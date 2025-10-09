Telefe pierde a un alto mando y se encienden las alarmas por la venta del canal

El comunicado oficial del canal, que llegó poco después y fue publicado por PrimiciasYa, buscó poner paños fríos: "Guillermo Pendino, VP de Contenidos y Programación, ha tomado la decisión de dejar la compañía para priorizar su vida familiar en Brasil junto a su pareja. Él continuará con sus responsabilidades hasta fin de año". En otras palabras: se va, pero deja todo prolijo.

Embed Comunicado oficial de TELEFE por la salida de Guillermo Pendino el 31 de diciembre de este 2025



Guillermo Pendino, VP de Contenidos y Programación, ha tomado la decisión dejar la compañía para priorizar su vida familiar en Brasil junto a su pareja.



Él continuará con sus… pic.twitter.com/RzCgcKscls — Pablo Montagna (@pablomontagna) October 8, 2025

Una venta que reordena el tablero de la TV argentina

La salida de Pendino se da justo cuando Telefe atraviesa una etapa de transición profunda. El canal, propiedad de Paramount, está en plena negociación de venta al empresario rosarino Gustavo Scaglione, conocido como “El Pulpo” por su red de medios que incluye Canal 3, Radio 2, Rosario3 y parte del grupo La Capital.

En una entrevista con Pamela David en Desayuno Americano, Scaglione fue directo: "Estamos en un proceso de adquisición de Telefe y estamos muy bien ubicados, estamos terminando". El empresario aseguró que la operación podría cerrarse en 15 o 20 días, y que la compra sería por el 100% del canal, ya que Paramount "sale del negocio".

La cifra final estaría por debajo de los 120 millones de dólares, una caída notable frente a los 345 millones que pagó Viacom a Telefónica en 2016.

image Telefe se prepara para su venta al empresario rosarino Gustavo Scaglione, en plena reestructuración interna. Federico Levrino asumirá la dirección mientras Pendino proyecta su futuro en Bandeirantes.

Mientras tanto, en el canal, Tomás Yankelevich se bajó de la puja "porque le faltaban 20 millones de dólares para concretar la compra", según contaron en Intrusos. Ese movimiento dejó a varios ejecutivos en una posición incómoda, y entre ellos, a Pendino.

A eso se suma otro frente que no pasó inadvertido: las acusaciones públicas de Viviana Canosa, que lo mencionó en medio de denuncias mediáticas que nunca se probaron, pero que golpearon su imagen. "Su gestión fue muy exitosa, mantuvo al canal en el liderazgo, pero hubo dos factores clave: la venta y su nombre manchado, aunque injustamente", analizó Lussich.

Todo indica que Federico Levrino, actual director artístico, tomará el mando desde enero, en un traspaso tranquilo pero simbólico. Y mientras Pendino prepara su mudanza a Brasil, (donde ya habría recibido una oferta de Bandeirantes (Band), en los pasillos de Martínez se repite una frase que resume el momento: "Se va uno de los últimos que sabía cómo se hacía televisión a la vieja usanza".

Donde los números mandan más que la creatividad y los canales se convierten en piezas dentro de los conglomerados mundiales, la salida de Pendino es el cierre de una forma de hacer TV que cada vez tiene menos espacio, incluso en Telefe, el canal que durante años marcó la diferencia.

----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

'Panic Show' del Congreso a Milei: Aprobada la ley que limita los DNU (pero vuelve al Senado)

Sin Machado / Espert en las noticias, la cruda verdad: El dólar disciplina al león

Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento

Mundial Sub 20: Argentina goleó 4-0 a Nigeria y enfrentará a México en 4tos

El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco