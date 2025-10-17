En la noche del jueves (16/10) Mario Pergolini llevó adelante una nueva emisión de Otro día perdido por medio de la pantalla de El Trece y en un determinado momento recordó el encuentro que mantuvo con Lionel Messi y reveló la lapidaria frase que le dijo.
¡ES UN MONTÓN!
Mario Pergolini recordó cuando Lionel Messi lo destruyó con una lapidaria frase
El conductor Mario Pergolini rememoró la vez que el capitán de la Selección Argentina no tuvo reparos en opinar sobre cómo juega al fútbol.
El conductor recordó la ocasión cuando lo contrataron para conducir desde la cancha de River la despedida de la Selección Argentina en la que puso como condición para hacer el trabajo poder ir junto a Matías, su hijo menor, fanático del fúbol.
Fue en ese evento que el capitán del seleccionado nacional comenzó a hacer pases con el pequeño hasta que de repente el delantero le pasa la pelota al periodista. "Messi me la pasa a mí. Yo la toco y rompo la única ventana que había en todo el lugar".
Y agregó entre risas y con verguenza: "Me miró y me dijo: 'Sos horrible'". Asimismo, luego señaló con ironía aunque con cierto orgullo por haber recibido un pase del destacado futbolista: "Yo jugué con Messi y me dijo: 'Sos horrible'. Lo tengo certificado".
Horacio Cabak reveló que está celoso de Mario Pergolini
Hace algunos días Horacio Cabak confesó estar celoso de Mario Pergolini cuando sorprendió a sus oyentes luego de que en el programa radial que conduce por El Observador hablara sobre el fanatismo de su pareja por su colega.
"Yo no soy una persona celosa pero mi mujer está gustando mucho de Pergolini", comenzó diciendo con humor a sus compañeros del programa. Asimismo, le comento a la locutora Vanina Parejas, quien trabajó con el creador de Vorterix: "¿Vos te das cuenta que mi mujer pudiendo estar acostada conmigo prefiere estar abajo viendo a Pergolini?".
Además, agregó que sus hijos también lo notaron y fueron quienes le pidieron: "Basta de hablar de Pergolini". "Le contamos que dijo 10 veces Pergolini en un ratito", agregó posteriormente molesto con la situación generada a raíz del ciclo Otro día perdido.
"Esto es una declaración de guerra. Mi mujer todas las noches prefiere quedarse con Pergolini que estar acostada conmigo", añadió tajante.
