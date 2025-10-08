"Depresión y pánico": Mario Pergolini recordó cuando la muerte lo inquietaba

Mario Pergolini apuntó con dureza contra los Martín Fierro

Hace algunos días se llevaron a cabo los Martín Fierro 2025 y Mario Pergolini habló al respecto mediante el ciclo Otro día perdido por la pantalla de El Trece.

"Es aburrido, malo, feo, triste", dijo sobre el reconocido evento. Sus compañeros de equipo, con humor, intentaron calmarlo argumentando que pretenden estar nominados en 2026 y evitar ganarse el enojo de las autoridades de Aptra.

Sin embago, el reconocido comunicador siguió: "Tendré como ocho Martín Fierro no fui a buscar nunca ni uno". Asimismo, confesó que tampoco los posee en su casa y expresó irónico: "No te los dan".

Es preciso destacar que por su desempeño como conductor y productor del emblemático ciclo Caiga quien caiga supo ganar la estatuilla como así también con el programa Algo habrán hecho que produjo y cocondujo junto al historiador Felipe Pigna.

