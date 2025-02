Caído: Nissan pierde acuerdo con Honda y se queda con la crisis

El director ejecutivo de Nissan, Makoto Uchida, aseguró que los términos del acuerdo que se había planteado por parte de Honda no iban a permitir el desarrollo completo del potencial de su empresa. “La intención era unir fuerzas para ganar en la competencia global, pero esto no iba a materializar el potencial de Nissan, así que no podía aceptarlo”, explicó en una conferencia de prensa según Associated Press.