El mítico auto que regresó a la vida en Japón y volverá locos a los fanáticos

Un auto clásico fue rediseñado y lanzado a la venta en Japón. Se trata de una de las leyendas entre los deportivos nipones con mucho éxito en los 90’.

04 de septiembre de 2025 - 13:18
Honda y un nuevo auto mítico que vuelve a la vida. 

Por REDACCIÓN DE URGENTE24

La automotriz Honda lanzó en Japón el rediseño del auto coupé Prelude, uno de los modelos míticos de la marca en los 80’ y 90’. La nueva generación fue lanzada bajo configuración híbrida, con los mercados de Estados Unidos, Europa y el propio país asiático como objetivo inicial de ventas.

La intención de Honda, al igual que otras marcas japonesas, es apelar a la nostalgia de las generaciones que formaron parte de la etapa masiva de Prelude. Al respecto, la marca aspira a vender unas 300 unidades mensuales en Japón, lo que habla de un bajo y exclusivo volumen de producción.

El nuevo Prelude no sólo marca el último capítulo de nuestra historia híbrida en constante evolución, sino que también es el producto de 25 años de investigación y desarrollo pionero en vehículos híbridos. Garantizar que este modelo mantenga su ADN "deportivo" combinando a la perfección la eficiencia y las ventajas medioambientales de la conducción electrificada con una experiencia emocionante al volante, explicó Tomoyuki Yamagami, ingeniero jefe y líder de grandes proyectos de Honda Motor.

De esa manera, y centrado en la experiencia de manejo, la nueva generación de Prelude no tendrá como objetivo acaparar mercados de manera masiva, sino con un objetivo de consumo orientado a la conducción recreativa.

Honda Prelude 2025.

Prestaciones del nuevo Honda Prelude

En cuanto a la motorización, el nuevo Honda Prelude basará su estructura en la ya conocida configuración mecánica que se aplicó al nuevo Civic. De esa manera, la coupé alcanzará una potencia de 200 CV propinados por un motor 2.0 litros aspirado acompañado de dos motores eléctricos que completan el tren de empuje.

En cuanto a la deportividad del vehículo, Honda trasladó diseños del Civic Type R y los aplicó al nuevo coche. De esa manera, tanto las suspensiones como los frenos tendrán una orientación deportiva que brindarán una experiencia de manejo diferencial a los propietarios de Prelude.

En el interior, Honda mantendrá sus líneas de diseño vigentes, al igual que el equipamiento de alto nivel incluso desde la entrada de gama. Eso incluye un paquete de ayudas a la conducción avanzadas, con ítems como control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, conducción semi autónoma con mantenimiento de carril y otros aspectos, además de un importante sistema de entretenimiento de abordo que supera las 10 pulgadas.

En el exterior, el diseño cuenta con líneas agresivas y un importante trabajo aerodinámico inspirado en la forma de los planeadores modernos, según Honda. El remate trasero destaca la figura coupé del Prelude, que tiene capacidad para cuatro pasajeros manteniendo la esencia del segmento.

Honda Prelude 1990.

Precio

El precio de lanzamiento en Japón fue consignado en 6.179.800 yenes. Al tipo de cambio actual, el coche de Honda se comercializará en torno a los 42.000 dólares en origen, precio que podría ser mayor en mercados internacionales teniendo en cuenta las tensiones comerciales vigentes.

En cuanto a su posible llegada a Argentina, no se dieron a conocer novedades por parte de la marca. Sin embargo, el nuevo régimen de importación permite a los privados ingresar vehículos homologados en otros mercados (como el de Estados Unidos), por lo que algunas unidades podrían llegar al país.

