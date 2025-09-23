Libertadores: La increíble estadística que deberá romperle River a Palmeiras

Con los datos que dimos imaginamos que ya sacaron la cuenta cual es la terrible estadística que tiene Palmeiras de local y que le complicará o que hace casi imposible la epopeya de River. Bueno se lo decimos por si no lo sacó, el “Verdao” jugó 4 partidos de local en lo que va de esta Copa Libertadores y no recibió ningún gol.

Esto complica muchísimo a River, inclusive es peor este dato que la mismísima derrota en el Monumental, ya que River le deberá hacer en 90 minutos 2 goles a Palmeiras para clasificar, mientras que en 4 equipos no pudieron anotarle ni 1 solo en 360 minutos de juego. Misión casi imposible.

