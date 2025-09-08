SANTA FE. La décima sesión de la Convención Reformadora de la Constitución provincial marcó un antes y un después en la discusión institucional santafesina. Con amplio debate y cruces políticos, el plenario aprobó dos reformas claves: la separación del Estado respecto de la Iglesia Católica y la incorporación de Ficha Limpia.
NUEVA CONSTITUCIÓN
Reformas: Santa Fe incorpora Ficha Limpia y elimina la religión oficial
La nueva Constitución de Santa Fe aprobó la separación de la Iglesia y el Estado así como también la incorporación de Ficha Limpia. Se define el texto final.
El fin de la religión oficial
Hasta ahora, el artículo 3 de la Constitución de Santa Fe, vigente desde 1962, establecía que "la religión de la provincia es la Católica, Apostólica y Romana", a la que el Estado debía "prestar su protección más decidida".
La reforma, aprobada por 50 votos afirmativos, 10 negativos y 7 abstenciones, elimina esa definición y coloca a la Provincia en el camino del Estado laico.
El nuevo texto establece que las relaciones con la Iglesia Católica, las iglesias y cultos reconocidos, se basarán en los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad.
La inclusión explícita de la Iglesia Católica respondió a una cuestión técnica: al no estar inscripta en el registro oficial de cultos por su condición de persona jurídica pública, se resolvió nombrarla para que no quedara excluida de la norma.
La defensa de la nueva redacción estuvo a cargo de Walter Ghione, convencional de Unidos y pastor evangélico, quien calificó al artículo anterior como "anacrónico" así como también contrario a valores democráticos como la igualdad y la libertad de conciencia. Su intervención fue celebrada por el gobernador, Maximiliano Pullaro, pero también trajo controversias con Amalia Granata, quien lo insultó fuera de micrófono.
Ficha Limpia
Por otra parte, la sesión avanzó sobre los artículos 29 y 30 de la Constitución, que regulan los derechos políticos. El plenario aprobó con 51 votos afirmativos la incorporación de la Ficha Limpia, que prohíbe postularse a cargos electivos a personas condenadas por delitos dolosos, en las condiciones que determine la ley.
La discusión no estuvo exenta de polémicas: mientras que el oficialismo destacó la importancia de elevar a rango constitucional un principio ya vigente en la provincia desde 2022, sectores opositores advirtieron sobre la necesidad de definir con precisión el alcance de las condenas y los tipos de delitos que inhabilitarán a los candidatos. De todos modos, la letra final deja en manos de la Legislatura provincial esa reglamentación.
Desde 2022, Santa Fe cuenta con una ley de Ficha Limpia, que se implementó en las elecciones de 2023, convirtiéndose así en la sexta provincia argentina en adoptar formalmente este mecanismo, tras Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy y San Juan.
La Convención llega a su fin
La reforma constitucional de Santa Fe entra este lunes (08/09) en su etapa final. La Comisión Redactora de la Convención Reformadora se reunió en Rosario para dar forma definitiva al texto de la nueva Constitución provincial, tras la aprobación de todos los capítulos en el plenario del fin de semana.
El cuerpo, presidido por Joaquín Blanco, con Emiliano Peralta como vicepresidente y Patricia Boni como secretaria, tiene la responsabilidad de integrar y armonizar el texto final de la reforma constitucional, recibiendo los despachos aprobados y elaborando un único articulado.
La comisión continúa trabajando en el ordenamiento del texto definitivo para lo cual se reúne nuevamente el día de mañana a las 11:00hs. en la ciudad de Santa Fe para dictaminar el texto definitivo.
De esta manera, la Convención culmina formalmente su trabajo y la provincia tendrá una nueva Carta Magna a partir del viernes 12 de septiembre, fecha establecida para su publicación oficial en el Boletín de la Provincia y los canales digitales.
Luego de ese paso, se abrirá un plazo de 30 días para que los poderes del Estado provincial, la Corte Suprema, el Ministerio Público, el Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Pueblo y las autoridades locales realicen el acto de jura correspondiente.
Con el encuentro de hoy, se cierra un proceso histórico iniciado el 14 de julio y que, después de más de medio siglo, actualiza la Constitución santafesina con una amplia base de consensos políticos.
Más contenidos en Urgente24
Un aeropuerto de Argentina cierra por cuatro meses y complicará a muchos pasajeros
Tamara Pettinato celebraba su programa hasta que apareció Yanina Latorre: "Ella iba a Olivos con..."
Teniente General Juan Martìn Paleo: "Petri encarna un relato payasesco"
Doble golpe a Milei en el Senado: Límites a los DNU y restituida la Emergencia en discapacidad
El cambio en las tarjetas de Banco Nación que llamó la atención de todos