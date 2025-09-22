La miniserie de 10 episodios que se sale de todo lo que conocés

A su lado, Olivia Williams interpreta las dos versiones de su esposa, mientras un reparto sólido (Harry Lloyd, Nazanin Boniadi, Sara Serraiocco, Ulrich Thomsen y James Cromwell) sostiene un entramado de espionaje y traición que mantiene al espectador en tensión constante.

La trama va mostrando cómo las pequeñas decisiones pueden definir destinos distintos. El virus que afecta al mundo Prime y no al Alpha genera un conflicto latente, una especie de guerra fría entre los universos, donde los personajes deben navegar espionaje, lealtades rotas y secretos que podrían destruirlo todo.

Lo que dicen los expertos: una miniserie que desafía al género

Counterpart recibió elogios por su capacidad de combinar ciencia ficción con thriller de espionaje. Según The Hollywood Reporter, es "una serie de visionado obligatorio (...) Simmons, Williams y compañía siguen haciendo un excelente trabajo". Forbes destacó que "es una versión mucho más accesible de esta serie de espionaje que da un giro al género (...) la segunda temporada ha cogido lo de la primera y lo ha pulido". Mientras tanto, IndieWire resalta su dimensión emocional: "Marks ofrece empatía e impulso justo en los momentos en los que te puedes sentir perdido (...) 'Counterpart' tiene suficiente fuerza emocional".

image 'Counterpart' combina de forma precisa ciencia ficción con thriller, logrando un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes. Los críticos destacan su fuerza emocional y las actuaciones de Simmons y Williams como sobresalientes.

Además, la serie tiene un récord inusual: cada temporada logró un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes, algo casi impensado para un proyecto de alto concepto. Más allá de la crítica, lo que distingue a Counterpart es cómo combina un thriller de espionaje clásico con ciencia ficción cerebral, explorando naturaleza versus decisiones personales, identidad y moralidad, todo sostenido por la actuación monumental de Simmons, que entrega dos personajes distintos, complejos y memorables.

En un catálogo saturado de series, Counterpart, además de entretener, invita a pensar, a sentir y a cuestionar lo que sería vivir en otro mundo. Es un desafío intelectual y emocional que todo amante del género debería aceptar.

