Fuerte conflicto por la nueva Constitución en Santa Fe y la masonería satisfecha

Pero todo comenzó a empeorar. Humo amenazas de protesta para el sábado 6 en la sesión. Así lo reflejó uno de integrantes de la comisión de Derechos y Garantías consultado por Rosario3.

"En un momento tuvimos un grupo de 70 feligreses rezando en la puerta de la Legislatura y al rato unos 500 evangélicos con bombos y banderas. Llegaron a distinta hora, por eso no tuvimos guerra santa". "En un momento tuvimos un grupo de 70 feligreses rezando en la puerta de la Legislatura y al rato unos 500 evangélicos con bombos y banderas. Llegaron a distinta hora, por eso no tuvimos guerra santa".

image Evangélicos se manifestaron por la igualdad religiosa.

Iglesia Católica en la Constitución de Santa Fe: Obispos, conformes

Luego de que se suprimiera el artículo 3, que establecía que "la religión de la Provincia es la Católica, Apostólica y Romana, a la que le prestará su protección más decidida, sin perjuicio de la libertad religiosa que gozan sus habitantes", la Iglesia Católica había reclamado que, en reconocimiento a su trayectoria histórica, cultural, social y espiritual en la provincia, se la mencionara en la Carta Magna provincial.

Después de algunas modificaciones, se logró la fórmula de la paz ya que el texto aprobado expresa: "La provincia asegura la distinción entre el Estado y el orden religioso, y no establece religión oficial", y añade que “la relación entre el Estado, la Iglesia Católica, las iglesias y los cultos legalmente reconocidos se rigen por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad".

De este modo, aunque no se hace ningún reconocimiento a su preponderancia a lo largo de la historia provincial, la Iglesia católica aparece mencionada expresamente en la Constitución reformada.

En su comunicado, los obispos valoran la redacción final del artículo 3 de la nueva Constitución.

"Valoramos que la Constitución visibiliza el lugar que la fe y sus expresiones han tenido, y tienen, en la vida de las comunidades". "Valoramos que la Constitución visibiliza el lugar que la fe y sus expresiones han tenido, y tienen, en la vida de las comunidades".

Celebra la Masonería Argentina

Por su parte, la Masonería Argentina celebró como un hecho histórico la aprobación de la reforma constitucional de Santa Fe porque consagra expresamente el carácter laico del Estado provincial. Ese cambio está expresado en el nuevo artículo 3, sancionado por 51 votos contra 10 en la Convención Constituyente, es decir uno de los que más amplio respaldo tuvo: 75 por ciento de los integrantes del cuerpo.

