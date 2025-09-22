Premier League: Cantos racistas contra Garnacho, ¿Sancionará FIFA?

Entre los insultos y cantos sobresalió uno que entonaron a coro y el cual decía “¿Quién es ese imbécil argentino? Ese maricón que se queda con el dinero, se llama Alejandro y no tiene cerebro”.

THE WHOLE OF STRETFORD END IS CHANTING AGAINST ALEJANDRO GARNACHO!! pic.twitter.com/xs89a1u1Vs — (fan) ' (@AmorimBalll_) September 20, 2025

De esta forma no solo los insultos fueron fuertes, sino que además se metieron con la nacionalidad de Garnacho, algo que está considerado como una forma de racismo según la FIFA. Por ende, se espera que se sancione al Manchester United, ya que ese tipo de cosas en Sudamérica y Concacaf ha sido sancionada. Por eso esperemos que esto no sea solo para nuestro continente y se incluya Europa.

