Dante Gebel vuelve a El Trece y tiró una bomba sobre su futuro político: "Presidente"

Wanda Nara en carne viva: fe, enfermedad y una charla sin maquillaje

Para el estreno de La Divina Noche de Dante, el conductor eligió una invitada que garantiza impacto: Wanda Nara, que viajó a Los Ángeles especialmente para la grabación. En un adelanto que mostró Puro Show, la empresaria se quebró al hablar de su leucemia mieloide crónica: "Fue muy duro, nadie se animaba a decírmelo, nadie. Me acuerdo que entraban las enfermeras, me miraban y se ponían a llorar. Y yo decía, ‘¿qué tengo?’ La verdad que fue muy duro."

image Wanda Nara habló con Gebel sobre su leucemia y la fe que la sostuvo, en una entrevista íntima. La producción de La Divina Noche ofreció lujo y privacidad para lograrlo.

Entre lágrimas, Wanda reconoció: "Yo creo mucho en Dios. Pedía mucho por los chicos. Cuando sos mamá es lo único que te importa." La charla con Gebel fue íntima y sensible, alejada del personaje mediático que suele mostrar. "Desde que estoy en los medios dije ‘voy a ser discreta’", confesó, dejando ver otra faceta de su vida pública.

Según contó Intrusos (América TV), Wanda habría pedido 50 mil dólares por participar, aunque la producción le ofreció cubrir pasajes, estadía y alojamiento en un hotel de lujo en Los Ángeles. Finalmente aceptó. "Queremos que el invitado esté abierto como nunca antes", explicó Gebel, quien viaja con su equipo para grabar las entrevistas en un estudio con 25 cámaras y una iluminación cinematográfica, según detalló en diálogo con Puro Show.

Embed Vuelve Dante Gebel a la pantalla de eltrece con “La divina noche” y en #PuroShow anticipó los invitados: “hay personajes que logramos juntar”.#lovieneltrece pic.twitter.com/ru7MCzxith — eltrece (@eltreceoficial) October 7, 2025

En esa misma línea, anticipó que el ciclo tendrá mini ficciones grabadas en Hollywood, con la participación de figuras como Adrián Suar, Pablo Codevilla, Mariano Martínez y Julián Weich. "Queríamos contar lo que nos costó salir al aire... hay hasta un doble de Tom Cruise", adelantó entre risas.

El resultado promete: una mezcla de espectáculo, fe y emociones reales, en un formato que Gebel domina como pocos. Mientras Wanda hablaba de su fe en medio de la enfermedad, él dejaba ver que su idea de "hacer algo por el país" ya no es sólo una frase. En su mundo, la cámara, el templo y la política parecen empezar a mezclarse, y el público, como siempre, escucha con atención.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento

Llega el 26/10: A Luis Caputo se le termina el tiempo

El rockstar Milei no convence a mercados y sigue quemando dólares (tic, tac..)

El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco

¿El Nueve le pega a Beto Casella donde más le duele?: Quién suena como reemplazo