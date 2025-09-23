Reunión Milei-Trump: Caputo asegura que se habló de "una cifra específica" para el salvataje

"Hablamos una cifra específica pero no puedo decir el monto, aunque ya están trabajando los técnicos”, dijo Caputo en declaraciones a la prensa. Aunque, dijo no saber si habría un anuncio del secretario Bessent en las próximas horas.

“No quiero adelantar nada, proque me parece que no corresponde, pero por lo que se escuchó del presidente Trump, problemas no va a haber”, dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1970551655830610049&partner=&hide_thread=false "Hablamos de alguna cifra específica, pero que no puedo decir"



Luis Caputo se refirió a un posible acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y reconoció que la reunión entre Javier Milei y Donald Trump "superó las expectativas".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/RR0yKWFIxd — Corta (@somoscorta) September 23, 2025

Caputo que en la conversación con Trump se hubiera hablado del precio del dólar o de la situación interna del país. Destacó que el mandatario norteamericano entendía que los cuestionamientos provenían de “un ataque de la izquierda” y valoraba el trabajo del gobierno argentino.

El ministro fue enfático al asegurar que en la reunión no se habló del swap con China ni de la eliminación de las bandas cambiarias, pero también reiteró varias veces que aspectos de la conversación los mantenía bajo confidencialidad.

“El apoyo nuestro es siempre a Estados Unidos e Israel y siempre vamos a estar a favor de esos valores. Representan los valores judeocristianos y nosotros respaldamos eso”, destacó.

“Seguimos trabajando día a día, lo único que hay que hacer es seguir trabajando para los argentinos. Estamos por el camino correcto, todos nos estamos matando para sacar este país adelante. Vinimos a hacer todas las reformas que ningún gobierno se animó a hacer por 120 años. Ese es, como dice el Presidente, nuestro job description. Eso es lo que venimos a hacer, más allá de que después la gente con su voto manifieste para un lado o para el otro. Todo eso es todo muy respetable. Creemos que este es el camino correcto y tendremos que hacer las coaliciones políticas necesarias para realmente tener más gobernabilidad y poder pasar todas las reformas que la gente quiere que hagamos y las llevemos a cabo más rápidamente”, cerró Caputo desde Nueva York.

Más contenido de Urgente24

Donald Trump ofrece salvavidas a Javier Milei que pide los dólares que prometió Scott Bessent

Trump se apura y apoya a Milei para la reelección, pero no dio detalles del salvataje

El regalo de Trump a Milei hizo estallar X: "Fondo de olla"

Guillermo Francos no se achica ante la oposición y promete ir al Congreso si lo interpelan