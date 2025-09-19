La fascinante miniserie de 8 episodios que recién llegó y sorprende a todos

La trama sigue a dos familias enemistadas que se ven obligadas a convivir en un espacio claustrofóbico, lleno de lujos que contrastan con la devastación exterior: gimnasio, spa, coctelería, cancha de básquet y hasta jardín zen. Max (Pau Simón), el joven protagonista con un pasado problemático, conecta a ambas familias y es el detonante de los conflictos que se van desplegando. La serie plantea cómo la riqueza y el poder no inmunizan frente a la presión, el miedo ni las viejas rencillas.

Apocalipsis de lujo: cómo se compara con otras series postnucleares

Las primeras críticas de la serie reflejan este tono híbrido: Heaven of Horror asegura que "a veces resulta un poco culebrón, pero por otro lado, es un entretenimiento casi kitsch, así que funciona". Por su parte, El Confidencial apunta que "intermitentemente entretenida, la serie que aspira a revalidar el éxito de 'La casa de papel' se atasca en decisiones de guion inverosímiles, diálogos obvios y cambios de tono que no siempre funcionan".

image La serie combina entretenimiento kitsch con drama psicológico, explorando la reacción de los ricos ante el apocalipsis. Comparada con Fallout, enfatiza las emociones y las relaciones más que la acción postnuclear.

A su vez, es inevitable compararla con la serie Fallout: mientras la serie de Prime Video sigue a una sobreviviente en un mundo devastado, El refugio atómico se enfoca en la reacción de los ricos ante el colapso global. Diego Ávalos, VP de Contenidos de Netflix España, la define en Variety como "la serie más ambiciosa que hemos visto", y Álex Pina suma: "La serie hace referencia a la situación geopolítica actual, pero es más sobre el viaje de los personajes, más sobre un viaje emocional".

El refugio, con más de 100 espacios interconectados, de por sí es un personaje más: claustrofóbico, lujoso y lleno de secretos que estallan entre las familias. El refugio atómico propone, además de entretenimiento, una reflexión sobre poder, privilegio y supervivencia en tiempos extremos, con una buena dosis de drama, tensión psicológica y un trasfondo apocalíptico que difícilmente deje indiferente.

