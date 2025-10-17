Mario Pergolini recordó cuando Lionel Messi lo destruyó con una lapidaria frase

Horacio Cabak reveló que está celoso de Mario Pergolini

Hace algunos días Horacio Cabak confesó estar celoso de Mario Pergolini cuando sorprendió a sus oyentes luego de que en el programa radial que conduce por El Observador hablara sobre el fanatismo de su pareja por su colega.

"Yo no soy una persona celosa pero mi mujer está gustando mucho de Pergolini", comenzó diciendo con humor a sus compañeros del programa. Asimismo, le comento a la locutora Vanina Parejas, quien trabajó con el creador de Vorterix: "¿Vos te das cuenta que mi mujer pudiendo estar acostada conmigo prefiere estar abajo viendo a Pergolini?".

Además, agregó que sus hijos también lo notaron y fueron quienes le pidieron: "Basta de hablar de Pergolini". "Le contamos que dijo 10 veces Pergolini en un ratito", agregó posteriormente molesto con la situación generada a raíz del ciclo Otro día perdido.

"Esto es una declaración de guerra. Mi mujer todas las noches prefiere quedarse con Pergolini que estar acostada conmigo", añadió tajante.

