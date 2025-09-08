Después de la contundente derrota en las elecciones bonaerenses, La Libertad Avanza (LLA) profundiza las internas y Javier Milei no puede contener a su tropa. Ahora, Daniel Parisini (Gordo Dan) se despachó con todo contra el diputado libertario electo, Maximiliano Bondarenko, por hacer una autocrítica.
MILEI NO PUEDE CONTENER A SU TROPA
El día después, arde La Libertad Avanza: Gordo Dan vs. Bondarenko
Tras contundente derrota en PBA, arde La Libertad Avanza y Milei no logra contener a su tropa. El 'Gordo Dan' contra el diputado electo Maximiliano Bondarenko.
"El flamante diputado electo por la Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina un día después de la elección", escribió este lunes (08/09) el Gordo Dan en su cuenta de X, junto a un video con un fragmento de la entrevista que dio esta mañana el ex comisario.
En dicho reportaje, Bondarenko contó: "Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes". También dijo que LLA tiene que ver "qué errores han cometido", destacó que "todo tiene que ver" y reconoció que "una parte de los argentinos nos dicen que abramos los ojos".
Esta especie de autocrítica desató la furia de Parisini/Gordo Dan, que no tolera discrepancias en La Libertad Avanza. Según algunas versiones, el tuitero libertario estaría en España y no habría ido a votar (ni fiscalizar) en los comicios...
Luego, compartió mensajes de otros usuarios y/o trolls libertarios en contra de Bondarenko:
Cabe recordar que el Gordo Dan había dado la nota la semana pasada, con un tuit muy agresivo contra Luis Juez, aliado del Gobierno nacional, por haber votado en contra del veto a la emergencia en Discapacidad.
Las palabras de uno de los líderes tuiteros de Javier Milei cayeron muy mal en todo el arco político pero incluso en la Casa Rosada, ya que el jefe de Gabinete Guillermo Francos lo cuestionó duramente.
Parisini había borrado el tuit en cuestión pero tras las críticas de Francos volvió a publicarlo y redobló la apuesta, dejándolo fijo en el inicio de su cuenta.
Ahora, en momentos en que Javier Milei analiza los pasos a seguir tras la derrota de ayer, Parisini dinamita la interna acusando a Maximiliano Bondarenko por realizar una autocrítica.
¿Habrá repercusiones dentro de Casa Rosada por esta nueva embestida del Gordo Dan? En momentos en que el Gobierno precisa más que nunca de aliados, no parece la mejor estrategia acusar públicamente de "traición" a los propios...
