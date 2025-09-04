Formosa frenó la reelección indefinida pero no a Gildo Insfrán, y va por un 9no mandato

El funcionario provincial, de 74 años, podría potencialmente culminar su carrera política al frente de Formosa a los 80 años, a 36 años de su asunción en 1995.

El bloque radical impulsó cambios en el artículo 132 de la actual constitución provincial, con el objetivo de que el gobernador y su vice sólo puedan acceder a dos cargos consecutivos, con un intervalo de un mandato completo como posible pulmón de tiempo para una posterior nueva candidatura. Esa moción contó con la aprobación del bloque del Partido Justicialista (oficialismo provincial) y el frente Nuevo País.

"El gobernador y vicegobernador duran en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un sólo período consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente no pueden ser reelegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período", reza el artículo en cuestión, ahora modificado.

Sin embargo, y a pesar de que el Justicialismo apoyara el cese de la reelección indefinida propuesto por sectores de la oposición provincial, algunos de los constituyentes opositores adelantaron que recurrirán nuevamente a la Corte Suprema nacional para que también sea revocado el derecho de Gildo Insfrán a presentarse en 2027.

Vale remarcar que la Convención Constituyente de Formosa trata desde el 1 de agosto el total de los 189 artículos de la constitución para adecuar el texto a los nuevos desafíos sociales, ambientales, institucionales y tecnológicos.

