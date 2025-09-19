El mercado le responde a Caputo: Bonos en caída, Riesgo País roza los 1.500

Bonos en caída libre

La curva CER registra pérdidas generalizadas en la rueda. El TZXO6 se desploma más de -6%, el TZXD6 retrocede -4,4% y el TZXM6 cae -4,5%. Solo el TX25 logra sostenerse con una leve suba del 0,55%, aunque rinde más del 52% anual.

image

En el segmento hard dollar, la dinámica es igual de preocupante. El AL30D baja -2,8%, el AL41D cede -1,7% y el AL35D pierde -1,2%, con paridades cercanas al 50% que reflejan precios de default.

image

Ni siquiera los instrumentos creados por el BCRA para absorber pesos logran zafar. El BPB7D cae más de -4%, el BPC7D retrocede -3,4% y las tasas implícitas trepan al 20% anual en dólares, otra señal de desconfianza total.

image

Acciones bajo presión

El Merval no escapa a la tendencia. YPF arrastra al panel líder con una baja del -6,4%, mientras Grupo Galicia retrocede -4,5%, Banco Macro -3,7% y Pampa Energía -2,2%. El rojo domina la pantalla de Rava, con la única excepción de Celulosa Argentina, que sorprende con un salto de más del 20%.

image

Pero el panorama de fondo es demoledor: muchas acciones acumulan pérdidas de entre 40% y 60% en lo que va del año.

image

Reservas en la mira

El mercado tampoco pasó por alto otra declaración explosiva de Caputo: confirmó que el BCRA ya vendió US$ 432 millones para frenar al mayorista en el techo de la banda y remató con una frase que dejó temblando a los analistas: “vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”.

El mensaje generó el efecto contrario al buscado.

Al admitir que las reservas están destinadas a defender el tipo de cambio y no a garantizar vencimientos de deuda, el ministro alimentó el temor de un estrangulamiento financiero en 2025.

Desde Grupo SBS, Juan Manuel Franco, economista jefe, asegura: “El ojo del mercado se concentra sobre el plano cambiario, con un dólar que se ubica en el techo de la banda y con el BCRA vendiendo para sostener ese nivel. La incógnita pasa ya por qué tantas reservas líquidas se emplearán para defenderlo, con el ministro Caputo asegurando que se utilizaran “hasta el último dólar en el techo de la banda”.

La dinámica de los bonos en US$ fue mala miércoles y jueves en este contexto en que los inversores ven que el país utiliza dólares para intervenir el tipo de cambio y evitar que supere el techo de la banda.

"Hacia adelante, el mercado seguirá de cerca todas las variables macro financieras con foco en el dólar, la brecha cambiaria, las reservas líquidas y el riesgo país”

La City no compra relato

Caputo insistió en que la macroeconomía argentina está sólida, con superávit fiscal y comercial, y hasta calificó la situación como “bizarra” y producto de un “ataque político”. Pero en la City la lectura es otra: sin un plan concreto de financiamiento y con reservas que se diluyen en la defensa cambiaria, la desconfianza domina todo.

El resultado se ve en tiempo real: bonos castigados, acciones desplomadas y el Riesgo País al borde de los 1.500 puntos. Una señal clara de que el relato oficial ya no alcanza y que la fragilidad argentina vuelve a quedar expuesta frente a los ojos del mercado.

