Verónica Lozano está en medio de una temporada intensa en Telefe después del revuelo por los Martín Fierro y sus críticas a Susana Giménez. Ahora, la conductora se prepara para un nuevo desafío vinculado a MasterChef, donde buscará brillar en un espacio propio que tenga entretenimiento y su mirada personal sobre lo que pasa detrás de cámara.
CONDUCTORA Y PSICÓLOGA
Verónica Lozano pisa fuerte en Telefe con una nueva apuesta que todos van a mirar
Verónica Lozano vuelve a sorprender en Telefe con un nuevo programa que va a dar que hablar y marcar los domingos. Polémica, emociones y sorpresas inesperadas.
La revancha de Verónica Lozano tras los Martín Fierro
Tras conocerse que Susana Giménez se quedó con la estatuilla a mejor conductora femenina, Lozano no ocultó su enojo y lo expresó con claridad en Intrusos (América TV): "Muchas injusticias, empezando por yo. Ganó Susana y Mariana Fabbiani, Mariana está bien. Merecía ganarlo. Yo no porque Susana no sea conductora y aparte hizo cuatro programas".
La conductora dejó en evidencia un descontento que no se limita al premio en sí, sino a la repetición de figuras históricas en la premiación y a la sensación de que el reconocimiento no siempre refleja la constancia frente a cámaras.
Susana, por su parte, le respondió con firmeza y sin resentimientos: "Cuando venga una mejor que nosotras ganará" y agregó: "Nadie te da un premio porque sí, durante los 36 años que hice televisión siempre fui la primera. Ninguna llegó a hacer lo que yo hice".
Lejos de quedarse en el enojo, Lozano recibió una propuesta que podría cambiar la dinámica de sus domingos: conducir un ciclo vinculado a MasterChef Celebrity. Rodrigo Lussich adelantó que se trata de un programa donde los participantes eliminados contarán su experiencia, un espacio que permitirá a Lozano aprovechar su carisma y también su formación como psicóloga, agregando una mirada más profunda a los realities.
El ciclo se llamará "Chef al diván", y estará pensado para salir después de conocerse el eliminado del reality.
Cómo Telefe le da otra dimensión a MasterChef
El concepto de "Chef al diván" se inspira en formatos anteriores como Taxi Chef (2021), pero le agrega un plus: la mirada profesional de Lozano. Cada eliminado de MasterChef Celebrity podrá hablar de sus sensaciones durante la competencia y de cómo vive la eliminación, armándose un espacio donde el reality se vuelve más humano y emocional, más allá de la cocina.
Telefe, con esta apuesta, busca meter entretenimiento y contenido con cierta profundidad, sin afectar la continuidad de Cortá por Lozano, que seguirá al aire de lunes a viernes a las 14:30 horas.
Además, la proximidad del estreno de MasterChef Celebrity, con Wanda Nara al frente desde el 14 de octubre, ya viene con su cuota de tensión: Ángel de Brito reveló en LAM que Marixa Balli protagonizó el primer entredicho con un jurado y terminó llorando y enojada, anticipando que la dinámica del reality será también emociones al límite.
Con esta movida, Telefe deja claro que confía en Lozano para mantener la atención en un horario clave, mientras ella aprovecha la oportunidad para transformarse de víctima de una premiación polémica a protagonista, y dejando claro que sabe convertir un enojo en impulso profesional.
