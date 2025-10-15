Telefe resucita el programa que creó a Bandana y Mambrú: Esto es lo que se sabe

image

Pero lo más interesante es cómo Telefe entendió que la nostalgia puede ser una nueva forma de conectar con su público. Se trata más que nada de revivir una época donde todavía se creía que el talento y el carisma podían convertirte en estrella. Hoy, en un mundo donde todos buscan likes y reproducciones, Popstars promete algo distinto: la ilusión de empezar desde abajo y ser elegido por tu voz, no por tus seguidores.

Bandana, 25 años después: el regreso de una historia que no terminó

El anuncio del regreso de Popstars vino acompañado de otro bombazo: Bandana vuelve a los escenarios. A través de las redes, el DJ Tommy Muñoz confirmó que Lissa Vera, Lowrdez (Lourdes Fernández), Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha se reunirán para celebrar los 25 años del grupo.

"¡Nuestro reencuentro será también el de ellas! ¿Tenés lista tu bandana para lo que se viene en Buenos Aires? BANDANA, prepárense para una maldita noche", publicó en Instagram junto a fotos firmando contratos y ensayos previos.

image Bandana celebra 25 años con un regreso confirmado por Tommy Muñoz y sus integrantes originales. El revival simboliza reencuentro, alegría y una forma de volver a creer en los sueños.

El evento será en noviembre, en el marco de las fiestas L.A.T.M. +35, y marcará el regreso oficial del grupo que definió una generación. "El público necesita alegría, y Bandana era eso", había dicho Lissa en una entrevista con LAM (América TV), y su frase resume el espíritu de esta vuelta: hay ganas de reencontrarse con una parte más simple y feliz de la vida.

Ivonne Guzmán, por ahora, decidió no sumarse. Está enfocada en sus proyectos personales, pero las demás integrantes ya activaron las redes oficiales de la banda y confirmaron el show con un posteo directo: "¡Confirmado, vuelve Bandana!". La publicación explotó en minutos y dejó claro que la nostalgia vende y une.

En los 2000, Bandana llenó el Gran Rex, vendió miles de discos y hasta cantó en el cierre de Lilo y Stitch con Muero de amor por ti. Dos décadas después, lo que vuelve es una forma de entender la televisión, la amistad y el deseo de brillar sin filtros.

