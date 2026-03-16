Expoagro: Santa Fe se consolidó como uno de los principales motores financieros

Sobre ese marco, el Banco Nación lideró en volumen de demanda al registrar más de 3.600 solicitudes para su línea de inversión productiva, que contó con un cupo de $ 60.000 millones.

Por su parte, el Banco Santa Fe recibió 623 solicitudes por más de $ 105.000 millones, superando ampliamente su paquete inicial de $ 73.000 millones. De ese total, 447 carpetas ya se encuentran en instancia de preaprobación.

Asimismo, el Banco Municipal mostró un fuerte dinamismo, con 279 pymes inscriptas para acceder a sus líneas de crédito por $ 25.000 millones, de las cuales el 92 % ya se encuentra en proceso de evaluación.

La banca privada y regional también tuvo un papel destacado en esta edición. Entidades como Credicoop, Coinag, Comafi y Bica aportaron en conjunto $ 16.000 millones destinados al financiamiento del entramado productivo.

El esquema se completó con el respaldo del Consejo Federal de Inversiones, que dispuso $ 22.000 millones para proyectos vinculados a innovación productiva y sostenibilidad ambiental. A su vez, agencias de desarrollo regional sumaron otros $ 3.200 millones orientados a fortalecer las economías regionales.

image La Provincia puso a disposición más de 30 líneas de crédito con tasas subsidiadas y se consolidó como uno de los principales motores financieros de Expoagro 2026, fortaleciendo la inversión del sector agropecuario y agroindustrial. Foto: Gobierno de Santa Fe

Un modelo de financiamiento inédito

Una de las principales novedades de esta edición fue la incorporación de la banca privada al esquema de financiamiento impulsado por la Provincia. Esta articulación permitió ampliar significativamente las oportunidades de acceso al crédito para capital de trabajo, adquisición de maquinaria y adopción de tecnología, factores clave para sostener el crecimiento del campo y la industria santafesina.

Como cierre, el funcionario santafesino adelantó que la estrategia financiera de la Provincia continuará a lo largo del año. "No nos quedamos con este éxito", señaló y remarcó que "el productor tiene que saber que estas herramientas están disponibles todo el año, no solo durante Expoagro".

"Ya estamos en conversaciones para que los bancos privados más grandes del país se sumen a nuestro programa de financiamiento de cara a Agroactiva. El apoyo al campo y a la industria es permanente", cerró.

Más contenidos en Urgente24

Carlos Presti, general con 4 soles y pocas luces

La mora no encuentra techo y ya preocupa a todo el sistema

Acá lo que molesta es que la gente se quiera

La traición de Martín Varsavsky se asoma a los 50 años de la tragedia

Yassine Bounou confirmó su decisión ante una oferta de River: "Quiero..."