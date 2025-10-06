Pura intensidad: Catherine Fulop adelantó cómo será como abuela

La emoción de Catherine Fulop tras enterarse que será abuela

Es preciso recordar que hace algunos días desde La Nación se contactaron con Catherine Fulop para consultarle sus sensaciones sobre la llegada de una nueva integrante a la familia.

"Te imaginas que estamos muy felices. Siempre digo que las familias necesitamos estos nacimientos que dan tanta alegría", expresó.

Y luego añadió con emoción: "Enseguida pensé en el camino recorrido. Porque a veces no me doy cuenta de todo lo que hemos pasado y ahora estamos por ser abuelos. Es de nuestra primera bebé. Nuestro amor dio sus frutos".

Sobre cómo se enteró, recordó: "Nos lo contaron cuando estuvieron de visita en Buenos Aires, pero había que guardar el secreto. Porque hay que esperar un tiempo prudencial para estas cosas. Y también ellos tenían que sentirse seguros de contarlo. Lo respetamos, por supuesto. Fue un alegrón porque nos hacía falta esta nieta".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Supermercado arrasa con 2x1 en los productos más buscados

La miniserie de 4 capítulos que dejó a todos pidiendo una segunda temporada

El Nueve se despide de su programa nocturno más popular

Outlet nuevo provoca furor absoluto por sus impresionantes promociones

Ganó Juan Grabois, José Luis Espert es historia: Faltan 21 días y Javier Milei vive en un laberinto