Si bien Mario Pergolini es uno de los conductores más destacados de televisión y radio, lo cierto es que también confesó que pasó por momentos oscuros en los que debió ser atendido por profesionales. Durante su programa Deja que entre el sol por Vorterix habló a corazón quitado al respecto y reflexionó sobre la muerte.
FUERTE TESTIMONIO
"Depresión y pánico": Mario Pergolini recordó cuando la muerte lo inquietaba
El conductor Mario Pergolini sorprendió al hablar a corazón quitado y destacar la importancia de la terapia durante su proceso de sanación.
“Pensé en la muerte en una etapa de mi vida, lo cual te angustia. He pasado por depresión y pánico. Después, cuando lo pude solucionar, lo logré con terapia”, les comentó seriamente a sus compañeros de equipo.
Asimismo, posteriormente se sinceró: “Ahora no es algo que ni siquiera me importe. No me importa si sucede mañana. No me frena nada. Es algo que va a pasar, no me importa. Pero creo que lo laburé después mucho tiempo".
“Es algo que te importa hasta un momento. Un hijo no es siempre igual. No es lo mismo tu hijo a los cinco que a los siete años. No es lo mismo el primero, que el segundo, que el tercero”, sumó y sobre Tomás, su hijo mayor, ejemplificó: "Mi relación con él de padre por supuesto que existe, pero ya no es la misma. Yo ya no le puedo decir: ‘No, Tomy, no hagas eso’. Uno termina diciendo: ‘Bueno, listo, despreocupate, ya no tenés esta labor’”.
Mario Pergolini apuntó con dureza contra los Martín Fierro
Hace algunos días se llevaron a cabo los Martín Fierro 2025 y Mario Pergolini habló al respecto mediante el ciclo Otro día perdido por la pantalla de El Trece.
"Es aburrido, malo, feo, triste", dijo sobre el reconocido evento. Sus compañeros de equipo, con humor, intentaron calmarlo argumentando que pretenden estar nominados en 2026 y evitar ganarse el enojo de las autoridades de Aptra.
Sin embago, el reconocido comunicador siguió: "Tendré como ocho Martín Fierro no fui a buscar nunca ni uno". Asimismo, confesó que tampoco los posee en su casa y expresó irónico: "No te los dan".
Es preciso destacar que por su desempeño como conductor y productor del emblemático ciclo Caiga quien caiga supo ganar la estatuilla como así también con el programa Algo habrán hecho que produjo y cocondujo junto al historiador Felipe Pigna.
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
El Trece no levanta cabeza: Qué programa histórico baja del aire
El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco
Llega el 26/10: A Luis Caputo se le termina el tiempo
Total (a)normalidad: Milei rockstar, y si hay crisis que no se note
La miniserie de 10 episodios que deja en vergüenza a todas las demás