Revés de la Corte para José Alperovich: Seguirá en prisión domiciliaria

Y el juez Ramos Padilla ratificó su decisión de dictar la prisión preventiva, al considerar el “sinfín de pruebas sólidas, precisas y concordantes contra el acusado” que se exhibieron en el debate. “Si bien la elevada pena de prisión impuesta a José Jorge Alperovich no ha sido ratificada de manera definitiva, se puede anticipar que en caso de recuperar su libertad intentará eludir el accionar de la justicia y perjudicar los objetivos del proceso”, se afirmó.

La defensa apeló al sostener que se vulneró la presunción de inocencia y que las condiciones económicas del imputado, por sí solas, no constituyen un riesgo de fuga. Pero la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó el planteo y entendió que los argumentos de la defensa relativos a las condiciones de arraigo y a la conducta procesal de Alperovich “no resultan suficientes para conmover los fundamentos del a quo que han sido recogidos en esta resolución, ni las medidas alternativas aparecen bastantes para contrarrestar el riesgo aludido”.

Los abogados de José Alperovich entonces presentaron un recurso extraordinario que llegó en queja a la Corte Suprema de Justicia. Pero los magistrados rechazaron la presentación por considerarla inadmisible, a través del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina.

La denuncia contra Alperovich fue radicada en 2019 por una sobrina, 35 años menor que el tres veces gobernador, que trabajaba para él en la campaña política electoral que intentaba reubicarlo por cuarta vez en la gobernación de Tucumán en las elecciones de 2019. Según la investigación, los delitos ocurrieron entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018 en las ciudades de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, y en un departamento de Alperovich en el barrio porteño de Puerto Madero, momento en el que ocupaba una banca en el Senado nacional.

“En todos los casos, mediando para su comisión intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad”, se sostuvo en la acusación.

Para el fiscal, Alperovich se valió de su superioridad para concretar los abusos. “Avasalló totalmente a la víctima, la convirtió en un objeto de su placer sexual”, se afirmó.

---------

Otras noticias en Urgente24:

El regalo de Trump a Milei hizo estallar X: "Fondo de olla"

En River habrá impacto por lo que cuentan sobre Maximiliano Salas

Roberto Funes Ugarte se hartó de Nancy Pazos y la defenestró

La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo

ARCA pone límites a las compras en Shein y Temu: Qué cambios rigen desde ahora