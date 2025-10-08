Dante Gebel regresa a El Trece con La Divina Noche, y en la previa sorprendió a Mario Pergolini al dejar abierta la puerta a una posible candidatura presidencial. Pero antes del salto político, el pastor y conductor se prepara para debutar con Wanda Nara como primera invitada, en una charla íntima que promete más revelaciones que espectáculo.
"SI LOS HONESTOS NO HACEMOS NADA..."
Dante Gebel vuelve a El Trece y tiró una bomba sobre su futuro político: "Presidente"
Dante Gebel sacude El Trece con confesiones íntimas e invitados top. Y hay planes inesperados que podrían ir mucho más allá de la televisión.
Dante Gebel y la política como cruzada moral
En una entrevista con Mario Pergolini en Otro Día Perdido (El Trece), el conductor lo encaró directo: "¿No pensás o estás evaluando hacer otro tipo de cosas por el país o tomar un rol más ejecutivo, para hacer cosas por la gente?". Gebel lo miró y, sin esquivar, Pergolini fue al hueso: "Presidente".
La respuesta de Gebel sorprendió a todos: "Si me lo preguntás hace dos años, diría ‘no, ni loco’", dijo Dante. Pero enseguida explicó su cambio de postura: "Si los que nos creemos medianamente honestos no hacemos nada, siempre la política va a estar en manos de corruptos. Entonces, no descarto lo que sea que tenga que ser en el futuro."
Más adelante, cuando Pergolini insistió, Gebel fue todavía más claro: "No lo descarto. Esa es la respuesta." Y agregó una idea que podría funcionar como eslogan de campaña: una coalición de los honestos, más allá de los partidos. "Creo que la gente está llegando a un punto donde ya no le importa los partidos políticos. Es como que ahora toda la gente está diciendo que necesita una coalición de gente honesta porque están hartos de gente corrupta."
Esa frase no cae en saco roto en tiempos en que la política tradicional perdió credibilidad. Un hombre con discurso emocional, llegada masiva y un relato de fe puede ocupar ese vacío. Gebel no necesita aparato: tiene público, carisma y un discurso con esperanza y responsabilidad moral. Es, en definitiva, un predicador que huele el desgaste del sistema y entiende que la palabra "honestidad" hoy tiene más valor que cualquier ideología.
Wanda Nara en carne viva: fe, enfermedad y una charla sin maquillaje
Para el estreno de La Divina Noche de Dante, el conductor eligió una invitada que garantiza impacto: Wanda Nara, que viajó a Los Ángeles especialmente para la grabación. En un adelanto que mostró Puro Show, la empresaria se quebró al hablar de su leucemia mieloide crónica: "Fue muy duro, nadie se animaba a decírmelo, nadie. Me acuerdo que entraban las enfermeras, me miraban y se ponían a llorar. Y yo decía, ‘¿qué tengo?’ La verdad que fue muy duro."
Entre lágrimas, Wanda reconoció: "Yo creo mucho en Dios. Pedía mucho por los chicos. Cuando sos mamá es lo único que te importa." La charla con Gebel fue íntima y sensible, alejada del personaje mediático que suele mostrar. "Desde que estoy en los medios dije ‘voy a ser discreta’", confesó, dejando ver otra faceta de su vida pública.
Según contó Intrusos (América TV), Wanda habría pedido 50 mil dólares por participar, aunque la producción le ofreció cubrir pasajes, estadía y alojamiento en un hotel de lujo en Los Ángeles. Finalmente aceptó. "Queremos que el invitado esté abierto como nunca antes", explicó Gebel, quien viaja con su equipo para grabar las entrevistas en un estudio con 25 cámaras y una iluminación cinematográfica, según detalló en diálogo con Puro Show.
En esa misma línea, anticipó que el ciclo tendrá mini ficciones grabadas en Hollywood, con la participación de figuras como Adrián Suar, Pablo Codevilla, Mariano Martínez y Julián Weich. "Queríamos contar lo que nos costó salir al aire... hay hasta un doble de Tom Cruise", adelantó entre risas.
El resultado promete: una mezcla de espectáculo, fe y emociones reales, en un formato que Gebel domina como pocos. Mientras Wanda hablaba de su fe en medio de la enfermedad, él dejaba ver que su idea de "hacer algo por el país" ya no es sólo una frase. En su mundo, la cámara, el templo y la política parecen empezar a mezclarse, y el público, como siempre, escucha con atención.
--------------------------------------------------------------------
