Efecto Scott Bessent: Bonos en alza y desplome del dólar a $1470

En consecuencia, el riesgo país que mide J.P Morgan caía a 1.142 puntos básicos, un desplome superior a los 250 puntos tras haber supero los 1.400 la semana pasada.

Dólar en caída

El dólar oficial caía este lunes 22/9 unos $45 y cotizaba en torno a los $ 1.470 para la venta en el Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue ganaba $20 tras una caída inicial y se vendía a $1.475.

