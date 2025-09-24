En la actualidad Flor Vigna tiene el foco puesto en su carrera musical pero también en la pelea de boxeo que protagonizará junto a Mica Viciconte en la velada Párense de manos III que se hará en el estadio de Huracán, evento organizado desde el programa Paren la mano que se emite por Vorterix.
"ME ESTÁN OBLIGANDO"
Flor Vigna le declaró la guerra al periodismo de espectáculos
La prensa fue a buscar su palabra y Flor Vigna se mostró molesta con las preguntas y fue determinante al aclararles que elige a con qué medios hablar.
Sin embargo, a su vez, también suele generar repercusión al opinar sobre su expareja Luciano Castro y por eso la prensa decidió ir a buscarla para hacerle una entrevista pero se encontró con una persona que decidió poner un freno y lo hizo notar. "Yo recién a cada uno de ustedes les dije amablemente que no quería hacer la nota y ustedes me están obligando", expresó desde arriba de un auto.
"Yo creo que de a poquito está bueno valorar el 'no' porque por ahí yo elijo ciertos medios para expresarme y ya viví muchas cosas con ustedes que creo que por ahí no somos tan compatibles", agregó picante en contra del periodismo de espectáculos.
La artista aseguró que se tenía que ir y por ese motivo decidió terminar con sus declaraciones: "Siemplemente ahora quiero llegar a horario y quiero ser educada con ustedes y me tengo que ir". Fue en ese entonces que uno de los movileros, interrumpió para hablarle al chofer: "Arranque señor".
Puro show arremetió contra Flor Vigna
Desde el programa Puro show por la pantalla de El Trece opinaron con dureza acerca del comportamiento de Flor Vigna con los movileros que pretendieron hacer una nota.
“¿Qué pasa con Flor Vigna?, es la pregunta que nos hacemos. Porque después de lanzar una nueva canción, sigue con su carrera exitosa en la música, y hay muchas cosas que tienen que ver con su relación con Luciano Castro”, se preguntó el conductor Matías Vázquez.
Asimismo, por su parte, su compañero Pampito también opinó al respecto aunque de manera más picante mostrando que le molestó su inesperada reacción.
“Cualquier otra persona que nos ningunee de la manera que por ahí ningunean a la tele, si no fuera Flor Viña me enojaría, pero no sé por qué con Flor no me pasa”, señaló tajante.
