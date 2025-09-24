Israel en el banquillo de la ONU y el rey Felipe exige "detener la masacre" en Gaza

Ante la Asamblea de Naciones Unidas, el rey Felipe exhibió su más sincero repudio a la “masacre” perpetrada por Israel en Gaza, aunque no metió en la misma bolsa al pueblo judío, con el que España –según él– comparte un origen común por sus “raíces sefardíes”.

Abiertamente, dijo que los líderes del mundo no deben seguir mirando para otro lado ni guardar silencio ante los crímenes de lesa humanidad en Gaza, contra la población civil, que incluyen una hambruna deliberada, desplazamientos forzosos y bombardeos a hospitales.

“No podemos guardar silencio, ni mirar hacia otro lado, ante la devastación, los bombardeos, incluso de hospitales, escuelas o lugares de refugio; ante tantas muertes entre la población civil; o ante la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas…, ¿con qué destino? Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional”, sentenció.

La comunidad internacional debe asumir su responsabilidad para hacer realidad cuanto antes una solución viable que contemple la existencia de los dos Estados

En la 2da jornada de la Asamblea de la ONU se continúa hablando de la "masacre" de Israel en Gaza

El rey Felipe VI de España abrió este miércoles (24/09/25) la segunda jornada de la Asamblea de la ONU condenando los crímenes del gobierno de Netanyahu en la Franja de Gaza, denunciando abiertamente la existencia de “una masacre” e implorando a la comunidad internacional nvolucrarse para detenerla, a la vez que abogó por la solución de dos estados y pidió el regreso con vida de los rehenes que permanecen bajo las garras de Hamás.

También defendió al organismo Naciones Unidas catalogándolo de una institución “imprescindible” e “insustituible”, justo un día después de que el presidente Donald Trump arremetiera contra dicha institución multilateral, acusándola de no hacer nada para detener las guerras.

image El rey Felipe exige que Israel detenga su "masacre" en Gaza | GENTILEZA EFE

“Creer en las Naciones Unidas es creer con firmeza en la universalidad de los principios y valores recogidos en su Carta y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; es eludir la tentación de modularlos con particularismos, con relativismos, con excepciones. Porque la dignidad del ser humano no es negociable. Creer en las Naciones Unidas es, también, creer en un mundo basado en normas. Las normas son la voz de la razón aplicada a las relaciones internacionales, la mejor defensa que tenemos ante la ley del más fuerte. Un mundo sin normas es una tierra incógnita; un tiempo sin normas es una Edad Media”, dijo el monarca español, desafiando el discurso de Donald Trump de este martes.

A diferencia del rey de España, el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, usó un lenguaje letal y tono jocoso en su discurso en la ONU para lanzar artillería contra el propio organismo, al que más de una vez ha acusado de ser un “nido woke”. El martes, Trump culpó a Naciones Unidas no haber contribuido para poner fin a las actuales guerras y de ayudar a los inmigrantes ilegales a ingresar a Estados Unidos, lo que calificó como “un ataque a los países occidentales y sus fronteras”.

image Donald Trump en la Asamblea de la ONU durante este martes (23/09/25) | GENTILEZA FRANCE 24

"Terminé 7 guerras sin ayuda de la ONU, que nunca siquiera llamó. ¿Cuál es el propósito de la ONU? Solo escriben cartas vacías. Palabras vacías no resuelven guerras", lanzó Trump el martes en su discurso ante la Asamblea de la ONU.

En el discurso, donde presumió todos sus logros nacionales, al mismo tiempo que dijo que el mundo enfrenta el gran problema de la crisis migratoria, Trump se atribuyó un papel de pacificador en los actuales conflictos bélicos y expresó su respaldo al gobierno de Netanyahu, convertido casi en una paria en la ONU (salvo por un puñado de aliados como Argentina). Asimismo, se mostró molesto con sus aliados del G7 que reconocieron formalmente a Palestina.

