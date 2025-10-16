A Wanda Nara se le va cortando la soga: Qué decisión tomó Telefe

image Verónica Lozano y Wanda Nara.

¿MasterChef Celebrity ya tiene su primera baja?: "Cobró una fortuna y no vuelve"

Apenas se encendieron las hornallas de "MasterChef Celebrity" con sus 24 participantes listos para demostrar sus habilidades culinarias, y la realidad del programa ya explotó en mil pedazos. No pasaron ni 24 horas del estreno cuando el mundo del espectáculo se sacudió con información que nadie esperaba, o al menos no tan pronto. ¿El epicentro del temblor? "Sálvese Quien Pueda", el programa conducido por Yanina Latorre.

La panelista, conocida por no guardarse absolutamente nada, largó la bomba en pleno vivo sin medir consecuencias. Con esa franqueza que la caracteriza, Yanina soltó información que le llegó directamente de Ximena Capristo y no tuvo reparos en exponerla ante las cámaras: "A la negra le llegó data, parece que Maxi López cobró una fortuna y no vuelve".

Sin embargo, acá no termina la historia. Lo verdaderamente explosivo vino después, cuando Latorre decidió ir más allá y tirar otra carta sobre la mesa: el supuesto reemplazo. Con la misma naturalidad con la que alguien pide un café, la conductora disparó: "Escucha esto, Maxi López parece que no vuelve y la reemplazante sería Zaira Nara". ¿Se imaginan? La hermana de la conductora del programa entrando a último momento para ocupar el lugar del exfutbolista. La trama se pone cada vez más interesante.

---------------------------------

