Este fin de semana el Manchester United logró una victoria importante luego de mucho tiempo. Por la fecha 5 de la Premier League derrotó al campeón del mundo Chelsea por 2 a 1, en el conjunto de Londres fue suplente Alejandro Garnacho, que recibió insultos y cantos racistas por los hinchas locales, veremos si FIFA sanciona.
¿QUÉ HARÁ INFANTINO?
Premier League: Cantos racistas contra Garnacho, ¿Sancionará FIFA?
En el clásico Manchester United y Chelsea los hinchas de los “Diablos Rojos” pronunciaron cantos racistas contra Alejandro Garnacho.
Los hinchas del Manchester United no le perdonan a Garnacho su partida
Alejandro Garnacho se fue mal del Manchester United, inclusive se peleó con el entrenador y dejó de entrenar en forma de protesta para irse del club. Todo eso fue tomado muy mal por los hinchas de los “Diablos Rojos”, una de las hinchadas más problemáticas de toda Inglaterra, aunque todas las hinchadas inglesas son especiales y no perdonan a sus jugadores irse del club.
No solo Alejandro Garnacho se fue del club, hubo un exilio general, el cual incluyo jugadores como Marcus Rashford que fue cedido con opción de compra a Barcelona, donde le está yendo más que bien. Todo este exilio de jugadores se debe a la crisis que está pasando el club.
Pero al que no se lo perdonaron y se lo hicieron saber en Old Trafford fue a Alejandro Garnacho, que fue vendido a Chelsea, rival del Manchester United el último fin de semana. Al argentino no solo lo insultaron, sino que además le hicieron un canto bastante racista y por el cual se espera que FIFA tome cartas en el asunto. El futbolista fue al banco de suplentes y no ingresó.
Entre los insultos y cantos sobresalió uno que entonaron a coro y el cual decía “¿Quién es ese imbécil argentino? Ese maricón que se queda con el dinero, se llama Alejandro y no tiene cerebro”.
De esta forma no solo los insultos fueron fuertes, sino que además se metieron con la nacionalidad de Garnacho, algo que está considerado como una forma de racismo según la FIFA. Por ende, se espera que se sancione al Manchester United, ya que ese tipo de cosas en Sudamérica y Concacaf ha sido sancionada. Por eso esperemos que esto no sea solo para nuestro continente y se incluya Europa.
