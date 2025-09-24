Flor Vigna le declaró la guerra al periodismo de espectáculos

Puro show arremetió contra Flor Vigna

Desde el programa Puro show por la pantalla de El Trece opinaron con dureza acerca del comportamiento de Flor Vigna con los movileros que pretendieron hacer una nota.

“¿Qué pasa con Flor Vigna?, es la pregunta que nos hacemos. Porque después de lanzar una nueva canción, sigue con su carrera exitosa en la música, y hay muchas cosas que tienen que ver con su relación con Luciano Castro”, se preguntó el conductor Matías Vázquez.

Asimismo, por su parte, su compañero Pampito también opinó al respecto aunque de manera más picante mostrando que le molestó su inesperada reacción.

“Cualquier otra persona que nos ningunee de la manera que por ahí ningunean a la tele, si no fuera Flor Viña me enojaría, pero no sé por qué con Flor no me pasa”, señaló tajante.

