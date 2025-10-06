El domingo (05/10) por medio de la pantalla de Telefe mostraron el viaje que protagonizaron Marley y Catherine Fulop en Japón en una nueva emisión de Por el mundo, justo posteriormente a que Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaran que serán padres por primera vez.
TELÉFONO PARA PAULO DYBALA
Pura intensidad: Catherine Fulop adelantó cómo será como abuela
En medio de su vieja junto a Marley por Japón, Catherine Fulop contó cómo se imagina cuando nazca la bebé de su hija Oriana Sabatini y el reconocido futbolista.
Durante la estadía por el país asíatico el conductor aprovechó para consultarle: "¿Cómo serías vos como abuela?". Fue en ese entonces que su invitada contestó de inmediato: "Loca". "Lo quiero ya", agregó posteriormente entre risas y a su vez confirmó que su esposo Ova Sabatini tiene "muchas" ganas de ser abuelo también.
Asimismo, entre risas, aseguró que ambos planificaron alquilarse un departamente cerca de donde residen los jóvenes para estar más cerca con la familia, teniendo en cuenta que por el trabajo del futbolista que actualmente se desempeña en la Roma conviven en la capital italiana.
De esta manera, si bien lo dijo en tono de chiste, la artista venezolana adelantó que será intensa cuando nazca la bebé y el destacado delantero de la Selección Argentina deberá mediar con sus suegros que como dejó en claro en la nota buscaran estar cerca de la familia.
La emoción de Catherine Fulop tras enterarse que será abuela
Es preciso recordar que hace algunos días desde La Nación se contactaron con Catherine Fulop para consultarle sus sensaciones sobre la llegada de una nueva integrante a la familia.
"Te imaginas que estamos muy felices. Siempre digo que las familias necesitamos estos nacimientos que dan tanta alegría", expresó.
Y luego añadió con emoción: "Enseguida pensé en el camino recorrido. Porque a veces no me doy cuenta de todo lo que hemos pasado y ahora estamos por ser abuelos. Es de nuestra primera bebé. Nuestro amor dio sus frutos".
Sobre cómo se enteró, recordó: "Nos lo contaron cuando estuvieron de visita en Buenos Aires, pero había que guardar el secreto. Porque hay que esperar un tiempo prudencial para estas cosas. Y también ellos tenían que sentirse seguros de contarlo. Lo respetamos, por supuesto. Fue un alegrón porque nos hacía falta esta nieta".
