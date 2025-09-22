Cointelegraph: El criptodólar como refugio en la Argentina de Javier Milei

El peso se desplomó aproximadamente un 4,5% la semana pasada, ya que los inversores cuestionaron la capacidad del presidente Javier Milei para implementar reformas fiscales y estructurales tras el pobre desempeño de su partido en las elecciones provinciales de Buenos Aires a principios de mes. La caída fue agravada por una investigación por corrupción que involucra a un familiar de Milei, lo que agravó la incertidumbre política.

La inquietud de los inversores provocó fuertes salidas de capitales de los mercados argentinos. El banco central se vio obligado a gastar alrededor de US$ 1.100 millones en 3 días para defender el peso, una suma considerable considerando que el país solo posee US$ 20.000 millones en reservas líquidas de divisas, según Bloomberg .

Los precios de los bonos argentinos denominados en dólares también se hundieron en medio de la preocupación de que el gobierno de Milei estaba quemando efectivo a un ritmo insostenible.

En medio de la agitación, el secretario del Tesoro de USA, Scott Bessent, dijo el lunes 22/09 que Washington DC considera a Argentina “un aliado sistémicamente importante” en América Latina, declarando que “todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”.

Las medidas que se están discutiendo incluyen líneas de swap, compras directas de divisas y el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro para comprar deuda del gobierno argentino, dijo Bessent.

Saifedean Ammous

Las declaraciones de Bessent parecieron restaurar brevemente la confianza de los inversores.

Según Financial Times, el índice bursátil Merval de Argentina subió más del 9% en dólares estadounidenses el lunes, aunque aún acumula una caída de aproximadamente el 49% en lo que va de año. Los bonos en dólares también experimentaron un fuerte repunte.

Sin embargo, la controversia ha acompañado a Milei a lo largo de su Presidencia.

Tal como señaló Cointelegraph, su respaldo a $LIBRA —un proyecto de criptomonedas ampliamente criticado por ser un esquema de 'bombeo y descarga'— desencadenó una investigación federal, aunque Milei posteriormente disolvió el grupo de trabajo asignado al caso.

Como Presidente, Milei ha luchado por sanear la situación fiscal de Argentina. El economista Saifedean Ammous, autor de The Bitcoin Standard, argumentó que, de hecho, Milei ha empeorado la difícil situación del país mediante lo que denominó un "esquema Ponzi de deuda e inflación que está llegando a su fin".

Ammous criticó a Milei por no controlar la inflación, señalando que el Tesoro logró vender su última subasta de bonos solo después de subir las tasas de interés anuales a un exorbitante 88%. También acusó al gobierno de expandir masivamente la oferta monetaria a pesar de la imagen libertaria de Milei.

Si bien la inflación ha caído drásticamente desde que Milei asumió el cargo en diciembre de 2023, la tasa anual de Argentina se mantiene firmemente en los dos dígitos.

El viernes, Ammous redobló sus esfuerzos, señalando el colapso del peso desde que Milei asumió el cargo.

Bitcoin

La adopción de criptomonedas en Argentina se acelera en medio de presiones económicas y políticas

Aunque el peso opera dentro de una banda monetaria administrada —con el dólar fluctuando entre $948 y $1.475— la incertidumbre electoral está empujando a los argentinos a buscar refugio en alternativas más fuertes, particularmente en las monedas estables respaldadas por el dólar estadounidense .

“La incertidumbre electoral está llevando a los argentinos a buscar refugio en monedas más fuertes que el peso, como el criptodólar”, dijo a Cointelegraph, Ignacio Giménez, gerente comercial de Lemon, una aplicación de comercio de criptomonedas.

Giménez señaló que el 14/09 marcó el mayor volumen diario de compras de monedas estables de la plataforma desde 2024.

Desde mediados de agosto hasta la fecha, cuando el dólar comenzó a subir, notamos un predominio de las ventas de stablecoins sobre las compras, salvo durante el pico electoral. Esto demuestra que, con un dólar más alto, muchos argentinos optan hoy por vender y adquirir pesos, señaló.

Al ser consultado sobre las reformas económicas de Milei y su impacto en la adopción de criptomonedas , Giménez afirmó que el ajuste fiscal del gobierno continúa y que es prematuro juzgar los resultados.

Sin embargo, lo que queda claro es que "los argentinos siguen recurriendo a las stablecoins como protección en tiempo real ante la incertidumbre política y económica que caracteriza a nuestro país".

Las stablecoins en Argentina no sólo se utilizan como protección contra la devaluación de la moneda, sino también para pagos internacionales, remesas y acceso a finanzas descentralizadas.

Bitcoin también ha ganado fuerza como reserva de valor. Desde 2024, cuando se afianzó la estabilidad cambiaria y la disminución de la inflación, Bitcoin se ha vuelto, en algunos casos, más atractivo que el dólar estadounidense. "Actualmente, hay más argentinos con Bitcoin que con criptomonedas en Lemon", señaló Giménez.

-----------

Otras noticias en Urgente24:

ARCA pone límites a las compras en Shein y Temu: Qué cambios rigen desde ahora

Beto Casella, con un pie y medio afuera de El Nueve: Qué canales lo pretenden

Siguen las versiones en River: Enzo Pérez en el centro de la polémica

La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo

Pintados: Los aviones F-16 de Argentina se acercan al final de su preparación