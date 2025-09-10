Nueva Constitución en Santa Fe: ¿El fin de los privilegios del poder?

SANTA FE. En el marco de la última sesión del pleno de la Convención Reformadora, el gobernador, Maximiliano Pullaro, cerró el proceso con un mensaje político de fuerte tono histórico. Como mandatario y convencional constituyente, destacó que la nueva Constitución provincial "abre las puertas al futuro" y simboliza "el fin de los privilegios del poder".
"El honor de ser parte de esta Generación del 25 es aún mayor al poder hacerlo también como gobernador de la provincia invencible de Santa Fe", manifestó en su discurso el radical. Sobre esa línea agregó que "Esta Constitución moderna y de avanzada es mucho mejor que la que habíamos imaginado. La escribimos entre todos, convencionales y sociedad civil, en un ejercicio democrático que pocos creían posible".
El mandatario provincial remarcó que el 93% del articulado de la nueva Carta Magna fue aprobado con el aval de dos tercios de los convencionales. "Se suele decir que el que tiene mayoría impone. Nosotros demostramos que había otro camino: nos escuchamos y construimos consensos", planteó, en alusión al clima durante las casi ocho semanas de debate.
A su vez, reivindicó la derrota de "los pesimistas que auguraban un fracaso" y de "las corporaciones que concentraban poder". Según dijo, el nuevo texto devuelve ese poder "al pueblo de Santa Fe" y constituye un punto de inflexión institucional.
Innovaciones y reformas centrales
El gobernador señaló que la reforma santafesina introduce cambios inéditos: la eliminación de privilegios, límites más estrictos al poder político, mecanismos de control reforzados y participación ciudadana ampliada. También destacó tres hitos:
* Ficha Limpia con rango constitucional, una norma que aún debate el Congreso nacional.
* Seguridad pública como ‘deber irrenunciable’ del Estado, lo que convierte a Santa Fe en la primera provincia en otorgarle jerarquía constitucional.
* Renovación del Poder Judicial y nuevas herramientas orientadas a atraer inversiones y promover el desarrollo.
En el tramo final de su intervención, Pullaro cerró con un mensaje de proyección nacional: "Somos la cuna del federalismo y una vez más nos animamos a ser la locomotora de un cambio que Argentina necesita. Esta Constitución es el resultado del esfuerzo colectivo de todos los santafesinos".
Recta final para la nueva Constitución en Santa Fe
La Convención Reformadora de Santa Fe ingresó en su etapa final y este miércoles aprobará el texto definitivo de la nueva Constitución provincial. El plenario de la undécima sesión comenzó el martes por la tarde, con homenajes al exgobernador Miguel Lifschitz —designado presidente honorario de la jornada— y continuó con un cuarto intermedio que se retomará en las próximas horas para la votación.
El nuevo texto constitucional quedará conformado por 161 artículos y 27 disposiciones transitorias, distribuidos en cinco partes: Principios, declaraciones, derechos y garantías; Régimen electoral y participación ciudadana; Organización del Estado; Régimen municipal, regiones y áreas metropolitanas; y Reforma Constitucional.
Entre las modificaciones, se destacan la incorporación de 44 artículos nuevos, la reforma de 43 vigentes y la jerarquización del régimen municipal como capítulo independiente.
Los discursos finales de los convencionales expusieron las diferencias entre los bloques. Juan Monteverde, de Más para Santa Fe, sostuvo que la reforma "es de solo una parte" y cuestionó exclusiones como el reconocimiento a inquilinos o la ampliación del concepto de diversidades.
Por su parte, desde La Libertad Avanza, Juan Pedro Aleart habló directamente de una "deforma" y acusó al oficialismo de buscar habilitar la reelección de Maximiliano Pullaro en 2027.
En cambio, en el oficialismo se vivió un clima de euforia por el consenso alcanzado. "Esta Constitución moderna y de avanzada es mucho mejor de lo que habíamos imaginado. La escribimos entre todos, convencionales y sociedad civil, en un ejercicio democrático que pocos creían posible", aseguró el gobernador santafesino.
La aprobación del nuevo texto se concretará este miércoles tras casi dos meses de sesiones y debates. Con la reforma, Santa Fe sumará una nueva Carta Magna después de más de seis décadas.
