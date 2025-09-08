Reformas: Santa Fe incorpora Ficha Limpia y elimina la religión oficial

La defensa de la nueva redacción estuvo a cargo de Walter Ghione, convencional de Unidos y pastor evangélico, quien calificó al artículo anterior como "anacrónico" así como también contrario a valores democráticos como la igualdad y la libertad de conciencia. Su intervención fue celebrada por el gobernador, Maximiliano Pullaro, pero también trajo controversias con Amalia Granata, quien lo insultó fuera de micrófono.

image El catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe.

Ficha Limpia

Por otra parte, la sesión avanzó sobre los artículos 29 y 30 de la Constitución, que regulan los derechos políticos. El plenario aprobó con 51 votos afirmativos la incorporación de la Ficha Limpia, que prohíbe postularse a cargos electivos a personas condenadas por delitos dolosos, en las condiciones que determine la ley.

La discusión no estuvo exenta de polémicas: mientras que el oficialismo destacó la importancia de elevar a rango constitucional un principio ya vigente en la provincia desde 2022, sectores opositores advirtieron sobre la necesidad de definir con precisión el alcance de las condenas y los tipos de delitos que inhabilitarán a los candidatos. De todos modos, la letra final deja en manos de la Legislatura provincial esa reglamentación.

Desde 2022, Santa Fe cuenta con una ley de Ficha Limpia, que se implementó en las elecciones de 2023, convirtiéndose así en la sexta provincia argentina en adoptar formalmente este mecanismo, tras Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy y San Juan.

La Convención llega a su fin

La reforma constitucional de Santa Fe entra este lunes (08/09) en su etapa final. La Comisión Redactora de la Convención Reformadora se reunió en Rosario para dar forma definitiva al texto de la nueva Constitución provincial, tras la aprobación de todos los capítulos en el plenario del fin de semana.

El cuerpo, presidido por Joaquín Blanco, con Emiliano Peralta como vicepresidente y Patricia Boni como secretaria, tiene la responsabilidad de integrar y armonizar el texto final de la reforma constitucional, recibiendo los despachos aprobados y elaborando un único articulado.

La comisión continúa trabajando en el ordenamiento del texto definitivo para lo cual se reúne nuevamente el día de mañana a las 11:00hs. en la ciudad de Santa Fe para dictaminar el texto definitivo.

image El texto definitivo será debatido y sometido a votación en el plenario de la Convención Reformadora mañana, martes 9 de septiembre a las 17:00 en el recinto de la Cámara de Diputados de la Provincia. Foto: Gobierno de Santa Fe.

De esta manera, la Convención culmina formalmente su trabajo y la provincia tendrá una nueva Carta Magna a partir del viernes 12 de septiembre, fecha establecida para su publicación oficial en el Boletín de la Provincia y los canales digitales.

Luego de ese paso, se abrirá un plazo de 30 días para que los poderes del Estado provincial, la Corte Suprema, el Ministerio Público, el Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Pueblo y las autoridades locales realicen el acto de jura correspondiente.

Con el encuentro de hoy, se cierra un proceso histórico iniciado el 14 de julio y que, después de más de medio siglo, actualiza la Constitución santafesina con una amplia base de consensos políticos.

