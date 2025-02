Nuestros libertarios son argentos: Javier Milei, Santiago Caputo, Rodrigo Lugones...

La 2da. licitación importante que tuvo que resolver la Administración Javier Milei terminó cuestionada por autoridades judiciales y considerada un fracaso por todos sus interesados, proveedores y clientes. En verdad... la 1ra. licitación, también fue un fracaso aunque no tuvo la repercusión de la Hidrovía y por ese motivo muchos argentos no tomaron nota. Además, los medios especializados en la temática agropecuaria no mencionaron ni a Santiago Caputo ni a Rodrigo Lugones, tal como ahora sí algunos se atrevieron. Son nombres que dan más relevancia al tema. Ahora, bienvenidos a la ciénaga criolla que ellos creyeron sobrevolar.