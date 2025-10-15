Telefe resucita el programa que creó a Bandana y Mambrú: Esto es lo que se sabe

Después de varios días sembrando misterio, Telefe lo confirmó en el momento menos esperado: Popstars vuelve en 2026. El anuncio se hizo durante el entretiempo del partido entre Argentina y Puerto Rico, y fuera del guiño nostálgico, hay algo más profundo en juego. El canal entendió que los recuerdos también son rating, y los está usando con precisión quirúrgica.
Telefe encontró su mina de oro en la nostalgia
Telefe volvió a apelar a su arma más efectiva: la memoria colectiva. En plena transmisión de la Selección, apareció una promoción con It’s Raining Men de Geri Halliwell de fondo y una frase que sonó como una declaración de principios: "¡Lo esperaste, lo soñaste! ¡En 2026 tu show está por comenzar! ¡Sí, vuelve Popstars por Telefe!".
En segundos, las redes se llenaron de reacciones, memes y recuerdos de los que vivieron esa fiebre pop de principios de los 2000.
El formato, que en su momento produjo RGB Entertainment, debutó en 2001 en Azul TV (hoy El Nueve) y después saltó a Telefe en 2002. En su momento, más de 4.000 chicas se presentaron al casting para formar una banda que terminó cambiando la historia de la música. De ahí salió Bandana, y un año después Mambrú, con un éxito que fue tan masivo como fugaz.
En una entrevista reciente en La Peña de Morfi (Telefe), Germán "Tripa" Tripel recordó esa época con cierta distancia: "Siempre nos tuvieron bronca, no sabemos por qué". Y agregó: "Nosotros nunca estuvimos involucrados en la cosa mediática, más que algún intercambio con alguna Bandana". Lo cierto es que entre las dos bandas hubo rivalidad, competencia y mucho rating.
Pero lo más interesante es cómo Telefe entendió que la nostalgia puede ser una nueva forma de conectar con su público. Se trata más que nada de revivir una época donde todavía se creía que el talento y el carisma podían convertirte en estrella. Hoy, en un mundo donde todos buscan likes y reproducciones, Popstars promete algo distinto: la ilusión de empezar desde abajo y ser elegido por tu voz, no por tus seguidores.
Bandana, 25 años después: el regreso de una historia que no terminó
El anuncio del regreso de Popstars vino acompañado de otro bombazo: Bandana vuelve a los escenarios. A través de las redes, el DJ Tommy Muñoz confirmó que Lissa Vera, Lowrdez (Lourdes Fernández), Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha se reunirán para celebrar los 25 años del grupo.
"¡Nuestro reencuentro será también el de ellas! ¿Tenés lista tu bandana para lo que se viene en Buenos Aires? BANDANA, prepárense para una maldita noche", publicó en Instagram junto a fotos firmando contratos y ensayos previos.
El evento será en noviembre, en el marco de las fiestas L.A.T.M. +35, y marcará el regreso oficial del grupo que definió una generación. "El público necesita alegría, y Bandana era eso", había dicho Lissa en una entrevista con LAM (América TV), y su frase resume el espíritu de esta vuelta: hay ganas de reencontrarse con una parte más simple y feliz de la vida.
Ivonne Guzmán, por ahora, decidió no sumarse. Está enfocada en sus proyectos personales, pero las demás integrantes ya activaron las redes oficiales de la banda y confirmaron el show con un posteo directo: "¡Confirmado, vuelve Bandana!". La publicación explotó en minutos y dejó claro que la nostalgia vende y une.
En los 2000, Bandana llenó el Gran Rex, vendió miles de discos y hasta cantó en el cierre de Lilo y Stitch con Muero de amor por ti. Dos décadas después, lo que vuelve es una forma de entender la televisión, la amistad y el deseo de brillar sin filtros.
