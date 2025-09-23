Revés de la Corte para José Alperovich: Seguirá en prisión domiciliaria

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la decisión de encarcelar al ex gobernador de Tucumán José Alperovich, condenado a 16 años de prisión por abuso sexual agravado. La defensa del ex funcionario, hoy en prisión domiciliaria por razones de salud, había llegado hasta el máximo tribunal en busca de la excarcelación, negada en todas las instancias previas.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron este martes (23/09) el recurso extraordinario por "inadmisible".
José Alperovich estuvo preso en la cárcel federal de Ezeiza durante un año hasta que recibió la prisión domiciliaria. Desde junio pasado la cumple en un departamento de Puerto Madero junto con su pareja, la ex participante de Gran Hermano Marianella Mira, con quien espera un hijo, mientras aguarda que la Cámara de Casación resuelva si confirma su condena.
Cabe recordar que el 18 de junio de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29, integrado unipersonalmente por el juez Ramos Padilla, condenó a José Alperovich por considerarlo responsable de 3 hechos de "abuso sexual simple" y 6 hechos de "abuso sexual agravado por haber sido cometidos con acceso carnal", cometidos entre 2017 y 2018. Esa misma noche, el magistrado a cargo del juicio oral ordenó la inmediata detención y la prisión preventiva del ex funcionario. Contra esa decisión, la defensa presentó un pedido de excarcelación.
La fiscalía se opuso. "Se ha probado que el ciudadano José Jorge Alperovich cuenta con sobrados medios económicos y relaciones de poder, a punto tal que una serie de testigos han acudido a la sala de audiencias a mentir y protegerlo, lo que incluso ha llevado a la Fiscalía a denunciarlos penalmente. En el escenario presentado, es claro que la prisión preventiva es la única medida cautelar que permite conjurar el evidente y muy elevado riesgo de fuga que surge de la actual situación de José Jorge Alperovich”.
Y el juez Ramos Padilla ratificó su decisión de dictar la prisión preventiva, al considerar el “sinfín de pruebas sólidas, precisas y concordantes contra el acusado” que se exhibieron en el debate. “Si bien la elevada pena de prisión impuesta a José Jorge Alperovich no ha sido ratificada de manera definitiva, se puede anticipar que en caso de recuperar su libertad intentará eludir el accionar de la justicia y perjudicar los objetivos del proceso”, se afirmó.
La defensa apeló al sostener que se vulneró la presunción de inocencia y que las condiciones económicas del imputado, por sí solas, no constituyen un riesgo de fuga. Pero la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó el planteo y entendió que los argumentos de la defensa relativos a las condiciones de arraigo y a la conducta procesal de Alperovich “no resultan suficientes para conmover los fundamentos del a quo que han sido recogidos en esta resolución, ni las medidas alternativas aparecen bastantes para contrarrestar el riesgo aludido”.
Los abogados de José Alperovich entonces presentaron un recurso extraordinario que llegó en queja a la Corte Suprema de Justicia. Pero los magistrados rechazaron la presentación por considerarla inadmisible, a través del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina.
La denuncia contra Alperovich fue radicada en 2019 por una sobrina, 35 años menor que el tres veces gobernador, que trabajaba para él en la campaña política electoral que intentaba reubicarlo por cuarta vez en la gobernación de Tucumán en las elecciones de 2019. Según la investigación, los delitos ocurrieron entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018 en las ciudades de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, y en un departamento de Alperovich en el barrio porteño de Puerto Madero, momento en el que ocupaba una banca en el Senado nacional.
“En todos los casos, mediando para su comisión intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad”, se sostuvo en la acusación.
Para el fiscal, Alperovich se valió de su superioridad para concretar los abusos. “Avasalló totalmente a la víctima, la convirtió en un objeto de su placer sexual”, se afirmó.
