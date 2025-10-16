Telefe no para de mover el tablero y las fichas están cayendo de manera inesperada. Mientras todos pensábamos que Wanda Nara tenía la conducción de "Bake Off" asegurada, resulta que los ejecutivos del canal ya estarían pensando en otro nombre para ocupar ese codiciado lugar. Y no es cualquier nombre: se trata de Verónica Lozano, quien podría darle un giro rotundo al reality pastelero más visto de la televisión argentina.
"SIN NADA"
A Wanda Nara se le va cortando la soga: Qué decisión tomó Telefe
Telefe analiza cambios en "Bake Off" y en El Ejército de la Mañana revelan que Wanda Nara no tendría su lugar asegurado.
La bomba la tiró Federico "Fefe" Bongiorno en "El ejército de la mañana", por Bondi Live, sin filtro y directo al hueso. "Vero Lozano está en charlas tempranas para posiblemente ser la próxima conductora de Bake Off", soltó el influencer, desatando un verdadero tsunami. ¿La razón? Aparentemente, la señal decidió que Wanda no sería la elegida para comandar el programa de pastelería, aunque —y acá viene el dato clave— no la dejarían completamente afuera del juego televisivo.
Según explicó Bongiorno, la estrategia del canal no pasa por excluir a la mediática de un día para el otro. Todo lo contrario: "La idea no sería dejar a Wanda sin nada, sino que ella siga en MasterChef", aclaró. Es decir, mientras MasterChef Celebrity lleva unos pocos días en la pantalla, Telefe ya estaría planificando una reconfiguración total de sus conductoras estrella. Una movida audaz que podría generar rispideces internas y, claro está, titulares explosivos.
Telefe sorprende y evalúa a Verónica Lozano para "Bake Off"
Pero hay más. "Vero fue finalista el año pasado en Bake Off y rindió muy bien", agregó el influencer, dejando en claro que la decisión no sería caprichosa. Lozano conoce el formato desde adentro, tiene experiencia frente a cámaras y, según los números, conecta perfecto con la audiencia del programa.
Ahora la pregunta es: ¿Será que Telefe busca oxigenar su propuesta? ¿O simplemente Wanda dejó de ser prioridad para los directivos? Las respuestas llegarán en los próximos meses, pero mientras tanto, la interna está servida y promete ser tan jugosa como las tortas que se hornean en el programa.
¿MasterChef Celebrity ya tiene su primera baja?: "Cobró una fortuna y no vuelve"
Apenas se encendieron las hornallas de "MasterChef Celebrity" con sus 24 participantes listos para demostrar sus habilidades culinarias, y la realidad del programa ya explotó en mil pedazos. No pasaron ni 24 horas del estreno cuando el mundo del espectáculo se sacudió con información que nadie esperaba, o al menos no tan pronto. ¿El epicentro del temblor? "Sálvese Quien Pueda", el programa conducido por Yanina Latorre.
La panelista, conocida por no guardarse absolutamente nada, largó la bomba en pleno vivo sin medir consecuencias. Con esa franqueza que la caracteriza, Yanina soltó información que le llegó directamente de Ximena Capristo y no tuvo reparos en exponerla ante las cámaras: "A la negra le llegó data, parece que Maxi López cobró una fortuna y no vuelve".
Sin embargo, acá no termina la historia. Lo verdaderamente explosivo vino después, cuando Latorre decidió ir más allá y tirar otra carta sobre la mesa: el supuesto reemplazo. Con la misma naturalidad con la que alguien pide un café, la conductora disparó: "Escucha esto, Maxi López parece que no vuelve y la reemplazante sería Zaira Nara". ¿Se imaginan? La hermana de la conductora del programa entrando a último momento para ocupar el lugar del exfutbolista. La trama se pone cada vez más interesante.
