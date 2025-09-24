En la 80. ª Asamblea de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, el rey Felipe de España abrió este miércoles (24/09/25) la segunda jornada de la reunión lanzando un fuerte mensaje condenatorio al asedio israelí en Gaza y pidió detener la “masacre”, demostrando el hartazgo de diversos líderes mundiales contra los excesos de Israel en el marco de su supuesta lucha contra el terrorismo y la legítima defensa.
CONDENA MUNDIAL
Israel en el banquillo de la ONU y el rey Felipe exige "detener la masacre" en Gaza
En la Asamblea de la ONU en Nueva York, Israel, repudiado por sus crímenes de guerra. "¡Detengamos ya esta masacre en Gaza!", imploró el rey Felipe de España.
El monarca español aseguró, ante la presencia en el recinto del embajador israelí Danny Danon, que no puede comprender cómo es posible que el gobierno de Israel prolongue el sufrimiento en la Franja de Gaza, asediada por los bombardeos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y por la desnutrición generalizada, dedibido al bloqueo humanitario impuesto por Tel Aviv, el cual se asemeja al gueto de Varsovia en épocas oscuras del Nazismo.
“Nos cuesta tanto comprender lo que el gobierno israelí está haciendo en la Franja de Gaza. Por eso clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo, que tanto ha sufrido a lo largo de la historia”, lamentó el rey Felipe.
Ante la Asamblea de Naciones Unidas, el rey Felipe exhibió su más sincero repudio a la “masacre” perpetrada por Israel en Gaza, aunque no metió en la misma bolsa al pueblo judío, con el que España –según él– comparte un origen común por sus “raíces sefardíes”.
Abiertamente, dijo que los líderes del mundo no deben seguir mirando para otro lado ni guardar silencio ante los crímenes de lesa humanidad en Gaza, contra la población civil, que incluyen una hambruna deliberada, desplazamientos forzosos y bombardeos a hospitales.
“No podemos guardar silencio, ni mirar hacia otro lado, ante la devastación, los bombardeos, incluso de hospitales, escuelas o lugares de refugio; ante tantas muertes entre la población civil; o ante la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas…, ¿con qué destino? Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional”, sentenció.
En la 2da jornada de la Asamblea de la ONU se continúa hablando de la "masacre" de Israel en Gaza
El rey Felipe VI de España abrió este miércoles (24/09/25) la segunda jornada de la Asamblea de la ONU condenando los crímenes del gobierno de Netanyahu en la Franja de Gaza, denunciando abiertamente la existencia de “una masacre” e implorando a la comunidad internacional nvolucrarse para detenerla, a la vez que abogó por la solución de dos estados y pidió el regreso con vida de los rehenes que permanecen bajo las garras de Hamás.
También defendió al organismo Naciones Unidas catalogándolo de una institución “imprescindible” e “insustituible”, justo un día después de que el presidente Donald Trump arremetiera contra dicha institución multilateral, acusándola de no hacer nada para detener las guerras.
“Creer en las Naciones Unidas es creer con firmeza en la universalidad de los principios y valores recogidos en su Carta y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; es eludir la tentación de modularlos con particularismos, con relativismos, con excepciones. Porque la dignidad del ser humano no es negociable. Creer en las Naciones Unidas es, también, creer en un mundo basado en normas. Las normas son la voz de la razón aplicada a las relaciones internacionales, la mejor defensa que tenemos ante la ley del más fuerte. Un mundo sin normas es una tierra incógnita; un tiempo sin normas es una Edad Media”, dijo el monarca español, desafiando el discurso de Donald Trump de este martes.
A diferencia del rey de España, el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, usó un lenguaje letal y tono jocoso en su discurso en la ONU para lanzar artillería contra el propio organismo, al que más de una vez ha acusado de ser un “nido woke”. El martes, Trump culpó a Naciones Unidas no haber contribuido para poner fin a las actuales guerras y de ayudar a los inmigrantes ilegales a ingresar a Estados Unidos, lo que calificó como “un ataque a los países occidentales y sus fronteras”.
"Terminé 7 guerras sin ayuda de la ONU, que nunca siquiera llamó. ¿Cuál es el propósito de la ONU? Solo escriben cartas vacías. Palabras vacías no resuelven guerras", lanzó Trump el martes en su discurso ante la Asamblea de la ONU.
En el discurso, donde presumió todos sus logros nacionales, al mismo tiempo que dijo que el mundo enfrenta el gran problema de la crisis migratoria, Trump se atribuyó un papel de pacificador en los actuales conflictos bélicos y expresó su respaldo al gobierno de Netanyahu, convertido casi en una paria en la ONU (salvo por un puñado de aliados como Argentina). Asimismo, se mostró molesto con sus aliados del G7 que reconocieron formalmente a Palestina.
