Imaginá una miniserie repleta de espionaje y universos paralelos, donde cada decisión cambia radicalmente la vida de sus personajes. Este thriller de ciencia ficción, disponible en Prime Video, atrapa desde el primer episodio con misterio, conspiraciones y vueltas de tuerca que mantienen la tensión al límite, sin dejar que puedas despegarte de la pantalla.
INGENIOSA Y ENTRETENIDA
La miniserie de 10 episodios que se sale de todo lo que conocés
Prime Video tiene una miniserie de ciencia ficción y espionaje que te atrapa desde el primer capítulo: actuaciones brillantes y misterio que no podés soltar.
De oficinista a espía: la vida secreta de Howard Silk
La serie es Counterpart (también conocida en español como Vidas paralelas), disponible en Prime Video y formada por 10 episodios repletos de suspenso, ciencia ficción y espionaje de manera sorprendentemente sólida.
Protagonizada por J.K. Simmons, la historia sigue a Howard Silk, un empleado de una oficina de la ONU en Berlín, cuya rutina parece inofensiva pero esconde un secreto que cambia todo: su trabajo tiene que ver con un intercambio entre dos mundos paralelos, el "Alpha" y el "Prime".
El eje de la serie aparece cuando Silk conoce a su contraparte del otro mundo: un agente despiadado llamado Howard Prime. Esto le da a Simmons la posibilidad de desplegar un rango actoral impresionante, alternando entre la vulnerabilidad de un hombre común y la frialdad calculadora de un espía profesional.
A su lado, Olivia Williams interpreta las dos versiones de su esposa, mientras un reparto sólido (Harry Lloyd, Nazanin Boniadi, Sara Serraiocco, Ulrich Thomsen y James Cromwell) sostiene un entramado de espionaje y traición que mantiene al espectador en tensión constante.
La trama va mostrando cómo las pequeñas decisiones pueden definir destinos distintos. El virus que afecta al mundo Prime y no al Alpha genera un conflicto latente, una especie de guerra fría entre los universos, donde los personajes deben navegar espionaje, lealtades rotas y secretos que podrían destruirlo todo.
Lo que dicen los expertos: una miniserie que desafía al género
Counterpart recibió elogios por su capacidad de combinar ciencia ficción con thriller de espionaje. Según The Hollywood Reporter, es "una serie de visionado obligatorio (...) Simmons, Williams y compañía siguen haciendo un excelente trabajo". Forbes destacó que "es una versión mucho más accesible de esta serie de espionaje que da un giro al género (...) la segunda temporada ha cogido lo de la primera y lo ha pulido". Mientras tanto, IndieWire resalta su dimensión emocional: "Marks ofrece empatía e impulso justo en los momentos en los que te puedes sentir perdido (...) 'Counterpart' tiene suficiente fuerza emocional".
Además, la serie tiene un récord inusual: cada temporada logró un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes, algo casi impensado para un proyecto de alto concepto. Más allá de la crítica, lo que distingue a Counterpart es cómo combina un thriller de espionaje clásico con ciencia ficción cerebral, explorando naturaleza versus decisiones personales, identidad y moralidad, todo sostenido por la actuación monumental de Simmons, que entrega dos personajes distintos, complejos y memorables.
En un catálogo saturado de series, Counterpart, además de entretener, invita a pensar, a sentir y a cuestionar lo que sería vivir en otro mundo. Es un desafío intelectual y emocional que todo amante del género debería aceptar.
