En una decisión histórica para la provincia, la Convención Constituyente de Formosa, que discute la sanción de su nueva Carta Magna, decidió anoche eliminar la reelección indefinida que permitió que Gildo Insfrán (PJ) estuviera cumpliendo su octavo mandato consecutivo, que finaliza en 2027, pero lo habilitó (tal como se especuló, tras las elecciones de junio) a presentarse como candidato en los próximos comicios ejecutivos, considerando que el corriente será el primer mandato sobre el que se aplicará la regla.
EL ETERNO
Formosa frenó la reelección indefinida pero no a Gildo Insfrán, y va por un 9no mandato
Formosa frenó la reelección indefinida en Formosa, pero no a Gildo Insfrán, gobernador desde 1995, que tiene cláusula para ir en busca de un nuevo mandato.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación había declarado la inconstitucionalidad de la reelección indefinida en Formosa en diciembre de 2024. Sin embargo, hasta este miércoles la Constitución provincial le permitía, con total legalidad, continuar al frente de la gobernación y seguir presentándose a elecciones.
Pero ahora la conformación de una Convención Constituyente de 30 miembros (con mayoría del justicialismo) luego de las elecciones provinciales de fines de junio puso en jaque esa dinámica electoral, que desde 1995 conocía a Gildo Insfrán como único candidato para la gobernación, y a pocos días de que se cumpliera el mes del comienzo de las sesiones de la convención, llegó la decisión histórica de derogar la cláusula que permitía la reelección indefinida para cargos ejecutivos en la provincia.
La cláusula transitoria para habilitar a Gildo Insfrán
De todos modos, la misma decisión incluyó otra cláusula, una transitoria, por la que se considera el actual mandato de Insfrán (el octavo consecutivo) será tomado como el primero sobre el que se aplicará la norma de no reelección indefinida, y así el gobernador actual podrá presentarse en los comicios de 2027.
El funcionario provincial, de 74 años, podría potencialmente culminar su carrera política al frente de Formosa a los 80 años, a 36 años de su asunción en 1995.
El bloque radical impulsó cambios en el artículo 132 de la actual constitución provincial, con el objetivo de que el gobernador y su vice sólo puedan acceder a dos cargos consecutivos, con un intervalo de un mandato completo como posible pulmón de tiempo para una posterior nueva candidatura. Esa moción contó con la aprobación del bloque del Partido Justicialista (oficialismo provincial) y el frente Nuevo País.
"El gobernador y vicegobernador duran en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un sólo período consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente no pueden ser reelegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período", reza el artículo en cuestión, ahora modificado.
Sin embargo, y a pesar de que el Justicialismo apoyara el cese de la reelección indefinida propuesto por sectores de la oposición provincial, algunos de los constituyentes opositores adelantaron que recurrirán nuevamente a la Corte Suprema nacional para que también sea revocado el derecho de Gildo Insfrán a presentarse en 2027.
Vale remarcar que la Convención Constituyente de Formosa trata desde el 1 de agosto el total de los 189 artículos de la constitución para adecuar el texto a los nuevos desafíos sociales, ambientales, institucionales y tecnológicos.
Otras noticias de Urgente24
La Justicia volvió a desautorizar a Javier Milei y le dio la razón a Tierra del Fuego
"Nos acusaron de chorros, se metieron con mi hermana y fueron contra nuestras vidas"
"Armaron una movida para 10.000 y quedaron lejos: en un estadio pequeño lo podrían haber hecho"
Carrió con novio de 95 años; Milei y Hernán Cortés; Majul se pone las plumas y Doman vs Bullrich