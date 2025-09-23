urgente24
MISIÓN (CASI) IMPOSIBLE

Libertadores: La increíble estadística que deberá romperle River a Palmeiras

River viaja a San Pablo con la difícil tarea de dar vuelta la serie, pero además hay una estadística de Palmeiras que deberá quebrar y le complica todo.

23 de septiembre de 2025 - 16:05
Palmeiras recibe a River con la ventaja de haber ganado la ida por 2 a 1.

Ahora el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo tendrá la difícil tarea de dar vuelta la serie y de visitante, por más que sea solo un gol, la situación es complicada. Se complica más si tenemos en cuenta un dato estadístico que tiene Palmeiras de local, y que River deberá romper.

"Temible": un argentino ex Palmeiras advirtió a River dónde debe tener 4 ojos
La difícil estadística que deberá quebrarle River a Palmeiras

Palmeiras disputó 4 partidos de local en lo que va en esta Copa Libertadores, 3 fueron en la primera fase o fase de grupos, y otro en octavos de final, este será el 5º en condición de local. Hay un dato que llama la atención y complica la tarea de River. El “Verdao” está invicto en casa, ya que ganó 3 y empató 1, pero esa no es la peor noticia para el “Millonario”, hay una estadística más increíble que le debe romper al conjunto brasilero.

En el debut en el Allianz Arena Palmeiras derrotó por la mínima a Cerro Porteño (1-0) y parecía que las cosas no serían fáciles en esta Copa Libertadores, pero luego llegó un triunfo ante Bolívar por 2 a 0 y una goleada por 6 a 0 a Sporting Cristal para cerrar la fase de grupos. En octavos de final venía de golear 4 a 0 en Perú a Universitario y presentó suplentes en la vuelta en Brasil, el partido fue 0 a 0.

Con los datos que dimos imaginamos que ya sacaron la cuenta cual es la terrible estadística que tiene Palmeiras de local y que le complicará o que hace casi imposible la epopeya de River. Bueno se lo decimos por si no lo sacó, el “Verdao” jugó 4 partidos de local en lo que va de esta Copa Libertadores y no recibió ningún gol.

Esto complica muchísimo a River, inclusive es peor este dato que la mismísima derrota en el Monumental, ya que River le deberá hacer en 90 minutos 2 goles a Palmeiras para clasificar, mientras que en 4 equipos no pudieron anotarle ni 1 solo en 360 minutos de juego. Misión casi imposible.

