Nueva Constitución en Santa Fe: ¿El fin de los privilegios del poder?

Innovaciones y reformas centrales

El gobernador señaló que la reforma santafesina introduce cambios inéditos: la eliminación de privilegios, límites más estrictos al poder político, mecanismos de control reforzados y participación ciudadana ampliada. También destacó tres hitos:

* Ficha Limpia con rango constitucional, una norma que aún debate el Congreso nacional.

* Seguridad pública como ‘deber irrenunciable’ del Estado, lo que convierte a Santa Fe en la primera provincia en otorgarle jerarquía constitucional.

* Renovación del Poder Judicial y nuevas herramientas orientadas a atraer inversiones y promover el desarrollo.

"Dentro de dos días, el poder tendrá menos poder. Esa es la paradoja y la fortaleza de este proceso". "Dentro de dos días, el poder tendrá menos poder. Esa es la paradoja y la fortaleza de este proceso".

En el tramo final de su intervención, Pullaro cerró con un mensaje de proyección nacional: "Somos la cuna del federalismo y una vez más nos animamos a ser la locomotora de un cambio que Argentina necesita. Esta Constitución es el resultado del esfuerzo colectivo de todos los santafesinos".

Recta final para la nueva Constitución en Santa Fe

La Convención Reformadora de Santa Fe ingresó en su etapa final y este miércoles aprobará el texto definitivo de la nueva Constitución provincial. El plenario de la undécima sesión comenzó el martes por la tarde, con homenajes al exgobernador Miguel Lifschitz —designado presidente honorario de la jornada— y continuó con un cuarto intermedio que se retomará en las próximas horas para la votación.

El nuevo texto constitucional quedará conformado por 161 artículos y 27 disposiciones transitorias, distribuidos en cinco partes: Principios, declaraciones, derechos y garantías; Régimen electoral y participación ciudadana; Organización del Estado; Régimen municipal, regiones y áreas metropolitanas; y Reforma Constitucional.

Entre las modificaciones, se destacan la incorporación de 44 artículos nuevos, la reforma de 43 vigentes y la jerarquización del régimen municipal como capítulo independiente.

image La reforma constitucional de la provincia de Santa Fe avanza hacia su etapa final. Foto: Gobierno de Santa Fe

Los discursos finales de los convencionales expusieron las diferencias entre los bloques. Juan Monteverde, de Más para Santa Fe, sostuvo que la reforma "es de solo una parte" y cuestionó exclusiones como el reconocimiento a inquilinos o la ampliación del concepto de diversidades.

Por su parte, desde La Libertad Avanza, Juan Pedro Aleart habló directamente de una "deforma" y acusó al oficialismo de buscar habilitar la reelección de Maximiliano Pullaro en 2027.

En cambio, en el oficialismo se vivió un clima de euforia por el consenso alcanzado. "Esta Constitución moderna y de avanzada es mucho mejor de lo que habíamos imaginado. La escribimos entre todos, convencionales y sociedad civil, en un ejercicio democrático que pocos creían posible", aseguró el gobernador santafesino.

La aprobación del nuevo texto se concretará este miércoles tras casi dos meses de sesiones y debates. Con la reforma, Santa Fe sumará una nueva Carta Magna después de más de seis décadas.

Más contenidos en Urgente24:

"Sigue sin escuchar": Maximiliano Pullaro se volvió a plantar contra Javier Milei

Scott Bessent a Bill Pulte: "Te voy a dar un puñetazo en la cara"

El día después, arde La Libertad Avanza: Gordo Dan vs. Maximiliano Bondarenko

César Mansilla lo registró, Santiago Caputo erró ¿y Javier Milei qué onda?

¿Lali Espósito reculó? Feriado, cumpleaños y el guiño al presidente