En medio de la negociación por la venta de Telefe y el repliegue de Paramount del negocio local, una renuncia inesperada encendió las alarmas en el canal más visto del país. Nadie lo vio venir: un nombre fuerte de la cúpula decidió dar un paso al costado justo cuando el futuro de la señal empieza a reestructurarse.
Telefe pierde a un alto mando y se encienden las alarmas por la venta del canal
Se va un pez gordo de Telefe justo cuando Paramount prepara la venta. ¿Cambio de era o movida estratégica en la televisión más poderosa del país?
El adiós de un histórico: Pendino cierra su ciclo en Telefe
La confirmación llegó desde Intrusos (América TV), en boca de Rodrigo Lussich, que no se guardó nada: "Se desliga ya de su cargo Guillermo Pendino, a esta hora ya firmada", dijo al aire citando al periodista Luis Bremer, quien había lanzado la primicia en X.
Así, el hasta ahora vicepresidente de Contenidos y Programación de Telefe quedó oficialmente fuera del canal, luego de varios años al frente de una gestión que, más allá de las internas, fue una de las más sólidas de la última década.
Según contó Lussich, Pendino firmó su desvinculación el martes 07/10, aunque no se trata de un alejamiento definitivo del medio. Tiene ofertas laborales sobre la mesa, incluso fuera del país. "Tiene propuestas y evalúa radicarse en Brasil, donde vivió varios años y reside su pareja", agregó el conductor, confirmando algo que se rumoreaba hace semanas.
En el mismo programa, Karina Iavícoli sumó un dato que muestra la forma en que se dio todo: "Fue él quien llamó a muchas de las figuras para despedirse personalmente", reveló. También aseguró que la salida fue acordada y que Pendino "arregló su dinero" antes de cerrar el acuerdo. No hubo conflicto ni portazo, pero sí una clara señal de cambio.
El comunicado oficial del canal, que llegó poco después y fue publicado por PrimiciasYa, buscó poner paños fríos: "Guillermo Pendino, VP de Contenidos y Programación, ha tomado la decisión de dejar la compañía para priorizar su vida familiar en Brasil junto a su pareja. Él continuará con sus responsabilidades hasta fin de año". En otras palabras: se va, pero deja todo prolijo.
Una venta que reordena el tablero de la TV argentina
La salida de Pendino se da justo cuando Telefe atraviesa una etapa de transición profunda. El canal, propiedad de Paramount, está en plena negociación de venta al empresario rosarino Gustavo Scaglione, conocido como “El Pulpo” por su red de medios que incluye Canal 3, Radio 2, Rosario3 y parte del grupo La Capital.
En una entrevista con Pamela David en Desayuno Americano, Scaglione fue directo: "Estamos en un proceso de adquisición de Telefe y estamos muy bien ubicados, estamos terminando". El empresario aseguró que la operación podría cerrarse en 15 o 20 días, y que la compra sería por el 100% del canal, ya que Paramount "sale del negocio".
La cifra final estaría por debajo de los 120 millones de dólares, una caída notable frente a los 345 millones que pagó Viacom a Telefónica en 2016.
Mientras tanto, en el canal, Tomás Yankelevich se bajó de la puja "porque le faltaban 20 millones de dólares para concretar la compra", según contaron en Intrusos. Ese movimiento dejó a varios ejecutivos en una posición incómoda, y entre ellos, a Pendino.
A eso se suma otro frente que no pasó inadvertido: las acusaciones públicas de Viviana Canosa, que lo mencionó en medio de denuncias mediáticas que nunca se probaron, pero que golpearon su imagen. "Su gestión fue muy exitosa, mantuvo al canal en el liderazgo, pero hubo dos factores clave: la venta y su nombre manchado, aunque injustamente", analizó Lussich.
Todo indica que Federico Levrino, actual director artístico, tomará el mando desde enero, en un traspaso tranquilo pero simbólico. Y mientras Pendino prepara su mudanza a Brasil, (donde ya habría recibido una oferta de Bandeirantes (Band), en los pasillos de Martínez se repite una frase que resume el momento: "Se va uno de los últimos que sabía cómo se hacía televisión a la vieja usanza".
Donde los números mandan más que la creatividad y los canales se convierten en piezas dentro de los conglomerados mundiales, la salida de Pendino es el cierre de una forma de hacer TV que cada vez tiene menos espacio, incluso en Telefe, el canal que durante años marcó la diferencia.
