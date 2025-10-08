Verónica Lozano pisa fuerte en Telefe con una nueva apuesta que todos van a mirar

El ciclo se llamará "Chef al diván", y estará pensado para salir después de conocerse el eliminado del reality.

Cómo Telefe le da otra dimensión a MasterChef

El concepto de "Chef al diván" se inspira en formatos anteriores como Taxi Chef (2021), pero le agrega un plus: la mirada profesional de Lozano. Cada eliminado de MasterChef Celebrity podrá hablar de sus sensaciones durante la competencia y de cómo vive la eliminación, armándose un espacio donde el reality se vuelve más humano y emocional, más allá de la cocina.

image El ciclo permitirá a los eliminados del reality contar sus sensaciones. Lozano aprovechará su formación como psicóloga mientras mantiene Cortá por Lozano al aire.

Telefe, con esta apuesta, busca meter entretenimiento y contenido con cierta profundidad, sin afectar la continuidad de Cortá por Lozano, que seguirá al aire de lunes a viernes a las 14:30 horas.

Además, la proximidad del estreno de MasterChef Celebrity, con Wanda Nara al frente desde el 14 de octubre, ya viene con su cuota de tensión: Ángel de Brito reveló en LAM que Marixa Balli protagonizó el primer entredicho con un jurado y terminó llorando y enojada, anticipando que la dinámica del reality será también emociones al límite.

Con esta movida, Telefe deja claro que confía en Lozano para mantener la atención en un horario clave, mientras ella aprovecha la oportunidad para transformarse de víctima de una premiación polémica a protagonista, y dejando claro que sabe convertir un enojo en impulso profesional.

