntos.

image
El descargo de Nico V&aacute;zquez sobre los rumores recientes.

El descargo de Nico Vázquez sobre los rumores recientes.

"Esto es un ejemplo más de 'clickbait' (información falsa y engañosa). De esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho", soltó Nico Vázquez confirmando que este embarazo no es para nada cierto.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES