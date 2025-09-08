El día después, arde La Libertad Avanza: Gordo Dan vs. Bondarenko

Luego, compartió mensajes de otros usuarios y/o trolls libertarios en contra de Bondarenko:

Cabe recordar que el Gordo Dan había dado la nota la semana pasada, con un tuit muy agresivo contra Luis Juez, aliado del Gobierno nacional, por haber votado en contra del veto a la emergencia en Discapacidad.

Las palabras de uno de los líderes tuiteros de Javier Milei cayeron muy mal en todo el arco político pero incluso en la Casa Rosada, ya que el jefe de Gabinete Guillermo Francos lo cuestionó duramente.

Parisini había borrado el tuit en cuestión pero tras las críticas de Francos volvió a publicarlo y redobló la apuesta, dejándolo fijo en el inicio de su cuenta.

Ahora, en momentos en que Javier Milei analiza los pasos a seguir tras la derrota de ayer, Parisini dinamita la interna acusando a Maximiliano Bondarenko por realizar una autocrítica.

¿Habrá repercusiones dentro de Casa Rosada por esta nueva embestida del Gordo Dan? En momentos en que el Gobierno precisa más que nunca de aliados, no parece la mejor estrategia acusar públicamente de "traición" a los propios...

