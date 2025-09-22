urgente24
Efecto Scott Bessent: Bonos en alza y desplome del dólar a $1470

Reacción positiva en los mercados este lunes 22/9 tras el anuncio de retenciones 0 al campo y el respaldo del titular del Tesoro de USA, Scott Bessent a Milei.

22 de septiembre de 2025 - 11:53
Alivio para Javier Milei en los mercados ¿durará? (FOTO: xAI / Grok)

Tras anunciar las retenciones cero para los granos y recibir el apoyo férreo del titular del Tesoro de USA, Scott Bessent, al gobierno de Javier Milei, los mercados reaccionaban positivamente, aunque persisten las dudas. Bonos y ADRs exhibían fuertes alzas mientras que el dólar caía $45.

Bonos y ADRs en alza

Los ADRs mostraban alzas del 16% este lunes 22/9 tras las novedades económicas sobre retenciones y el apoyo del Tesoro de USA a Milei. BBVA Argentina; Grupo Supervielle; Grupo Financiero Galicia y Banco Macro operaban con fuertes subas tras varios días de turbulencia cambiaria por la suba del dólar y las ventas del Banco Central para contener a la divisa en un contexto de incertidumbre electoral.

Por su parte, según reflejó el diario Ámbito Financiero, el S&P Merval escalaba hasta 6,1% a 1.787.207,86 puntos, destacándose los avances de BBVA (15,9%), BYMA (12,2%), Grupo Supervielle (10,6%) y Grupo Financiero Galicia (10,6%) y Metrogas (10,4%). El Merval en dólares, al mismo tiempo, sube 12,9% a 1.212,97 puntos.

En cuanto a los bonos, subían hasta 18% liderados por el Bonar 2041, Bonar 2029 (17%), Global 2029 (16,9%) y el Bonar 2035 (16,5%).

En consecuencia, el riesgo país que mide J.P Morgan caía a 1.142 puntos básicos, un desplome superior a los 250 puntos tras haber supero los 1.400 la semana pasada.

Dólar en caída

El dólar oficial caía este lunes 22/9 unos $45 y cotizaba en torno a los $ 1.470 para la venta en el Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue ganaba $20 tras una caída inicial y se vendía a $1.475.

